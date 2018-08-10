Хороший автомобиль с пробегом за 150 000 рублей: реально или нет?

150 000 рублей (или три средних зарплаты жителя России) — сумма небольшая, но тем не менее приобрести автомобиль за эти деньги можно. Даже иномарку!

Где искать?

Объявления традиционно ищем на самых популярных интернет-сайтах, специализирующихся на продаже автомобилей с пробегом. Это Avito, auto.ru, drom.ru и другие.

Критерии выбора

Дальше поможет фильтр поиска. Вазовские автомобили отметаем сразу: иномарки и комфортнее, и престижнее. Однако модель должна быть массовой — у распространенных машин, как правило, нет проблем с запчастями.

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Чтобы кузов не был чрезмерно ржавым и дырявым, выбираем машины, выпущенные с 2000 до 2008 года. В графе «пробег» указываем «до 150 000 км». Как правило, машины с пробегами 100 000 — 150 000 км еще вполне живые и не требуют колоссальных вложений.

Также выбираем срок владения — от трех лет и более. Обычно у автомобилей, находящихся в одних руках долгое время, лучшее состояние, нежели у машин, которые продают вскоре после покупки. Заметим, что такой фильтр вы найдете не на всех площадках. Но есть альтернатива: на всех крупных сайтах имеется опция расшифровки VIN-номера (надеемся, продавец при подаче объявления его указал). VIN-номер дает об автомобиле максимально полную информацию. Скажем, был ли он в угоне, использовался ли в такси, также можно узнать количество владельцев по ПТС и срок владения машиной каждого из них. Скажем, на Avito этот сервис называется Автотека.

Наконец, выбираем опцию «не более двух владельцев». Так как это хоть и косвенно, но говорит о том, что за машиной следили и не старались быстро от нее избавиться. Таких экземпляров мало, но они есть.

Отказной список

По заданным параметрам поиск выдал список моделей. Среди них оказались и довольно редкие. Например, Dodge Neon и Dodge Stratus. И хотя хозяева в объявлениях уверяют, что машины в хорошем состоянии, от «американцев» отказываемся сразу. Для России эти машины далеко не массовые, значит запчастей для них не сыскать. А ждать какой-нибудь копеечный болт по три недели не хочется.

Пройдем и мимо «китайцев» вроде Chery Amulet. Вспомните, как на европейских краш-тестах один из первых Амулетов сложился в гармошку: шансов выжить в аварии за рулем такой машины просто не будет.

Daewoo Matiz

Итак, наш список сузился до нескольких массовых моделей. Начнем с самой маленькой. Это Daewoo Matiz.

Daewoo Matiz дебютировал в 2008 году. Тремя годами позже сборку наладили в Узбекистане. За 150 000 рублей можно найти автомобиль в довольно неплохом состоянии со скромным пробегом.

Бензиновые агрегаты 0,8 л (52 л.с.) и 1,0 л (64 л.с.) довольно надежны. Слабое место — генератор, который нередко приходится менять на 50 000 км.



За 150 000 рублей можно найти экземпляры гаражного хранения с пробегом 30 000 км. Те, что дешевле и хранились на улице, нужно тщательно проверять на предмет коррозии кузова. К сожалению, эта беда большинства Матизов. Нет у малолитражек подушек безопасности, и это еще один минус модели. Моторов в линейке два — это бензиновые агрегаты 0,8 л (52 л.с.) и 1,0 л (64 л.с.). В паре с начальным двигателем работает гидромеханический автомат, но такой автомобиль просто не едет, так что лучше брать литровый Matiz с механикой. А вот родственных Матизу Chevrolet Spark и одноклассника Kia Picanto за 150 000 рублей просто не найти.

В качестве машины для всей семьи лучше подойдут Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos, Renault Logan и Hyundai Solaris.

Daewoo Nexia

Однозначный лидер по количеству предложений в рамках наших критериев — Daewoo Nexia. За 150 000 рублей можно приобрести рестайлинговый автомобиль 2008 года выпуска с индексом N150 и пробегом в 80 000 км.

Минусы Daewoo Nexia — качество покраски и низкая коррозионная стойкость.

Интерьер Daewoo Nexia устарел уже очень давно. К неудобствам можно отнести частое заедание лючка бензобака при попытках открыть его из салона. Возможны проблемы с закрыванием бардачка.



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На рынке есть машины с двумя моторами: 1,5-литровым восьмиклапанником мощностью 80 л.с. и шестнадцатиклапанным, рабочим объемом 1,6 л (109 л.с.). Оба не отличаются прытью и оба любят «есть» масло. Расход 300 г на каждую тысячу км для них считается нормальным. Частое явление — «потение» 1,5-литрового мотора: масло сочится из-под прокладок клапанной крышки и ГБЦ. Замена прокладок помогает в лучшем случае на пару тысяч км. Один из способов устранения масляных «излишков» — установка клапанной крышки от Chevrolet Lanos. Ну и, наконец, комплект ГРМ предписано менять через каждые 40 000 км пробега.

Для Нексии одна из самых животрепещущих тем — защита от коррозии. На заводе специальной обработки не проводили, качество окраски кузова тоже было не самое лучшее. Так что лучше сразу осмотреть кузов на предмет ржавчины, а после покупки обработать днище антикором.

Chevrolet Lanos

За 150 000 рублей можно приобрести Chevrolet Lanos 2008 года выпуска с пробегом 100 000 км. Это будет автомобиль с безальтернативным бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 86 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механика.

