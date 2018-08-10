Хороший автомобиль с пробегом за 150 000 рублей: реально или нет?

Где искать?
Объявления традиционно ищем на самых популярных интернет-сайтах, специализирующихся на продаже автомобилей с пробегом. Это Avito, auto.ru, drom.ru и другие.
Критерии выбора
Дальше поможет фильтр поиска. Вазовские автомобили отметаем сразу: иномарки и комфортнее, и престижнее. Однако модель должна быть массовой — у распространенных машин, как правило, нет проблем с запчастями.
Чтобы кузов не был чрезмерно ржавым и дырявым, выбираем машины, выпущенные с 2000 до 2008 года. В графе «пробег» указываем «до 150 000 км». Как правило, машины с пробегами 100 000 — 150 000 км еще вполне живые и не требуют колоссальных вложений.
Также выбираем срок владения — от трех лет и более. Обычно у автомобилей, находящихся в одних руках долгое время, лучшее состояние, нежели у машин, которые продают вскоре после покупки. Заметим, что такой фильтр вы найдете не на всех площадках. Но есть альтернатива: на всех крупных сайтах имеется опция расшифровки VIN-номера (надеемся, продавец при подаче объявления его указал). VIN-номер дает об автомобиле максимально полную информацию. Скажем, был ли он в угоне, использовался ли в такси, также можно узнать количество владельцев по ПТС и срок владения машиной каждого из них. Скажем, на Avito этот сервис называется Автотека.
Наконец, выбираем опцию «не более двух владельцев». Так как это хоть и косвенно, но говорит о том, что за машиной следили и не старались быстро от нее избавиться. Таких экземпляров мало, но они есть.
Отказной список
По заданным параметрам поиск выдал список моделей. Среди них оказались и довольно редкие. Например, Dodge Neon и Dodge Stratus. И хотя хозяева в объявлениях уверяют, что машины в хорошем состоянии, от «американцев» отказываемся сразу. Для России эти машины далеко не массовые, значит запчастей для них не сыскать. А ждать какой-нибудь копеечный болт по три недели не хочется.
Пройдем и мимо «китайцев» вроде Chery Amulet. Вспомните, как на европейских краш-тестах один из первых Амулетов сложился в гармошку: шансов выжить в аварии за рулем такой машины просто не будет.
Daewoo Matiz
Итак, наш список сузился до нескольких массовых моделей. Начнем с самой маленькой. Это Daewoo Matiz.
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Daewoo Matiz дебютировал в 2008 году. Тремя годами позже сборку наладили в Узбекистане. За 150 000 рублей можно найти автомобиль в довольно неплохом состоянии со скромным пробегом.
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Бензиновые агрегаты 0,8 л (52 л.с.) и 1,0 л (64 л.с.) довольно надежны. Слабое место — генератор, который нередко приходится менять на 50 000 км.
За 150 000 рублей можно найти экземпляры гаражного хранения с пробегом 30 000 км. Те, что дешевле и хранились на улице, нужно тщательно проверять на предмет коррозии кузова. К сожалению, эта беда большинства Матизов. Нет у малолитражек подушек безопасности, и это еще один минус модели. Моторов в линейке два — это бензиновые агрегаты 0,8 л (52 л.с.) и 1,0 л (64 л.с.). В паре с начальным двигателем работает гидромеханический автомат, но такой автомобиль просто не едет, так что лучше брать литровый Matiz с механикой. А вот родственных Матизу Chevrolet Spark и одноклассника Kia Picanto за 150 000 рублей просто не найти.
В качестве машины для всей семьи лучше подойдут Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Renault Logan и Hyundai Solaris.
Daewoo Nexia
Однозначный лидер по количеству предложений в рамках наших критериев — Daewoo Nexia. За 150 000 рублей можно приобрести рестайлинговый автомобиль 2008 года выпуска с индексом N150 и пробегом в 80 000 км.
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Минусы Daewoo Nexia — качество покраски и низкая коррозионная стойкость.
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Интерьер Daewoo Nexia устарел уже очень давно. К неудобствам можно отнести частое заедание лючка бензобака при попытках открыть его из салона. Возможны проблемы с закрыванием бардачка.
На рынке есть машины с двумя моторами: 1,5-литровым восьмиклапанником мощностью 80 л.с. и шестнадцатиклапанным, рабочим объемом 1,6 л (109 л.с.). Оба не отличаются прытью и оба любят «есть» масло. Расход 300 г на каждую тысячу км для них считается нормальным. Частое явление — «потение» 1,5-литрового мотора: масло сочится из-под прокладок клапанной крышки и ГБЦ. Замена прокладок помогает в лучшем случае на пару тысяч км. Один из способов устранения масляных «излишков» — установка клапанной крышки от Chevrolet Lanos. Ну и, наконец, комплект ГРМ предписано менять через каждые 40 000 км пробега.
Для Нексии одна из самых животрепещущих тем — защита от коррозии. На заводе специальной обработки не проводили, качество окраски кузова тоже было не самое лучшее. Так что лучше сразу осмотреть кузов на предмет ржавчины, а после покупки обработать днище антикором.
Chevrolet Lanos
За 150 000 рублей можно приобрести Chevrolet Lanos 2008 года выпуска с пробегом 100 000 км. Это будет автомобиль с безальтернативным бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 86 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика.
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Chevrolet Lanos разработали в 1997 году. С тех пор конструкция машины принципиально не менялась.
