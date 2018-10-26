Вас заставят продать автомобиль. И я знаю, кто конкретно

Чем меньше мы ездим, тем хуже живется нефтяникам, автопрому и дорожникам. Во всяком случае, они так думают.

На днях общался со знакомым предпринимателем. Парень держит несколько магазинов в Москве, живет на Тверской и, судя по всему, не бедствует и не собирается. Но, когда я завел речь о новых бензинах, тот сразу замотал головой.

— Мне это уже неинтересно! — удовлетворенно заявил он. — Я свою тачку продал — теперь дышу спокойно. Осточертело каждый день из-за парковки с соседями ругаться. Возле дома поставить некуда, ездить невозможно, подъехать в магазин или по делам — опять проблемы… Резидентное разрешение оформил, а толку — ноль: мест все равно нет! Да гори оно всё огнем: проще в метро спуститься или такси вызвать.

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Я слушал и понимающе кивал. Потому что давным-давно сам оказался в первой волне тех, кого мясорубка Большого города фактически выдавила из-за руля собственной машины. Все основные причины перечислены выше, а вердикт один: стало неудобно, невыгодно и просто глупо! В итоге моя машина превратилась в эдакий субботний аттракцион для катания за сотни километров от мегаполиса. Как долго я буду пользоваться таким аттракционом — не знаю, но полагаю, что финиш не за горизонтом.

Коллеги и знакомые подтверждают: многие машины в их дворах неделями не выезжают с насиженных мест. А жители пригородов пытаются осваивать формат «доехать до перехватывающей парковки, а дальше — как придется». Впрочем, до нее еще нужно добраться: попробуйте-ка пробиться через Покров, Красногорск/Химки, Солнечногорск или, скажем, по Ярославке в районе Пушкина…

В общем-то, я с этим давно смирился. Выпустив джинна массовой автомобилизации из бутыли, трудно запихнуть его обратно. Однако сейчас маховик, похоже, закрутился в другую сторону: машина ездящая превратилась в машину припаркованную. Вчерашняя мечта обернулась обузой.

Почему народ перестает ездить? А все потому же — смотри «пункт первый». Неудобно, невыгодно, глупо… При этом даже новенькие платные дороги, убегающие от пробочных кошмаров вроде Вышнего Волочка, пока что не пользуются всенародной любовью: «неожиданно» выяснилось, что это тоже стоит денег. А еще надо оплачивать штрафы и парковки, раскошеливаться на ОСАГО и каско, добывать медицинские справки, платить налоги… И невольно закрадывается мысль: нас заставляют отказаться от личных автомобилей.

Любопытно, что на этом фоне нефтяники опять стращают нас грядущим повышением цен (наверное, чтобы не помереть с голоду). Одновременно автопроизводители пишут коллективные письма о ненужности открытия новых сборочных производств (мол, сами недозагружены!). Ну а молодежная табель о рангах давно сместила автомобиль с пьедестала в угоду смартфонам и прочим айпадам.

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К чему приведет подобная «забастовка» потребителей? Страшилка от «всёпропальщиков» может звучать примерно так: если народ окончательно перестанет ездить, то без работы останутся работники автопрома, дорожные строители, сервисмены, страховщики и т.п. Но никакого выхода они, как обычно, предложить не смогут. Разве что сделать все бесплатным, как когда-то и было. Но и тогда многие были чем-то недовольны.

Лично я считаю, что сегодня количество просто перешло в качество — как и велит диалектика. Как говорил М. М. Жванецкий, проблемы никуда не исчезают — они просто перемещаются из одного ряда в другой. Когда-то все мечтали об автомобилях, особенно о мощных, и получили их — однако ездить стали не быстрее, а даже медленнее… Когда-то мы смеялись над американцами, проводящими полжизни в вяло ползущих по магистралям автомобилях — сегодня тупо обрели то же самое. Иначе и быть не могло.

Что до личных автомобилей, то я свою позицию обозначил давно: они обречены на забвение. Как обычно, пример подадут мегаполисы. Но это вовсе не обозначает гибель автопрома или дорожного строительства. Напротив, нужно наконец-то навалиться на проблему общественного транспорта, которую так любят обсуждать добрые люди в ток-шоу и Думе. Пусть наклепают электробусов, которые побегут по гладеньким дорогам от Углича до Рыбинска или из Петушков в Караваево.

Только тогда частные легковушки смогут на законных основаниях перейти в разряд любимых игрушек выходного дня. И не только в столицах.