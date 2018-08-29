Автомобиль с пробегом за 250 000 рублей: лучшие варианты

Располагая суммой в 250 000 рублей, можно приобрести неплохую машину, даже если не рассматривать отечественные марки и «китайцев». У каждой из конкретных моделей, попавших в выборку, есть как достоинства, так и недостатки.

Как выбираем

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Критерии выбора я описал в статье по поиску автомобиля за 150 000 рублей . Они актуальны для подбора и тех экземпляров, которые дороже. Как прежде, подходящие предложения ищем на одном из популярных сайтов по продаже машин, предварительно настроив фильтр поиска. Интересуют нас массовые модели, так как у таких машин нет проблем с доступностью запчастей и кузовных деталей.

Поскольку сумма на этот раз чуть больше, можно рассмотреть машины посвежее. Потому выбираем «вилку» годов выпуска с 2009-го до 2014-го. Зачем вообще указывать верхнюю границу? Дело в том, что найти технически исправный автомобиль за указанную сумму моложе 2014 года выпуска почти нереально. Так мы просто отсечем автомобили с серьезными техническими дефектами, которые потребуют от нового владельца больших финансовых затрат.

Затем выберем пункты «не более двух владельцев» и срок владения «от трех лет и более». Такие машины, как правило, в лучшем техническом состоянии, нежели те, что переходили из рук в руки каждый год. В графе «пробег» указываем «до 100 000 км». Ведь чем меньше прошел автомобиль, тем его состояние лучше. Главное, чтобы пробег не был скрученным.

Какие машины не рассматриваем

Я сознательно не рассматриваю нашемарки, хоть их за 250 000 рублей на рынке предостаточно и можно найти машину в приличном состоянии. ВАЗы уступают иномаркам в комфорте и ездовых характеристиках, а хочется ведь автомобиль получше.

В отказной список кроме продукции отечественного автопрома попадают редкие машины и «китайцы». Редкие модели на то и редкие, что кузовных деталей и запчастей либо нет в наличии, либо их приходится ждать. Это неудобно. Ну а про качество китайских машин сказано уже много. У самого был редакционный Lifan Solano, и особой радости этот автомобиль не доставлял. А подержанный «китаец» может таить в себе такие подводные камни, о которых покупатель даже не догадывается.

Daewoo Matiz

Daewoo Matiz — лидер по количеству предложений. За 250 000 рублей можно найти автомобиль гаражного хранения со смешным пробегом в 20 000 км!

За 250 000 рублей можно найти Matiz даже с классическим гидромеханическим автоматом. Он работал в паре с маломощным 0,8-литровым 52-сильным мотором. Так что, если динамика для вас вторична, а комфорта хочется, Матиз с автоматом — ваш выбор. Тем более что коробки, как и двигатели, у Матиза довольно надежны.

Chevrolet Spark

Родственный Матизу Chevrolet Spark можно купить с пробегом от 70 000 км.

В 250 000 рублей укладывается Spark 2009 года выпуска, с литровым мотором мощностью 64 л.с. Коррозионная стойкость кузова Спарка выше, чем у Матиза. А с технической точки зрения Spark практически идентичен «младшему брату» под маркой Daewoo. Из недостатков владельцы Спарков отмечают недолговечность амортизаторов. Иные текут уже после 500 км пробега. Особого внимания требуют и шаровые опоры. Жаль только, что за указанную сумму можно купить хэтчбек исключительно с механической коробкой передач.

Kia Picanto

Выбор Kia Picanto за 250 000 рублей не так уж велик, но машину в приличном состоянии найти можно.

Слабые места Picanto — опорные подшипники стоек, частые разрядки аккумулятора. В нашем случае Picanto будет 2010 года выпуска с пробегом примерно 70 000 км. Плюс этой машины в том, что можно найти экземпляры как с механикой, так и с автоматом. Последний сочетается с мотором 1.1 мощностью 64 л.с. То есть «кореец» с автоматом будет резвее, чем двухпедальный Matiz. Младший, литровый мотор в 60 л. с., на Picanto работает только в паре с механической коробкой.

