Криминальные элементы придумали еще один способ выманить водителя из-за руля.

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Представьте: вы садитесь за руль припаркованной машины, заводите ее и начинаете движение. И вдруг слышите странный звук, который идет откуда-то со стороны заднего правого колеса. Каковы ваши действия?

Большинство водителей поддаются эмоциям и выбегают из машины проверить, что случилось: не наехала ли машина на что-нибудь или не спустило ли колесо.

Именно этим и пользуются криминальные элементы. Ведь водитель находится в стрессе, он бросает заведенную и открытую машину и бежит смотреть, что случилось. В этот момент злоумышленники начинают действовать. В лучшем случае из салона они вытащат ценные вещи и убегут, в худшем — преступник вскочит в салон, даст по газам и угонит автомобиль.