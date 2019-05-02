На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно. После пуска двигателя стрелка показывает реальную температуру до 55 градусов, а далее мгновенно подскакивает к отметке «90».
Это неудобно. Ведь по температуре мотора можно судить о его исправности.
Поэтому я установил универсальный цифровой индикатор температуры производства фирмы Эланг, который подключается к разъему OBD2. Прибор закрепил возле зеркала заднего вида, проводá удлинил.
С помощью устройства можно еще считывать и сбрасывать коды ошибок блока управления двигателем. Проверено — работает.
Е. Есаулков, Волжский
Приз автору совета — инвертор AirLine, 500 Вт.
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