Среди действующих сегодня компаний совсем немного тех, что имеют столь длинную — 120‑летнюю! — и к тому же столь славную историю. О компании Renault уже написали и еще напишут десятки, а то и сотни томов. В ее длинной и многогранной жизни были не только знаменитые на весь мир народные автомобили, разошедшиеся миллионными тиражами, но и куда менее известные изделия: гоночные и представительские машины, грузовики, военная техника и даже железнодорожные локомотивы. В 2017 году компания Renault установила собственный рекорд: за год по всему миру произвели 3,67 миллиона автомобилей этой марки, которые продаются в почти двухстах странах.
Вспомним лишь полтора десятка важных — известных и не очень — эпизодов ее длинной, разносторонней и интересной биографии.
- Полная история народного Renault R4 тут.
- Ретротест редчайшего из массовых Renault Juvaquatre — в этой публикации.
- Все подробности об автомобиле родом из 60-х Renault Floride читайте (и любуйтесь фотографиями) по этой ссылке.
- Самостоятельное обслуживание автомобиля требует некоторых специальных знаний, которые можно получить из книг.
- Долгий срок эксплуатации обеспечивается благодаря использованию средств по уходу, например, присадок.
Фото: из архива автора
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