Почему Лада Веста нужнее новой шубы (мысли мужчин)

«Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу».
Семен Семенович Горбунков, старший экономист в «Гипрорыбе»
Выбирая между машиной и шубой, нужно иметь в виду главное: в итоге дебатов женщина все равно победит, а потому вам придется купить и то, и другое… Поэтому ваша задача — максимально отсрочить покупку шубы. Для этого нужно запастись убойными аргументами в пользу той же Лады Весты: свой вариант предлагаем вашему вниманию.
Не согласны? Ждем от вас контраргументы в комментариях...
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