Все, что вам придется чинить этой зимой: радиатор, глушитель, трансмиссия...

Протяженность страны с севера на юг — около 4000 км, с запада на восток — почти 10 000. В России одиннадцать часовых поясов. В европейской части страны может быть тепло и дождливо, а где-нибудь на северо-востоке — снега по пояс. И наоборот: ведь у нас даже погода непредсказуемая. А страна северная, так что бороться со снегом нужно уметь всем. Особенно автомобилистам.
Мы неоднократно рассказывали, как готовить машину к снегопадам и как ездить по снегу. Теперь решили прояснить, что в первую очередь пострадает в автомобиле от езды по глубокому снегу.
Зачем вообще об этом думать? Да просто чтобы избежать трат денег и времени на ненужный и срочный ремонт машины. Придется преодолевать сугробы — вспомните этот материал, будете осторожнее. А если вам есть чем поделиться с коллегами на эту тему, просим не стесняться и оставлять комментарии.
Поехали!
- Пять простейших правил, как не надо ездить зимой. вы найдете в этой публикации.
- Выбраться из сугроба вам помогут несколько наших советов.
- Любителям покататься по снегу посвящается целый раздел интернет-магазина «За рулем». У нас можно найти бюджетные траки и ремни на колеса. Для тех, кому нужны средства поэффективнее, есть браслеты на колеса. Если же предстоит дорога в европейские страны, рекомендуем заранее позаботиться о цепях противоскольжения.
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