Снегопад, в кого переселяются души гаишников и недвусмысленные намеки на тех, кто не включает голову за рулем — в очередной подборке сетевого творчества.

Несмотря на то, что сильные снегопады уже ушли из Центральной части России, москвичи продолжают возмущаться по поводу неубранного снега и страдать от сугробов на обочинах.

А еще из-за гололедицы на просторах Сети вспомнили о тех, кто ведет себя неадекватно на дороге, ну и сотрудников ГИБДД не обошли стороной.

Традиционно напоминаем о том, что некоторые из мемов могут оказаться старыми, но таков уж интернет.

Все подробности — в нашей фотогалерее.

С предыдущими подборками автомемов можно познакомиться здесь и здесь.

Мы приобщились к флешмобу #10yearschallenge и показали, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Что у нас получилось? Смотрите тут.

Фото: Facebook, Telegram, Twitter