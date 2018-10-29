Новая Веста или иномарка с пробегом? Выбираем альтернативу

Седан Lada Vesta уверенно расположился в лидирующей группе в рейтинге продаж новых автомобилей. Но стоит он недешево, так что многие смотрят в сторону подержанных иномарок.

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Весной этого года «За рулем» рекомендовал остановиться на версии Весты с механической коробкой передач, так как к классическому роботу АМТ5 было слишком много претензий. Но за это время вазовцы «допилили» трансмиссию, которая избавилась от большинства болячек. Поэтому в качестве ориентира мы будем рассматривать двухпедальный вариант отечественного седана.

В какой версии? Оптимальной по-прежнему остается комплектация Comfort со 106-сильным двигателем. Здесь есть две подушки, ABS и система стабилизации, задний парктроник, кондиционер с охлаждаемым «бардачком», простенькая аудиосистема с монохромным экраном, но с Bleutooth, USB и линейным аудиовходом (AUX) и даже круиз-контроль с ограничителем скорости. Стоит такая машина 672 900 рублей. Немало! Потому отправляемся на вторичный рынок смотреть альтернативы с пробегом.

Lada Vesta сегодня флагманская модель АВТОВАЗа, оттого и цены на нее практически приблизились к иномаркам-одноклассникам. В недорогой версии вас ждет простенькая аудиосистема с монохромным экраном. Зато она может сконнектиться с мобильником по Bleutooth

Ищем среди одноклассников

В пределах 650 тыс. руб. выбор свежих иномарок в возрасте до трех лет не так уж и велик, но он есть. Сразу скажем, в техническое состояние продаваемых автомобилей мы не вдавались, но их юридическую чистоту проверили по общедоступным источникам.

На наш взгляд, Ford Fiesta недооценена российскими покупателями. Машина предлагает хорошую управляемость и оригинальный дизайн

Например, за 650 000 руб. с торгом «у капота» предлагают седан Ford Fiesta (105 л.с.) 2016 года с пробегом в 36 500 километров. Комплектация практически идентична Весте: две подушки, штатная аудиосистема с USB и AUX, кондиционер, бортовой компьютер. По ПТС один владелец, судя по базам данных, в такси машина не работала.

Интерьер у Фиесты довольно скучный и настроения праздника не создает. Да и с эргономикой есть некоторые проблемы.

Машины собирают в Татарстане, 1,6-литровый мотор адаптирован под топливо АИ-92 (как и на Весте, кстати), он отличается достаточной надежностью. Но салон у дорестайлинговой Фиесты скучноват, пластики совсем дешевые, а тканевая обивка сидений довольно быстро вытирается.

А бывает дешевле?

За 635–650 тысяч рублей можно найти Nissan Almera ижевской сборки, причем попадаются машины с очень небольшим пробегом и дополнительным оснащением (например, нештатной аудиосистемой с большим экраном и камерой заднего вида, сигнализацией и тонировкой задних стекол). У седана под капотом 102-сильный бензиновый мотор, агрегатированный с проверенным временем 4-ступенчатым автоматом.

Внешне Nissan Almera очень похожа на Bluebird Sylphy для японского рынка. Но не верь глазам своим: кузов «натянут» на реношную платформу B0, а технически машина полностью идентична Логану первого поколения. Кстати, в России Альмеру уже перестали собирать.

Попав в салон Альмеры, не удивляйтесь, что вы его уже могли видеть на другой модели. Да, это «цельнотянутый» интерьер Renault Logan первого поколения. Со всеми его дешевыми материалами, раздражающей эргономикой и не самым высоким комфортом сидений.

Сильное место Альмеры — просторный задний диван. Именно поэтому машина частенько использовалась в такси. Перед покупкой проверка на выдачу разрешения для работы в качестве таксомотора обязательна!

Но проблем такая машина доставляет минимум А вот обслуживание на фирменных СТО Nissan обойдется дороже, чем Весты у официальных дилеров.

