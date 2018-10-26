Все современные автомобильные форсунки являются потомками изобретения Владимира Шухова, гениального ученого и инженера, имя которого увековечено в знаменитой телебашне, построенной по его проекту и под его руководством на московской улице Шаболовка.

У КОГО НОБЕЛЬ КУПИЛ ФОРСУНКУ?

До середины XIX века мазут, получаемый при перегонке нефти, считался отходом производства. Положение в корне изменила форсунка для его распыления, созданная и изготовленная Владимиром Шуховым, тогда еще студентом.

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Изобретение будущего создателя знаменитой телебашни сразу оценил Дмитрий Менделеев, разместивший ее изображение на обложке своей книги по фабрично-заводской промышленности. А Людвиг Нобель, брат Альфреда Нобеля, приобрел патент на производство шуховской форсунки и стал оснащать ею двигатели нефтяных танкеров.

С этого момента мазут начали широко использовать в мире как судовое топливо. А все современные автомобильные форсунки являются потомками шуховского изобретения из позапрошлого столетия.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, когда и где появился первый советский автомобиль с колесной формулой 8×8? А что гусеничный транспорт изобрели в России?

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Форсунки, как и прочие элементы топливной системы, требуют профилактики. Рекомендуем пользоваться специальными присадками и проверять качество бензина при помощи специальных тестеров.

Фото: из архива автора