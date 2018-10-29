Лобовое столкновение: вся правда о скорости и энергии

На форуме «За рулем» активно дискутируют по самым разным техническим вопросам. Особенно много комментариев спровоцировали школьная физика и третий закон Ньютона применительно к лобовому столкновению автомобилей. Эксперт Михаил Колодочкин отвечает своим оппонентам.

Материал на сайте про лобовые столкновения содержит ошибку: автор полагает, что скорости автомобилей не надо суммировать. Я уверен, что энергия такого удара будет вчетверо выше, чем при наезде на неподвижное препятствие.

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Ошибки нет. Явление подробно описано в популярной книге Я. И. Перельмана «Знаете ли вы физику?», выпущенной еще в 1933 году. По третьему закону Ньютона действие всегда равно противодействию, а потому невозможно преобразовать всю энергию движения в деформацию кузова, если объект, с которым ты столкнулся, не оказывает тебе равного противодействия. То есть важно, во что движущийся автомобиль врезается. Если в неподвижный встречный автомобиль, энергия перейдет не только в деформацию кузовов, но и в кинетическую энергию машин, которые отлетят в стороны. При равных скоростях машины останутся на месте. Значит, при суммарной скорости столкновения 200 км/ч повреждения у автомобиля будут такими же, как в случае, если он врежется в монолитную стену на скорости 100 км/ч.

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