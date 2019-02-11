Представьте: вы садитесь за руль припаркованной машины, заводите ее и начинаете движение. И вдруг слышите странный звук, который идет откуда-то со стороны заднего правого колеса. Каковы ваши действия?
Большинство водителей поддаются эмоциям и выбегают из машины проверить, что случилось: не наехала ли машина на что-нибудь или не спустило ли колесо.
Именно этим и пользуются криминальные элементы. Ведь водитель находится в стрессе, он бросает заведенную и открытую машину и бежит смотреть, что случилось. В этот момент злоумышленники начинают действовать. В лучшем случае из салона они вытащат ценные вещи и убегут, в худшем — преступник вскочит в салон, даст по газам и угонит автомобиль.
«За рулем» в очередной раз напоминает, что водитель не должен поддаваться панике. Услышали непонятный звук/шум? Остановите машину, включите аварийку, заглушите мотор и, выходя, закройте салон. В большинстве случаев преступники остерегаются идти на открытый грабеж.
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