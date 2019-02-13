Судя по соцсетям. этот способ незаконного отъема денег у водителей появился в Сибири, а сейчас распространился и на юг России. Чаще всего водители попадают в ловушку ГИБДД в небольших городах: в крупных и мегаполисах слишком много камер, которые способны вывести преступников в погонах на чистую воду.
Сотрудники ДПС работают вблизи небольших торговых центров вместе с сообщником. Тот выбирает машину, водитель которой не видит ее переднюю часть. Нагруженный сумками из супермаркета водитель кидает их в багажник, выезжает с парковки, и через несколько сотен метров его останавливает экипаж ДПС.
После проверки документов инспектор спрашивает, зачем водитель прикрыл передний номер бумажкой. Уж не от камер ли? И грозит лишением водительских прав. Водитель в шоке, ведь он никаких бумажек на номер не клеил! Но, выйдя из машины, он действительно обнаруживает, что номер скрыт бумажкой, старым CD-диском или какой-нибудь другой вещью, которую никак нельзя принять за грязь или случайно прилипший мусор. А это ст. 12.2 часть вторая («управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию»). Наказание выносит суд — штраф 5000 руб. либо лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
Водителю, который все еще не может прийти в себя, предлагают сесть в патрульную машину, где и будет составляться протокол (решение о мере наказания принимает суд). В машине инспектор рассказывает водителю о том, что мировые судьи всегда встают на сторону ГИБДД, что штрафом отделаться, скорее всего, не удастся, и недвусмысленно намекает, что можно договориться полюбовно. В итоге сумма взятки варьируется от 1000 до 3000 руб. в зависимости от региона и жадности оборотней в погонах.
Так что рекомендуем водителям не спешить прыгать за руль после шопинга, а все же обойти машину по кругу. К тому же проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой водители обязаны по ПДД. Может, с номером все в порядке, а вдруг что-то подтекает? Будьте внимательнее, и удачи на дорогах.
- О том, как еще сотрудники ДПС могут вымогать взятки, можно узнать из этого материала «За рулем».
- Как не лишиться прав за отказ от медосвидетельствования, рассказано в одной из адвокатских историй.
- Ответы на все вопросы по правовым аспектам автомобильной жизни вы найдете в «Парке документов» ЗР.
- Любые контакты с сотрудниками ГИБДД рекомендуем фиксировать на цифровые носители, а происходящее на дороге записывать при помощи специальных средств.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Читать комментарии (14)