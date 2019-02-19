Подарки автомобилисту на 23 февраля (инструкция для женщин)

Выбирая подарок ко Дню защитника Отечества, легко ошибиться. ЗР помогает отличить бесполезные подарки от действительно нужных каждому автовладельцу.

Если бы роскошь была дурна, ее не было бы на пирах у богов.

Аристипп (очень древний философ)

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Праздник мужской, а значит и подарок тоже должен быть мужским. И это обстоятельство способно серьезно испортить настроение как вам, так и тому, кому предназначен ваш подарок. Дело не в том, что вам жалко денег на этот самый презент. Хуже другое: в подавляющем большинстве подарки являются настолько бесполезными, что за них становится просто стыдно. Кроме натянутой вежливой улыбки (спасибо, мол, только об этом и мечтал!) они ничего не вызывают. А потому при первой же уборке ваш «подарок» полетит на помойку — в этом можно не сомневаться.

А какой не полетит? Что бы такое положить хорошему человеку в багажник или хотя бы на полку в гараже? Давайте соображать.

Чтобы не обрадовался

— Людмила Прокофьевна! Разрешите нам спрятать эту лошадь за сцену в шкаф.

— З-з-зачем спрятать?

— Зачем? А от юбиляра, чтобы он не обрадовался раньше времени.

Из «Служебного романа»

Все мы — автомобилисты, а наш сайт — автомобильный. Поэтому всяческие галстуки и запонки обходим стороной — не потому, что они плохие, а просто по определению. О них можно поговорить в другом месте.

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Впрочем, общее пожелание у меня есть. Грубо говоря, оно звучит так: никогда не дарите марки филателисту! Если человек серьезно чем-то увлечен, то подарить ему что-то действительно стоящее сможет только другой увлеченный тем же человек, да и то не всегда. У меня были реальные случаи, когда люди, увидев мою коллекцию масштабных моделей автомобилей, от чистого сердца покупали мне в ближайшем киоске нечто, отдаленно смахивающее на машинку, искренно интересуясь, нет ли у меня такой… Приходилось фальшиво улыбаться и кивать: да, мол — вот именно такой у меня действительно нет!

Возвращаясь к автомобилю, постарайтесь прикинуть: воспользуется человек вашим подарком или нет? К примеру, такой расходник, как моторное масло, купить несложно — хватаем громкий бренд группы качества SN, да при этом, скажем, с вязкостью 0W-40, и гордо дарим. Если человек обслуживает машину сам, то, скорее всего, подарок ему пригодится. Но если ваш знакомый ездит обслуживаться к официалам, то очень может быть, что вы промахнулись. Официалы не больно-то любят клиентов со своими банками и обязательно сделают пометку типа «залито моторное масло клиента». А такие ситуации нужны не всем.

Моторное масло — отличный, казалось бы, подарок. Но… не для каждого — увы…

С дворниками ситуация попроще. Это — один из главных расходников, а потому единственное, что требуется от вас, так это не промахнуться с типоразмером и креплением. Кстати, этот подарок — на любой кошелек: мы неоднократно писали о том, что разница в стоимости на эти товары может быть десятикратной, хотя разницы в качестве при этом не видать.

Даже если у вашего знакомого дворники еще не состарились, можно быть уверенным, что и ваши ему вскоре пригодятся.

Если заморачиваться с типоразмерами и вязкостями неохота, то палочкой-выручалочкой в качестве подарка может стать компрессор. И неважно, что у того, кому предназначен подарок, он, скорее всего, уже есть: сегодня многие имеют по две машины. Да и выглядит новенький компрессор очень привлекательно — очень может быть, что он просто заменит «старичка». А если учесть, что компрессором можно накачивать и велосипеды, и матрасы, полезность такого подарка скорее высокая, чем низкая..

Компрессор хорош еще и тем, что если такой подарок все-таки придется не ко двору, то его нетрудно кому-то передарить… Наверное, это тоже неплохо.

Еще один «всепогодный подарок» — это универсальный многофункциональный инструмент со множеством спрятанных в нем лезвий, отверточек и прочих пассатижей. Даже самому безрукому на свете мужику такая штучка может хоть раз, да пригодиться — что-то перекусить, подкрутить, перерезать, откупорить… И даже рукастый мужик не поморщится от вида такой «полезняшки».

Такая полезняшка может пригодиться не только в машине, но и дома. Как «физику», так и «лирику».

А самый универсальный подарок, это, на мой взгляд, — набор... тряпок! Микрофибра — она не только яркая и приятная на ощупь: она действительно пригодится всем и всегда. И в машине, и на кухне.

Современный набор тряпок не стыдно подарить. Выглядит отлично и, главное, обязательно будет использован!

Что касается регистраторов, радар-детекторов и прочих навесных прибамбасов, то я бы не рекомендовал эту категорию гаджетов для подарка. На мой взгляд, такие вещи, как правило, автовладелец выбирает исходя из каких-то сугубо личных заморочек, которые могут быть совершенно непонятны для другого. Кроме того, сегодня очень многие предпочитают пользоваться своими смартфонами, напичканными соответствующими программами.

Лично меня раздражает присутствие на ветровом стекле любых посторонних предметов. Впрочем, если вам намекнули, что человек не против получить именно такой подарок, тогда конечно…

И, конечно же, не стоит дарить всякого рода «разводилово» — омагничиватели, «экономители», «защиту от камер» и прочую ерунду, продавцы которой не унимаются с новогодних праздников. Уделять им особое внимание не хочу — они того не стоят

Приятно другу подарить…

Винни Пух: Я принес тебе маленький подарок...

Иа: У меня уже есть один подарочек.

Из мультика

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И еще немножко из личного отношения к подаркам. Мне кажется, что готовая открытка с заранее написанным на ней дежурным текстом — это неуважение к человеку, получающему ее. Эдакий растиражированный кич с дефективными пожеланиями. Хотите, чтобы ваша открытка действительно порадовала кого-то — постарайтесь раздобыть чистую (кстати, такую еще поискать надо!) и напишите несколько строк сами. Только без банальных пожеланий «Счастья, здоровья, успехов» и прочей ерунды — главное, чтобы в ваших словах присутствовало что-то личное, веселое, доброе. И каллиграфия при этом совсем не нужна — недаром детские открытки с кривыми буквами и даже с ошибками всегда вызывали больше улыбок, чем заведомо правильные, но унылые и скучные.

И — пару слов про деньги. Говорят, что это — лучший подарок (потому что все остальное слишком дорого). Но дарить деньги — ну, не знаю… Хотя при виде тех же безвкусных сувениров порой и приходят мысли, что лучше бы тебе подарили сто рублей, чем такое вот барахло. Всех, кто хочет высказаться по этому поводу, как обычно приглашаю к диалогу.

А вообще-то — с праздником. Спасибо тем, кто защищал и защищает нас!