Для оригиналов

Если вы поклонник «французов», то в качестве альтернативы можно рассмотреть и седан Peugeot 408 калужской сборки. Машина эта формально относится к С-классу. На вторичке есть несколько автомобилей со 150-сильным бензиновым мотором. Причем за 600 тысяч можно обнаружить машину с пробегом всего 50 тыс. километров 2016 года выпуска.

Спереди Peugeot 408 практически полностью повторяет хэтчбек 308. Но приделанная сзади корма утяжеляет внешность седана.

Здесь будут еще и боковые подушки безопасности, 2-зонный климат-контроль, аудиосистема с Blueooth. Предложение кажется очень соблазнительным, но перед покупкой все же стоит провести доскональный технический осмотр.

Изначально создаваемый для китайского рынка французский салон не блещет дизайнерскими изысками. Материалы дешевые и на вид, и на ощупь.

По дизайну седану Peugeot 408 далеко от изящества хэтчбека, да и платформа здесь старая. К тому же эти машины довольно часто эксплуатировали в такси (никогда не верьте указанному пробегу). Зато со 150-сильным мотором в паре идет довольно надежная автоматическая коробка, чего не скажешь о 120-сильной версии с пресловутой AL4 — проклятьем всего концерна PSA. В 2011 году ее модернизировали и даже сменили индекс на АТ8, но большинство «детских болезней» никуда не делось.

А если не седан, а кроссовер?

А может быть отказаться от покупки седана и замахнуться на кроссовер? Если смотреть на машины не старше 2016 года выпуска, то выбор получается совсем небольшой. И это будут переднеприводные машины китайского производства. Выбирать придется всего из моделей двух марок: Lifan и Chery.

Lifan X60 — самый популярный кроссовер из Поднебесной на российском рынке. Первое поколение машины отличается обилием хрома (который со временем облезает) и довольно богатыми комплектациями.

Популярный у Lifan кроссовер X60 первого поколения с 1,8-литровым двигателем мощностью 128 л.с. и вариатором можно найти даже дешевле: за 600–620 тысяч рублей за машину 2016 года. Правда, и пробег будет приближаться к 80 тысячам километров. Комплектация не самая бедная: салон обит кожзамом, есть аудиосистема с USB, две подушки безопасности и ABS. Машина довольно распространена, так что проблем с ее обслуживанием и ремонтом возникнуть не должно. Но подходить к покупке стоит крайне осторожно: нам попались две залоговые машины, две с несовпадающими с объявлением VIN-кодами и одна побывавшая в ДТП (продавец, естественно, пишет про «заводскую покраску по кругу»).

На фото дорогая версия с двухцветной отделкой салона, но даже в более дешевых вариантах обшивка сидений будет из экокожи.

За примерно аналогичную сумму можно найти (если очень постараться) и Chery Tiggo 5 с 2-литровым двигателем (139 л.с.) и вариатором. Машина будет трехлетняя с приличным пробегом (от 20 тыс. километров в год) и в не очень хорошем состоянии. В комплектации также есть две подушки безопасности, ABS, аудиосистема, сиденья, обшитые кожей. Слабые места этой модели давно изучены, потому ни с запчастями, ни с ремонтом проблем возникнуть не должно.

Подержанный Chery Tiggo 5 с нашем бюджетом придется поискать, машины в возрасте трех лет обычно стараются продать подороже. Интерьер Тигго не без претензии на оригинальность, но материалы отделки здесь недорогие, а обшивка руля довольно быстро облезает.

Конечно, можно посмотреть машины и старше, тогда комплектация будет богаче, а выбор шире как среди седанов, так и кроссоверов. Но если вы выбираете между Вестой и подержанной иномаркой, «За рулем» рекомендует не покупать машину старше трех лет. Иначе на возможный ремонт придется потратиться куда больше. К тому же не стоит забывать, что Lada Vesta у нас новая, а значит находится на гарантии и большинство возможных проблем вам устранят бесплатно.

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Фото: АВТОВАЗ, Ford, Nissan, Peugeot, Lifan, auto.ru