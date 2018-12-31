Почему Лада Веста нужнее новой шубы (мысли мужчин)

Богатые, как известно, тоже плачут: лишних денег нет ни у кого. Но в эпоху потребления, отягощенную возможными дефолтами и прочими инфляциями, держать деньги в кубышке тоже опасно. Сегодня попробуем доказать, что приобретение Лады Весты гораздо целесообразнее похода за шубой…

Колодочкин Михаил «За рулем» Эксперт

«Вообще, по правде говоря, я не хотел ехать. Я думал купить жене шубу». Семен Семенович Горбунков, старший экономист в «Гипрорыбе» Выбирая между машиной и шубой, нужно иметь в виду главное: в итоге дебатов женщина все равно победит, а потому вам придется купить и то, и другое… Поэтому ваша задача — максимально отсрочить покупку шубы. Для этого нужно запастись убойными аргументами в пользу той же Лады Весты: свой вариант предлагаем вашему вниманию. Почему Лада Веста нужнее новой шубы (мысли мужчин)

Не согласны? Ждем от вас контраргументы в комментариях...

Чем Lada 4х4 лучше айфона, мы выяснили тут.

Почему Волга лучше иномарки, читайте здесь.

А в чем УАЗ Патриот круче Лендкрузера — в этой публикации.

