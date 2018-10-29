Новая Веста или иномарка с пробегом? Выбираем альтернативу

Седан Lada Vesta уверенно расположился в лидирующей группе в рейтинге продаж новых автомобилей. Но стоит он недешево, так что многие смотрят в сторону подержанных иномарок.

LADA Vesta
LADA Vesta

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Весной этого года «За рулем» рекомендовал остановиться на версии Весты с механической коробкой передач, так как к классическому роботу АМТ5 было слишком много претензий. Но за это время вазовцы «допилили» трансмиссию, которая избавилась от большинства болячек. Поэтому в качестве ориентира мы будем рассматривать двухпедальный вариант отечественного седана.

В какой версии? Оптимальной по-прежнему остается комплектация Comfort со 106-сильным двигателем. Здесь есть две подушки, ABS и система стабилизации, задний парктроник, кондиционер с охлаждаемым «бардачком», простенькая аудиосистема с монохромным экраном, но с Bleutooth, USB и линейным аудиовходом (AUX) и даже круиз-контроль с ограничителем скорости. Стоит такая машина 672 900 рублей. Немало! Потому отправляемся на вторичный рынок смотреть альтернативы с пробегом.

Lada Vesta сегодня флагманская модель АВТОВАЗа, оттого и цены на нее практически приблизились к иномаркам-одноклассникам.
Lada Vesta сегодня флагманская модель АВТОВАЗа, оттого и цены на нее практически приблизились к иномаркам-одноклассникам.

В недорогой версии вас ждет простенькая аудиосистема с монохромным экраном. Зато она может сконнектиться с мобильником по Bleutooth
В недорогой версии вас ждет простенькая аудиосистема с монохромным экраном. Зато она может сконнектиться с мобильником по Bleutooth

Ищем среди одноклассников

В пределах 650 тыс. руб. выбор свежих иномарок в возрасте до трех лет не так уж и велик, но он есть. Сразу скажем, в техническое состояние продаваемых автомобилей мы не вдавались, но их юридическую чистоту проверили по общедоступным источникам.

На наш взгляд, Ford Fiesta недооценена российскими покупателями. Машина предлагает хорошую управляемость и оригинальный дизайн
На наш взгляд, Ford Fiesta недооценена российскими покупателями. Машина предлагает хорошую управляемость и оригинальный дизайн

Например, за 650 000 руб. с торгом «у капота» предлагают седан Ford Fiesta (105 л.с.) 2016 года с пробегом в 36 500 километров. Комплектация практически идентична Весте: две подушки, штатная аудиосистема с USB и AUX, кондиционер, бортовой компьютер. По ПТС один владелец, судя по базам данных, в такси машина не работала.

Интерьер у Фиесты довольно скучный и настроения праздника не создает. Да и с эргономикой есть некоторые проблемы.
Интерьер у Фиесты довольно скучный и настроения праздника не создает. Да и с эргономикой есть некоторые проблемы.

Машины собирают в Татарстане, 1,6-литровый мотор адаптирован под топливо АИ-92 (как и на Весте, кстати), он отличается достаточной надежностью. Но салон у дорестайлинговой Фиесты скучноват, пластики совсем дешевые, а тканевая обивка сидений довольно быстро вытирается.

А бывает дешевле?

За 635–650 тысяч рублей можно найти Nissan Almera ижевской сборки, причем попадаются машины с очень небольшим пробегом и дополнительным оснащением (например, нештатной аудиосистемой с большим экраном и камерой заднего вида, сигнализацией и тонировкой задних стекол). У седана под капотом 102-сильный бензиновый мотор, агрегатированный с проверенным временем 4-ступенчатым автоматом.

Внешне Nissan Almera очень похожа на Bluebird Sylphy для японского рынка. Но не верь глазам своим: кузов «натянут» на реношную платформу B0, а технически машина полностью идентична Логану первого поколения. Кстати, в России Альмеру уже перестали собирать.
Внешне Nissan Almera очень похожа на Bluebird Sylphy для японского рынка. Но не верь глазам своим: кузов «натянут» на реношную платформу B0, а технически машина полностью идентична Логану первого поколения. Кстати, в России Альмеру уже перестали собирать.

Попав в салон Альмеры, не удивляйтесь, что вы его уже могли видеть на другой модели. Да, это «цельнотянутый» интерьер Renault Logan первого поколения. Со всеми его дешевыми материалами, раздражающей эргономикой и не самым высоким комфортом сидений.

Сильное место Альмеры — просторный задний диван. Именно поэтому машина частенько использовалась в такси. Перед покупкой проверка на выдачу разрешения для работы в качестве таксомотора обязательна!
Сильное место Альмеры — просторный задний диван. Именно поэтому машина частенько использовалась в такси. Перед покупкой проверка на выдачу разрешения для работы в качестве таксомотора обязательна!

Но проблем такая машина доставляет минимум А вот обслуживание на фирменных СТО Nissan обойдется дороже, чем Весты у официальных дилеров.

