«Пьяное» ДТП = умышленное убийство. Или все же нет?

Госдума приняла в первом чтении неоднозначный законопроект: в случае тяжелой аварии пьяному водителю грозит до 15 лет тюрьмы. Несмотря на то, что состояние человека за рулем далеко не всегда становится причиной ДТП. Какие изменения должны быть внесены в документ, чтобы под раздачу не попадали те автомобилисты, кому не посчастливилось оказаться в ненужное время в ненужном месте, рассуждает главред журнала «За рулем».

Однажды в Германии я стал виновником ДТП. Классическая ситуация: март, то солнышко, то холодно. На теневой стороне дороги образовался так называемый черный лед, который сложно заметить — тонюсенькая корочка льда, приобретающая цвет асфальта, оттого и невидимая. И поворот… Скольжение, удар по тормозам, отбойник. И скорость-то была около 60 км/ч, но — вся левая боковина ободрана. Слава богу, никого не задел.

И всё бы ничего, но за несколько часов до этого за обедом я позволил себе полкружечки пива в приятной компании (в Германии допускается до 0,5 промилле алкоголя в крови водителя). И хотя по ощущениям я был абсолютно трезв, до приезда полиции дрожал как осиновый лист. Если освидетельствование покажет превышение содержания алкоголя (а вдруг?), не видать мне страховки. Еще и отбойник придется чинить за свои деньги.

К моему удивлению, полицейский даже не предложил «дунуть». Почему? Потому что в таких случаях полиция обязана оценить общее состояние водителя и влияние алкогольного опьянения (если таковое вообще имело место) на случившуюся аварию. Степень опьянения от 0,3 до 0,5 промилле расценивается как «относительная способность к вождению». Конечно, в случае ДТП даже легкое опьянение является доводом против водителя. Но если водитель, двигавшийся с разрешенной скоростью, не смог объехать открытый дорожниками люк или не заметил черный лед, то нет разницы, в каком состоянии он это сделал — будучи кристально трезвым или же при наличии в крови остаточных следов алкоголя.

Но это в Германии. А в России Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому пьяному водителю в случае причинения тяжкого вреда здоровью будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (сейчас — до 4 лет). Если в аварии погибнет человек, водителя посадят на срок от 5 до 12 лет. За двоих (и более) погибших дадут до 15 лет (по действующим сейчас нормам — от 4 до 9 лет). Фактически, если судить по срокам, тяжелые «пьяные» ДТП приравняют к умышленным убийствам.

Садиться за руль подшофе нельзя. Это очевидно и не оспаривается. Но далеко не всегда причины аварии вызваны состоянием водителя. Остаточные следы алкогольного или наркотического опьянения могут быть обнаружены, например, в крови человека, страдающего сердечной недостаточностью, который периодически принимает лекарства. Закон позволяет ему садиться за руль! У нас же в таких случаях дозволенной степенью опьянения является «абсолютный ноль». На мой взгляд, должна быть определена планка (0,5 промилле или выше), которая позволила бы однозначно говорить о том, что человек был действительно пьян и сознательно в пьяном виде сел за руль, что и привело к трагическим последствиям. Вот тогда можно и нужно спрашивать по полной программе!

Больше всего удивляет то, что подобные законопроекты появляются и принимаются на ура без какого-либо общественного обсуждения и без аналитического обоснования, подкрепленного статистическими выкладками. Сколько тяжелых ДТП возникло именно по причине неадекватного поведения водителей в состоянии алкогольного опьянения? В какой степени опьянения были эти водители? Вызвана ли авария только опьянением водителя, или же наличествовали другие факторы — открытый люк, выбежавший на дорогу в неположенном месте человек или неадекватные действия других (трезвых) водителей? При наличии такой статистики было бы гораздо проще одобрить (или оспорить) действия депутатов.

С нашим басманным правосудием, готовым сделать виновником ДТП даже «пьяного» шестилетнего мальчика, открывается широкое поле для коррупционных схем. Если за «остаточные явления» человека могут посадить на «лишние» шесть лет (15 вместо 9) и фактически приравнять к убийце, его еще на досудебном этапе можно неплохо потрясти и ободрать как липку. А при наличии в стране немаленького списка неприкосновенных лиц справедливость подобных законов и вовсе стоит под вопросом.