Почему не надо ставить АКП на «нейтраль» в пробке (но иногда все-таки надо)

Извечный вопрос о том, стоит или нет переключать селектор автомата в положение N или Р, останавливаясь у светофора, затронули и на форуме «За рулем». Один из аргументов читателя — это действие позволяет снизить расход топлива. Эксперт, вам слово!

В статье на сайте про самые опасные заблуждения написано, что установка селектора в положение N или Р бессмысленна. Но ведь, если перевести в N или Р, снизится расход топлива. Да и масло меньше будет нагреваться, что пойдет на пользу ресурсу!

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Останавливаясь на светофорах и толкаясь в пробках, нет смысла всякий раз переводить автомат в «нейтраль». Иначе зачем было выбирать автоматическую коробку? Экономия топлива настолько мизерная, что вы ее вряд ли почувствуете.

Кроме того, мгновенно трогаться сразу же после включения «драйва» не рекомендуется. Да и постоянные переключения режимов уж точно вредят коробке не меньше, чем работа вхолостую в режиме D.

Но при длительных остановках с заведенным двигателем, например, в глухих заторах или на железнодорожных переездах, конечно, имеет смысл переводить селектор в «паркинг». Хотя бы ради того, чтобы правая нога отдохнула.

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