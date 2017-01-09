6 поводов считать покупку новой Kia Optima удачей

Корейский бюджетный бизнес-класс успешно конкурировал на нашем рынке с лидирующей в сегменте Тойотой Камри. В рестайлинговой Оптиме изменений немного, но почти все они для того, чтобы в салоне стало комфортнее.

Яркая внешность

«Зачем менять то, за что Оптиму и покупали?» — задал себе же риторический вопрос производитель и решил не трогать технику и интерьер. А вот над внешностью и комплектациями корейцы поработали. Рестайлинговая Kia Optima обзавелась новой решеткой радиатора, причем спортверсиям GT Line и GT досталась решетка, напоминающая сплющенные соты, остальным — похожая на усы, хотя кому-то померещится гриль... Поменялась и оптика: теперь она вся светодиодная, галоген остался в базовых версиях.

Новые фишки в интерьере

Кажется, только фанаты Kia Optima будут веселиться, проходя квест «Найди 5 отличий в салоне» — особенно если учесть, что столько их едва и наберется. Но новые мелкие штрихи в дизайне руля и панели приборов забываются, когда в темноте включается контурная подсветка интерьера (в одном из шести цветов на выбор). Казалось бы, это же просто светодиоды на передней панели и под подлокотниками дверей. А какой эффект!

Тихий салон

Отделанный темно-коричневой кожей салон смотрится дорого, а тот, что полагается версиям GT и GT Line — с комбинированной красно-черной кожаной отделкой, — еще и интересно. Передние сиденья у Оптимы с вентиляцией, чем не могут похвастать ее конкуренты Mazda 6, Volkswagen Passat и даже Toyota Camry. У водительского кресла широкий диапазон продольной регулировки, но профиль не самый удачный. В поворотах приходится держаться за руль. В рестайлинговой Kia Optima, по сравнению с предыдущей версией, отличная шумоизоляция. Во втором ряду просторно.

Режим вождения

У системы Drive Mode Select теперь есть режим Smart, меняющий настройки электроники в соответствии со стилем вождения владельца. Если тот предпочитает размеренную езду, электроника включает Eco или Comfort; уловив склонность к динамике, врубает Sport. Экран мультимедийки с «подросшим» разрешением радует четкой картинкой. Это особенно приятно, учитывая, что обзор в машине не очень хороший и водителю приходится пользоваться камерами — благо, они в Оптиме по кругу и умеют менять угол обзора.

Подвеска для города

Корейцы перетряхнули нежную подвеску Оптимы, и теперь отлично управляемый седан плывет по городскому асфальту, не удостаивая вниманием мелкие неровности и следуя прямо по курсу. Автомат переключает передачи вовремя, тяги хватает только для плавного разгона.

Привлекательная цена

Цена на рестайлинговую Kia Optima начинается от 1,22 млн (в базовой комплектации с двигателем 2.0 л, 150 л.с.). Однако, скорее всего, самой продаваемой станет 188-сильная Оптима с мотором 2.4 в более интересных комплектациях. Для максималистов есть GT с турбомотором 2.0, выдающим 249 л.с., стоимость которой все равно не превышает 2 млн. Конкурентов по такой цене не купишь, да и обслуживание и страховка у Kia Optima доступнее (чего не скажешь о популярной у угонщиков Camry). В пользу Оптимы говорит и пятилетняя гарантия.

Пространство для роста

Несмотря на ударную работу над ошибками, у модели остаются недостатки. Ощущения от добротных дверей, закрывающихся с солидным звуком, портят ручки, недотягивающие по статусу. На серьезных поворотах Оптима сильно кренится, а газ в пол игнорирует. Версия GT проходит повороты увереннее, а, разгоняясь, впечатывает водителя в кресло. Правда, в салоне все при этом слушают подвывания турбины.

Фото: Kia