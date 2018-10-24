Гараж Сергея Семака: «копейка», Мерседес и микроавтобус

На этой неделе у «Зенита» игра с «Бордо» в Лиге Европы. Незадолго до события главный тренер футбольного клуба рассказал «За рулем» про схемы расстановки игроков на матч (нет), про отцовские уроки, бизнес по прокату лимузинов и завтрак с инспектором ГИБДД.

Текст: Валентина Карелова

Досье «За рулем»

СЕРГЕЙ СЕМАК

Родился 27 февраля 1976 года в Луганской области

Опыт вождения: с 1995 года (23 года)

Учился ездить: на Жигулях

Первая машина: подержанный «трехсотый» Mercedes-Benz

Любимая машина: семейный микроавтобус

Нынешняя машина: служебный Nissan Murano

Стиль вождения: аккуратный, неагрессивный

На дорогах не любит: хамство

На коленях отца

— Вы довольно рано получили водительские права — в 19 лет. В те годы все учились на Жигулях…

— И я тоже. Меня учил отец: мы ездили на его старенькой «копейке». Это было очень давно, та машина прослужила нам много лет. Мой самостоятельный опыт вождения появился гораздо позже, когда я переехал в Москву. Тогда ездил на машине приятеля. Права получил, когда мне исполнилось 19 лет. Так что к сегодняшнему дню у меня солидный опыт вождения как у любителя. Профессионалов в расчет не беру, у них совсем другой уровень.

— Нашего знаменитого гонщика Виталия Петрова отец, когда учил его вождению, сажал маленьким на колени и давал крутить руль. А вас?

— Да. Первый раз отец дал покрутить баранку нашей «копейки», когда мне было лет пять. Но, к сожалению, гонщиком, как Виталий, я не стал. Кстати, с его отцом я знаком и всегда с интересом следил за выступлениями Виталия. Видимо, у меня просто не было такого таланта, как у него.

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— Когда сдавали на права, что далось тяжелее — вождение или теоретическая часть?

— Наверное, все-таки теория. Есть определенные ситуации, с которыми ты сталкиваешься на дороге очень редко, а с некоторыми, может, никогда и не столкнешься, но ты должен их знать. На практике же, как правило, используется несколько десятков знаков, и в принципе ты уже можешь управлять автомобилем.

— Мы говорили с многими звездами, и все они помнили каждую свою машину, хотя их порой было много…

— Я не фанат автомобилей. Машина для меня, в первую очередь, — это средство передвижения, а потом уже все остальное. У меня было много машин, но я никогда не страдал любовью к какому-то конкретному бренду. Но, конечно, больше всего я благодарен той самой «копейке», на которой ездил с отцом. Он из нее не вылезал, содержал ее в прекрасном состоянии, постоянно мыл, натирал. Машина всегда была в отличной форме и стала незаменимым помощником в нашей жизни.

Много лет и без поломок

— После Жигулей вы пересели на старенький «трехсотый» Мерседес. Почему выбрали именно его?

— Просто так сложилось. Нужно понимать, что на тот момент машин в принципе было мало, особенно иностранных. Мерседес действительно был стареньким и часто ломался. Пришлось изучить, из чего состоит машина… На ее ремонт уходило времени больше, чем на вождение. Веселый был опыт.

— Пришлось полежать под машиной?

— Было дело. Да и по сервисам поездил немало в поисках запчастей и материалов, о которых тогда слышал впервые. Но зато изучил все составляющие автомобиля!

— Судя по интонации, вам не так чтобы нравится возиться с машиной?

— Если честно — совсем не нравится. Я не тот любитель, который может часами копаться в машине. Просто так сложилось в тот момент жизни. Для меня одно из важных качеств автомобиля — это его надежность. Чем меньше автомобиль создает проблем, тем лучше. Время очень дорого и хочется его потратить на любимую работу и семью. Мне всегда хочется иметь такую машину, которая будет надежной и прослужит много лет без серьезных поломок.

— И вы, скорее всего, спокойный водитель…

— Точно не агрессивный. Но я дорожу своим временем, поэтому стараюсь ездить быстро, но аккуратно, не создавая проблем другим участникам движения.

— Раз ездите быстро, то и тормозят иногда.