Chevrolet Lanos разработали в 1997 году. С тех пор конструкция машины принципиально не менялась.

Интерьер Chevrolet Lanos уже давно устарел, потому не требуйте от него многого.



Болячек у Ланоса чуть меньше, нежели у Нексии. Одно из основных слабых мест — рулевая рейка. Нередко она течет на 60 000 км. Недолговечны и сцепление, ступичные подшипники и шаровые опоры. Эти узлы и детали приходится менять на относительно небольших пробегах — 50 000–60 000 км.

От наших соляных зим частенько слезает декоративный хром. Да и коррозия на арках и порогах не такой уж редкий гость. Некоторым утешением может стать тот факт, что гниет Ланос чуть медленнее Нексии. Наконец, владельцы жалуются на высокий расход топлива. В городе он может доходить до 13 литров на сотню.

Renault Logan

Как вариант можно рассмотреть Renault Logan первого поколения. Машина массовая, для России даже культовая, так что с доступностью запчастей проблем точно не будет.

Renault Logan вполне надежный и массовый автомобиль с неплохо настроенной ходовой.

Интерьер прост, но минимум удобств есть. Сильного дискомфорта и отторжения он не вызывает.



Этот седан предлагали и с автоматом. Но за 150 000 рублей такой Logan купить нельзя. Придется довольствоваться версией с мотором 1.4 мощностью 75 л.с. и 5-ступенчатой механикой. Выбирать лучше ту, что помоложе, — так будет меньше забот с кузовом. Цинковать их полностью начали лишь в 2007 году. Так что, ранние машины сильнее подвержены коррозии. К другим слабым местам седана отнесем ступичные подшипники и сальники задней балки. Они изнашиваются примерно на 40 000 — 60 000 км пробега.

Renault Logan — неплохой выбор, потому как машина довольно крепкая и надежная. В 150 000 рублей попадают экземпляры с пробегами 130 000 — 150 000 км.

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris — один из бестселлеров российского рынка. Да, и этот седан можно приобрести за 150 000 рублей! Правда, выбор невелик. Поиск выдал всего пару экземпляров, самый свежий из которых был 2014 года выпуска.

Hyundai Solaris — довольно надежный массовый седан. Впервые его представили в 2010 году. В начале января 2011 года машина поступила в автосалоны.

Интерьер даже первого поколения Соляриса выглядит достаточно современно.



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Двигатель самый младший — рабочим объемом 1,4 литра (107 л.с.), работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. Солярисов с автоматом за такие деньги не купить. Пробег 145 000 км — практически пороговый для наших критериев.

Из минусов модели отметим повышенный расход масла двигателя. За его уровнем нужно внимательно следить. Тормозные колодки спереди ходят примерно 30–40 тысяч километров, а задние 50–60 тысяч. Подвеска в целом надежная и хлопот не доставляет. Через 20 000 — 25 000 км пробега может загудеть передний ступичный подшипник. Лечение — смазка узла. Задние ступичные подшипники ходят примерно 30 000 км.

Еще одна проблема заключается в том, что при переключении передач можно услышать звук, похожий на скрежет. Такой звук издает подшипник первичного вала. Это серьезная проблема, которая может привести к замене подшипника и всего корпуса коробки.

Peugeot 206

Еще одна альтернатива — Peugeot 206 иранской сборки. Мотор один-единственный — 1,4-литровый мощностью 75 л.с. Он довольно надежен и неприхотлив. Но важно не затягивать с заменой ремня ГРМ и роликов. Их меняют на 90 000 км пробега. Обрыв ремня сулит огромные траты на ремонт двигателя. К 180 000 км лучше поменять и помпу. Механическая коробка передач достаточна надежна, а вот о проблемах автомата AL4 не писал только ленивый. Эта коробка передач доставила много неприятностей владельцам. Однако нас это не касается, ведь за 150 000 рублей 206-е предлагают только с механикой.

Peugeot 206 выпускали в кузовах хэтчбек и седан, но за 150 000 рублей есть исключительно хэтчи.

Интерьер «француза» самый стильный и качественный в нашей подборке.



«Француз» довольно неприхотлив в обслуживании, так что в наш бюджет вполне уложится экземпляр 2008 года выпуска с пробегом 110 000 — 140 000 км. Этот вариант намного лучше малыша Matiz, но требует больше времени на поиски хорошего экземпляра.

Что выбрать?

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Что же предпочесть за 150 000 рублей? Конечно, выбор зависит от вкусов покупателя и того, как долго он готов искать подержанный экземпляр. На мой взгляд, малолитражки и хэтчбеки вроде того же «француза» можно не рассматривать. Matiz слишком мал, а 206-й, хоть и довольно заманчивый, но требует терпения и времени на поиски.

Лучше всего обратить свой взор на седаны. Hyundai Solaris за такие деньги купить можно, но эти машины очень редки. Примечательно, что собрата-«корейца» Kia Rio за 150 000 рублей не купить вовсе. Потому лучше либо отказываться от покупки этих машин, либо поднять планку по бюджету. Скажем, до 300 000 рублей: тогда можно посмотреть и на машины с автоматом.

Таким образом, выбор сужается. Остаются Daewoo Nexia, Chevrolet Lanos и Renault Logan. Среди этой троицы больше всего предложений у Нексии, поэтому, на мой взгляд, лучше остановиться именно на этом седане. Нексий под выбранные нами требования попадает больше всего, а значит, можно не спеша подыскать себе оптимальный вариант.

Фото: фирмы-производители