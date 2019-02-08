Читатель «За рулем» заинтересовался происхождением названия популярных автоспортивных состязаний — туринг. Точный ответ, как обычно, знает эксперт ЗР.

Вопрос про туринг (ЗР, № 12, 2018. Речь идет о статье, посвященной Российской серии кольцевых гонок. — Прим. ред.). Какое реальное отношение одноименные спортивные состязания имеют к переводу слов типа «туризм» или «поездки коммивояжера»?

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Автоспорт поначалу развивался так, что для гонок строили особенные автомобили.

Постепенно они разделились на формулы, спорткары и прототипы. Гонки самых обычных серийных машин появились в послевоенные годы. Коротко обозначили их термином «туринг», подразумевая, главным образом, их обычное происхождение, а заодно и полную пригодность к туризму и «поездкам коммивояжера».

К типу кузова touring, который был актуален в первой четверти XX века, гоночный Туринг, видимо, отношения не имеет.

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