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Интерьер Chevrolet Lanos уже давно устарел, потому не требуйте от него многого.
Болячек у Ланоса чуть меньше, нежели у Нексии. Одно из основных слабых мест — рулевая рейка. Нередко она течет на 60 000 км. Недолговечны и сцепление, ступичные подшипники и шаровые опоры. Эти узлы и детали приходится менять на относительно небольших пробегах — 50 000–60 000 км.
От наших соляных зим частенько слезает декоративный хром. Да и коррозия на арках и порогах не такой уж редкий гость. Некоторым утешением может стать тот факт, что гниет Ланос чуть медленнее Нексии. Наконец, владельцы жалуются на высокий расход топлива. В городе он может доходить до 13 литров на сотню.
Renault Logan
Как вариант можно рассмотреть Renault Logan первого поколения. Машина массовая, для России даже культовая, так что с доступностью запчастей проблем точно не будет.
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Renault Logan вполне надежный и массовый автомобиль с неплохо настроенной ходовой.
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Интерьер прост, но минимум удобств есть. Сильного дискомфорта и отторжения он не вызывает.
Этот седан предлагали и с автоматом. Но за 150 000 рублей такой Logan купить нельзя. Придется довольствоваться версией с мотором 1.4 мощностью 75 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Выбирать лучше ту, что помоложе, — так будет меньше забот с кузовом. Цинковать их полностью начали лишь в 2007 году. Так что, ранние машины сильнее подвержены коррозии. К другим слабым местам седана отнесем ступичные подшипники и сальники задней балки. Они изнашиваются примерно на 40 000 — 60 000 км пробега.
Renault Logan — неплохой выбор, потому как машина довольно крепкая и надежная. В 150 000 рублей попадают экземпляры с пробегами 130 000 — 150 000 км.
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris — один из бестселлеров российского рынка. Да, и этот седан можно приобрести за 150 000 рублей! Правда, выбор невелик. Поиск выдал всего пару экземпляров, самый свежий из которых был 2014 года выпуска.
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Hyundai Solaris — довольно надежный массовый седан. Впервые его представили в 2010 году. В начале января 2011 года машина поступила в автосалоны.
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Интерьер даже первого поколения Соляриса выглядит достаточно современно.
Двигатель самый младший — рабочим объемом 1,4 литра (107 л.с.), работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. Солярисов с автоматом за такие деньги не купить. Пробег 145 000 км — практически пороговый для наших критериев.
Из минусов модели отметим повышенный расход масла двигателя. За его уровнем нужно внимательно следить. Тормозные колодки спереди ходят примерно 30–40 тысяч километров, а задние 50–60 тысяч. Подвеска в целом надежная и хлопот не доставляет. Через 20 000 — 25 000 км пробега может загудеть передний ступичный подшипник. Лечение — смазка узла. Задние ступичные подшипники ходят примерно 30 000 км.
Еще одна проблема заключается в том, что при переключении передач можно услышать звук, похожий на скрежет. Такой звук издает подшипник первичного вала. Это серьезная проблема, которая может привести к замене подшипника и всего корпуса коробки.
Peugeot 206
Еще одна альтернатива — Peugeot 206 иранской сборки. Мотор один-единственный — 1,4-литровый мощностью 75 л.с. Он довольно надежен и неприхотлив. Но важно не затягивать с заменой ремня ГРМ и роликов. Их меняют на 90 000 км пробега. Обрыв ремня сулит огромные траты на ремонт двигателя. К 180 000 км лучше поменять и помпу. Механическая коробка передач достаточна надежна, а вот о проблемах автомата AL4 не писал только ленивый. Эта коробка передач доставила много неприятностей владельцам. Однако нас это не касается, ведь за 150 000 рублей 206-е предлагают только с механикой.
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Peugeot 206 выпускали в кузовах хэтчбек и седан, но за 150 000 рублей есть исключительно хэтчи.
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Интерьер «француза» самый стильный и качественный в нашей подборке.
«Француз» довольно неприхотлив в обслуживании, так что в наш бюджет вполне уложится экземпляр 2008 года выпуска с пробегом 110 000 — 140 000 км. Этот вариант намного лучше малыша Matiz, но требует больше времени на поиски хорошего экземпляра.
Что выбрать?
Что же предпочесть за 150 000 рублей? Конечно, выбор зависит от вкусов покупателя и того, как долго он готов искать подержанный экземпляр. На мой взгляд, малолитражки и хэтчбеки вроде того же «француза» можно не рассматривать. Matiz слишком мал, а 206-й, хоть и довольно заманчивый, но требует терпения и времени на поиски.
Лучше всего обратить свой взор на седаны. Hyundai Solaris за такие деньги купить можно, но эти машины очень редки. Примечательно, что собрата-«корейца» Kia Rio за 150 000 рублей не купить вовсе. Потому лучше либо отказываться от покупки этих машин, либо поднять планку по бюджету. Скажем, до 300 000 рублей: тогда можно посмотреть и на машины с автоматом.
Таким образом, выбор сужается. Остаются Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos и Renault Logan. Среди этой троицы больше всего предложений у Нексии, поэтому, на мой взгляд, лучше остановиться именно на этом седане. Нексий под выбранные нами требования попадает больше всего, а значит, можно не спеша подыскать себе оптимальный вариант.
Фото: фирмы-производители
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