Поздравляя компанию Renault со 120-летием, «За рулем» вспоминает важные вехи ее истории.

Среди действующих сегодня компаний совсем немного тех, что имеют столь длинную — 120‑летнюю! — и к тому же столь славную историю. О компании Renault уже написали и еще напишут десятки, а то и сотни томов. В ее длинной и многогранной жизни были не только знаменитые на весь мир народные автомобили, разошедшиеся миллионными тиражами, но и куда менее известные изделия: гоночные и представительские машины, грузовики, военная техника и даже железнодорожные локомотивы. В 2017 году компания Renault установила собственный рекорд: за год по всему миру произвели 3,67 миллиона автомобилей этой марки, которые продаются в почти двухстах странах.

Вспомним лишь полтора десятка важных — известных и не очень — эпизодов ее длинной, разносторонней и интересной биографии.