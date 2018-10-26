У КОГО НОБЕЛЬ КУПИЛ ФОРСУНКУ?
До середины XIX века мазут, получаемый при перегонке нефти, считался отходом производства. Положение в корне изменила форсунка для его распыления, созданная и изготовленная Владимиром Шуховым, тогда еще студентом.
Изобретение будущего создателя знаменитой телебашни сразу оценил Дмитрий Менделеев, разместивший ее изображение на обложке своей книги по фабрично-заводской промышленности. А Людвиг Нобель, брат Альфреда Нобеля, приобрел патент на производство шуховской форсунки и стал оснащать ею двигатели нефтяных танкеров.
С этого момента мазут начали широко использовать в мире как судовое топливо. А все современные автомобильные форсунки являются потомками шуховского изобретения из позапрошлого столетия.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда и где появился первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8? А что гусеничный транспорт изобрели в России?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- Форсунки, как и прочие элементы топливной системы, требуют профилактики. Рекомендуем пользоваться специальными присадками и проверять качество бензина при помощи специальных тестеров.
Фото: из архива автора
Читать комментарии (5)