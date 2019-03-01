Чем отличается девушка от машины, с чем можно сравнить ремень ГРМ и реакция на скандальную рекламу в интернете — в свежей подборке смешных и не очень картинок с просторов Рунета.

Снегопады утихли, потому все внимание творцов в Сети перекинулось на другие темы, но автомемов от этого меньше не стало. В очередной раз предупреждаем, что некоторые из них, бросившиеся нам в глаза на этой неделе, могут быть старыми, так что не кричите про «баяны».

Автор первого мема задался непростым вопросом и сравнил автомобили с девушками. Причем и примеры подобрал соответствующие. Слева — заводской Bentley Continental GT, справа — британское купе после доработок в ателье Mansory. Последнее многие считают порождением ада, способным сделать уродливым любую машину. Впрочем, тюнинг от Mansory остается востребованным. Особенно на Ближнем Востоке и Кавказе, так что швейцарцы неплохо поживают и сейчас.

А еще недавно Сеть была буквально взорвана скандальной рекламой компании, производящей спортивную одежду и обувь. Неоднозначность слоганов мы обсуждать не будем, но многие немедленно отреагировали на хайп.

В числе первых нативную рекламу в соцсетях разместила одна из площадок по продаже подержанных автомобилей. Правда, на наш взгляд, их сарказм в слогане оказался настолько тонким, что поняли его немногие.

Отреагировали и московские автомобилисты, у многих из них имя главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова вызывает приступы агрессии.

А фанаты Формулы-1 вспомнили все невынужденные ошибки пилота команды Haas Романа Грожана.

Ну ведь, согласитесь, возникает такое ощущение от свежевымытой машины? Легкость, скорость, да и просто машина выглядит опрятнее. Особенно унылой и пасмурной зимой.

Контрастные полосы, подчеркивающие спортивный характер автомобиля, пускают через кузов несколько автопроизводителей. Авторы этого мема считают, что две полоски должны только радовать. Мужчину.

Даже котик придет в недоумение от такого выбора. Правда, теперь Приору можно купить только подержанную.

Многие девушки считают, что каблуки вождению автомобиля не помеха. Но управление машиной на шпильках может привести не только к быстрому износу обуви, но и к множеству аварийных ситуаций. Не устаем повторять: возите в машине удобную сменку, уж коль без каблуков прожить не можете.

Автор этого мема явно не понаслышке знает, к чему может привести обрыв ремня ГРМ, особенно на некоторых капризных двигателях. На наш взгляд, последствия от этого куда серьезнее порвавшегося средства контрацепции.

А эту картинку делал явный ненавистник российского автопрома (Илья Каплан, ваше творчество?). Да, бронетехника у нас получается куда лучше легковых автомобилей, но прогресс есть и в этой области.

Фанаты заряженных Subaru по-прежнему считают, что спортседан японской марки куда лучше девушки. Правда, в комментариях к этому автомему спорткарам WRX STI, особенно старым, припомнили все: и масложор, и высокий расход топлива, и дорогие запчасти.

Ну а завершаем подборку философским мемом, призывающим познать дзен в ожидании автобуса и описывающим всю хитрость этого существа. Мы не курим и вам не советуем, но многие говорят, что действительно стоит прикурить сигарету, и нужный автобус тут же подходит к остановке.

С предыдущими подборками автомемов можно ознакомиться здесь и здесь.

Мы приобщились к флешмобу #10yearschallenge и показали, как за это время изменился облик некоторых моделей автомобилей. А заодно и самого журнала. Что у нас получилось? Смотрите тут.

Иллюстрации: instagtram, facebook, twitter, ВКонтакте