— Нечасто, но бывает. Гаишники реагируют по-разному, многие с интересом. Один случай мне запомнился, тогда я еще играл за ЦСКА. Тогда только начали вводить штрафы за непристегнутые ремни. Меня остановил сотрудник ДПС, проверил водительское удостоверение, страховку, долго мялся. Потом так робко говорит: ну вы же без ремня ехали. Я отвечаю: да, без ремня. Он извиняющимся голосом: «Мне ужасно неудобно, но у меня смена заканчивается, а норму нужно выполнить. Можно я вас оштрафую? Но взамен даже завтраком могу угостить». Закон есть закон: если я не прав, то не прав. Иногда общение с сотрудником ДПС оказывается очень приятным и поднимает настроение на весь день. Откровенного хамства или высокомерия с их стороны я никогда не встречал. Думаю, что если ты общаешься с человеком справедливо и уважительно, то и в ответ такое же отношение к тебе.

Парковка по-московски

— Вам удалось поездить по многим городам России. Манеры вождения по-прежнему в мегаполисах и в провинции разные?

— Раньше очень сильно выделялась манера вождения в Москве. Еще несколько лет назад народ мог парковаться в два ряда, а то и в три. Было проблематично куда-либо проехать, на дорогах происходили постоянные ссоры между водителями. Каждый пытался объехать пробку любым способом и втиснуться первым. Сейчас культура на московских дорогах стала меняться к лучшему. Пешеходов наконец-то стали пропускать. Мне кажется, в маленьких городах нет такой проблемы с парковками и с временем, поэтому и манера вождения там гораздо спокойнее. Хотя лихачей хватает везде...

— Но в маленьких городах зато есть проблемы с дорогами.

— К сожалению, да. Иногда создается впечатление, что в некоторых провинциальных городках ничего не менялось со времен войны, дороги там в ужасном состоянии. Но в целом все же работа идет огромная, строится много современных трасс. Только хочется, чтобы покрытие на них было более долговечным и его не приходилось бы менять ежегодно.

Лимузины от Семака

— Несколько лет назад у вас появилась компания «Лимо-клуб» по прокату свадебных лимузинов. Почему именно лимузины и почему свадебные?

— Это был исключительно бизнес и партнерские отношения, не более того. Я сам к люксовым лимузинам особой любовью никогда не страдал.

— Но вы продолжаете заниматься проектом?

— Нет. Да и компании уже нет.

— И все-таки расскажите о проекте.

— Сам я крайне редко пользовался лимузинами. Предпочитаю обычные автомобили — для меня нет особого значения, на чем ездить. Но определенной части людей, особенно болельщикам, нравилось заказывать подобные машины. Мы же со своей стороны пытались по максимуму сделать людям приятное. У нас же был праздничный сервис, он был связан со значимыми событиями, свадьбами… приятные хлопоты. Нам было важно, чтобы у людей оставались после работы с нами только приятные воспоминания.

— Как совмещался бизнес и футбол?

— Я не могу сказать, что был везде успешен, потому что за бизнесом тоже нужно следить. Надо заниматься одной работой — футбол всегда был на первом месте. Сейчас работа тренера занимает все мое время.

Семейный микроавтобус

— С появлением детей ваше отношение к выбору автомобиля не поменялось? Большой семье нужен ведь большой автомобиль.

— Скорее микроавтобус. В моем случае идеален был бы минибас, но его уже нигде не припарковать, поэтому микроавтобус — альтернативный вариант, но и в нем мы не всегда все помещаемся.

— Любимая марка машины?

— Наверное, такой нет. Раньше были какие-то марки, которые много лет были популярны и их заслуженно любили. Например, определенную модель у Мерседеса. Проходило много времени, пока появлялась новая модель. Сейчас же конкуренция огромная, компании ежегодно выпускают на рынок что-то новое. Даже линеек стало больше у всех.

— Ладно, зайдем с другого края: джипы? паркетники? спорткары?

— Спортивных машин у меня никогда не было, так что про них ничего не могу сказать. Мне комфортнее ездить на внедорожниках: нравится ихвысокая посадка, да и к нашему климату они лучше приспособлены, особенно если въехать в грязь или в снег. Они более безопасны — для меня это важно. Я ведь редко езжу один, в основном с семьей и детьми.

— Как насчет сафари или чего-то подобного?

— У меня есть мечта — отправиться в путешествие на машине по всей России. Наша страна настолько огромна, что для ее изучения одной жизни мало. Но пока это только призрачная мечта человека, у которого всего полдня выходного в неделю.

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Фото: Руслан Шамуков, из архива «За рулем»