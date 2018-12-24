Все, что вам придется чинить этой зимой: радиатор, глушитель, трансмиссия...

Современный легковой автомобиль максимально защищает своих ездоков, но при этом сам довольно уязвим — и не только при авариях. Что можно оторвать/сломать/помять при езде по глубокому снегу? Многое.

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Протяженность страны с севера на юг — около 4000 км, с запада на восток — почти 10 000. В России одиннадцать часовых поясов. В европейской части страны может быть тепло и дождливо, а где-нибудь на северо-востоке — снега по пояс. И наоборот: ведь у нас даже погода непредсказуемая. А страна северная, так что бороться со снегом нужно уметь всем. Особенно автомобилистам.

Мы неоднократно рассказывали, как готовить машину к снегопадам и как ездить по снегу. Теперь решили прояснить, что в первую очередь пострадает в автомобиле от езды по глубокому снегу.

Зачем вообще об этом думать? Да просто чтобы избежать трат денег и времени на ненужный и срочный ремонт машины. Придется преодолевать сугробы — вспомните этот материал, будете осторожнее. А если вам есть чем поделиться с коллегами на эту тему, просим не стесняться и оставлять комментарии.

Поехали!