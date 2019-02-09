Материалы по теме9 лучших (на взгляд «За рулем») автомемов недели
Несмотря на то, что сильные снегопады уже ушли из Центральной части России, москвичи продолжают возмущаться по поводу неубранного снега и страдать от сугробов на обочинах.
А еще из-за гололедицы на просторах Сети вспомнили о тех, кто ведет себя неадекватно на дороге, ну и сотрудников ГИБДД не обошли стороной.
Традиционно напоминаем о том, что некоторые из мемов могут оказаться старыми, но таков уж интернет.
Все подробности — в нашей фотогалерее.
- С предыдущими подборками автомемов можно познакомиться здесь и здесь.
- Мы приобщились к флешмобу #10yearschallenge и показали, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Что у нас получилось? Смотрите тут.
Фото: Facebook, Telegram, Twitter
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