Для оригиналов

Если вы поклонник «французов», то в качестве альтернативы можно рассмотреть и седан Peugeot 408 калужской сборки. Машина эта формально относится к С-классу. На вторичке есть несколько автомобилей со 150-сильным бензиновым мотором. Причем за 600 тысяч можно обнаружить машину с пробегом всего 50 тыс. километров 2016 года выпуска.

Спереди Peugeot 408 практически полностью повторяет хэтчбек 308. Но приделанная сзади корма утяжеляет внешность седана.
Спереди Peugeot 408 практически полностью повторяет хэтчбек 308. Но приделанная сзади корма утяжеляет внешность седана.

Здесь будут еще и боковые подушки безопасности, 2-зонный климат-контроль, аудиосистема с Blueooth. Предложение кажется очень соблазнительным, но перед покупкой все же стоит провести доскональный технический осмотр.

Изначально создаваемый для китайского рынка французский салон не блещет дизайнерскими изысками. Материалы дешевые и на вид, и на ощупь.
Изначально создаваемый для китайского рынка французский салон не блещет дизайнерскими изысками. Материалы дешевые и на вид, и на ощупь.

По дизайну седану Peugeot 408 далеко от изящества хэтчбека, да и платформа здесь старая. К тому же эти машины довольно часто эксплуатировали в такси (никогда не верьте указанному пробегу). Зато со 150-сильным мотором в паре идет довольно надежная автоматическая коробка, чего не скажешь о 120-сильной версии с пресловутой AL4 — проклятьем всего концерна PSA. В 2011 году ее модернизировали и даже сменили индекс на АТ8, но большинство «детских болезней» никуда не делось.

А если не седан, а кроссовер?

А может быть отказаться от покупки седана и замахнуться на кроссовер? Если смотреть на машины не старше 2016 года выпуска, то выбор получается совсем небольшой. И это будут переднеприводные машины китайского производства. Выбирать придется всего из моделей двух марок: Lifan и Chery.

Lifan X60 — самый популярный кроссовер из Поднебесной на российском рынке. Первое поколение машины отличается обилием хрома (который со временем облезает) и довольно богатыми комплектациями.
Lifan X60 — самый популярный кроссовер из Поднебесной на российском рынке. Первое поколение машины отличается обилием хрома (который со временем облезает) и довольно богатыми комплектациями.

Популярный у Lifan кроссовер X60 первого поколения с 1,8-литровым двигателем мощностью 128 л.с. и вариатором можно найти даже дешевле: за 600–620 тысяч рублей за машину 2016 года. Правда, и пробег будет приближаться к 80 тысячам километров. Комплектация не самая бедная: салон обит кожзамом, есть аудиосистема с USB, две подушки безопасности и ABS. Машина довольно распространена, так что проблем с ее обслуживанием и ремонтом возникнуть не должно. Но подходить к покупке стоит крайне осторожно: нам попались две залоговые машины, две с несовпадающими с объявлением VIN-кодами и одна побывавшая в ДТП (продавец, естественно, пишет про «заводскую покраску по кругу»).

На фото дорогая версия с двухцветной отделкой салона, но даже в более дешевых вариантах обшивка сидений будет из экокожи.
На фото дорогая версия с двухцветной отделкой салона, но даже в более дешевых вариантах обшивка сидений будет из экокожи.

За примерно аналогичную сумму можно найти (если очень постараться) и Chery Tiggo 5 с 2-литровым двигателем (139 л.с.) и вариатором. Машина будет трехлетняя с приличным пробегом (от 20 тыс. километров в год) и в не очень хорошем состоянии. В комплектации также есть две подушки безопасности, ABS, аудиосистема, сиденья, обшитые кожей. Слабые места этой модели давно изучены, потому ни с запчастями, ни с ремонтом проблем возникнуть не должно.

Подержанный Chery Tiggo 5 с нашем бюджетом придется поискать, машины в возрасте трех лет обычно стараются продать подороже.
Подержанный Chery Tiggo 5 с нашем бюджетом придется поискать, машины в возрасте трех лет обычно стараются продать подороже.

Интерьер Тигго не без претензии на оригинальность, но материалы отделки здесь недорогие, а обшивка руля довольно быстро облезает.
Интерьер Тигго не без претензии на оригинальность, но материалы отделки здесь недорогие, а обшивка руля довольно быстро облезает.

Конечно, можно посмотреть машины и старше, тогда комплектация будет богаче, а выбор шире как среди седанов, так и кроссоверов. Но если вы выбираете между Вестой и подержанной иномаркой, «За рулем» рекомендует не покупать машину старше трех лет. Иначе на возможный ремонт придется потратиться куда больше. К тому же не стоит забывать, что Lada Vesta у нас новая, а значит находится на гарантии и большинство возможных проблем вам устранят бесплатно.

Фото: АВТОВАЗ, Ford, Nissan, Peugeot, Lifan, auto.ru

Новая Веста или иномарка с пробегом? Выбираем альтернативу
Новая Веста или иномарка с пробегом? Выбираем альтернативу

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Отзывы о LADA Vesta (17)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

багажник..это какой-то опад...когда еду за ней...блевать тянет...

Комментарий:

...блин в конструкторском отделе одни дебилы...позвали бы мужиков , которые в 1985 году сделали "Лауру..".

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