Chevrolet Aveo

Седан Chevrolet Aveo впервые показали на автосалоне в Чикаго весной 2003 года.

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Родословная модели начинается с Daewoo Kalos. С греческого Kalos переводится как «прекрасный», ну а если читать на русский манер…

Из недостатков машины отметим регулярно лопающуюся гофру воздушного фильтра, низкую коррозионную стойкость кузова, быстрый износ гидрокомпенсаторов двигателя, о чем извещает характерный стук при работе двигателя. На рынке можно найти седаны 2011 года выпуска, с пробегом порядка 80 000 км. Под капотом будет работать мотор объемом 1,2 л мощностью 64 л.с. Коробка передач — механика. Попадаются варианты и со старшим двигателем рабочим объемом 1,4 л, развивающим 101 л.с. Но такая машина — редкость.

Daewoo Nexia

Daewoo Nexia — вторая по популярности модель на вторичке в соответствии с критериями, которые мы задали.

Недостатки Нексии — кузов слабо противостоит коррозии, поскольку на заводе специальной обработки не проводили. Комплект ГРМ предписано менять через каждые 40 000 км. За 250 000 рублей можно найти рестайлинговый седан 2013 года выпуска с небольшим пробегом 30 000 км. Мотор — восьмиклапанный, рабочим объемом 1,5 л и мощностью 80 л.с. С ним в паре трудится механическая коробка передач. Есть и автомобили с шестнадцатиклапанным 1,6-литровым двигателем, развивающим 109 л.с. Обе версии не восхищают динамикой разгона и склонны к повышенному расходу масла.

Renault Logan

Logan — самый массовый и популярный седан Renault в России. По количеству предложений он занимает третье место после Матиза и Нексии.

Машина достаточно надежная, но некоторые детали требуют внимания. Двигатель может начать троить из-за неисправного электрического разъема датчика положения коленвала. Ступичные подшипники и сальники задней балки изнашиваются примерно на 40 000 — 60 000 км пробега. В нашу сумму укладывается автомобиль 2010 года с пробегом 90 000 км. Есть варианты как с мотором 1.4 мощностью 75 л.с., так и с двигателем 1.6 (84 л.с.). Трансмиссия — только 5-ступенчатая механика. Лично я выбрал бы экземпляр с мотором 1,6 л, так как с ним седан резвее.

Chevrolet Cobalt

Cobalt начали выпускать в 2011 году. Изначально модель разрабатывали для рынков развивающихся стран. Она не имеет ничего общего с первым поколением модели, которое выпускали с 2004 по 2010 год.

Chevrolet Cobalt уже не один год служит в редакционном парке и серьезных проблем не доставляет. Ответственный за эту машину коллега в целом ею доволен. Но слабые места у Кобальта все же есть. Скажем, течет расширительный бачок, часто перегорают лампочки в фарах. Сайлентблоки передних рычагов ходят примерно 80 000 км, стойки стабилизатора могут потребовать замены уже на 50 000 км.

За 230 000 рублей продают седаны 2013 года выпуска с пробегом 95 000 км. Двигатель — 1,5 л мощностью 105 л.с. и механической коробкой передач. А вот седан с автоматом за эти деньги не купить.

Вывод

Как видите, список машин за 250 000 рублей сильно пересекается с автомобилями и за 150 000 руб, и за 200 000 руб. По сути, разница лишь в том, что за большую сумму можно взять экземпляры посвежее и в лучшем техническом состоянии.

Потому лично я остановлю свой выбор на Нексии и Логане. Малолитражка вроде Матиза не всем понравится, прежде всего из-за тесного салона. Nexia уступает Логану в комфорте и ездовых повадках, но зато она, скорее всего, будет моложе и с меньшим пробегом. Значит, и вкладываться в ремонт нужно будет по минимуму. Именно это и склоняет чашу весов в пользу Нексии.