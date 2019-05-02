Читатель «За рулем» придумал, как решить проблему некорректной работы датчика температуры антифриза на флагманской модели АВТОВАЗа, а заодно и получить возможность считывать и сбрасывать коды ошибок блока управления двигателем. Проверено — работает!

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На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно. После пуска двигателя стрелка показывает реальную температуру до 55 градусов, а далее мгновенно подскакивает к отметке «90».

Это неудобно. Ведь по температуре мотора можно судить о его исправности.

Поэтому я установил универсальный цифровой индикатор температуры производства фирмы Эланг, который подключается к разъему OBD2. Прибор закрепил возле зеркала заднего вида, проводá удлинил.

С помощью устройства можно еще считывать и сбрасывать коды ошибок блока управления двигателем. Проверено — работает.

Е. Есаулков, Волжский

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Фото: Е. Есаулков