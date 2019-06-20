Скоро все автосалоны станут виртуальными. Рассказываем, как будет выглядеть процесс покупки.

В советские времена жела­ющие купить новую машину годами томились в виртуальной, но в то же время вполне реальной очереди: квоты по предприятиям, списки и бесконечное ожидание вожделенного приглашения в почтовом ящике. После перестройки на поиски хорошей бэушной машины нужно было убить не одну пару выходных на стихийных авторынках, в окружении наперсточников и прочих сомнительных личностей. Уже подзабыли, как это было? Похоже, через несколько лет таким же анахронизмом станут дилерские шоу-румы и автосалоны.

Конфигурируй это

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Уже сейчас мы конфигурируем понравившийся автомобиль через интернет-портал продавца, а дилерский центр навещаем лишь для того, чтобы посидеть в машине или совершить пробную поездку. Так, может, совместить онлайн- и офлайн-продажи? Nissan запустил в одном из парижских торговых центров подобный пилотный проект City Hub.

Представьте: вы выбираетесь всей семьей в торговый центр, жена с головой погружается в поиски модных обновок, чадо ныряет в игровую зону, а вы идете выбирать машину.

City Hub в торговом центре Velizy разместили аккурат между магазинной зоной и кинотеатром. По сути это миниатюрный интерактивный шоу-рум. На стенах — сплошь экраны общей площадью 88 «квадратов». С их помощью можно выбрать модель, цвет, отделку салона. Живых машин здесь лишь две — электрический Leaf и Qashqai.

Определиться с выбором помогают «амбассадоры». Никто из этих ребят раньше не работал в авторитейле: это музыканты, художники, айтишники. И задача их — не выдавить из вас решение о покупке машины, как это нередко бывает в салоне дилера, а увлечь и заинтересовать.

По сути, Nissan City Hub — это такой же конфигуратор, как на сайте любого производителя, но оживший. Здесь можно пощупать отделку салона, представить, как машина будет выглядеть в другом исполнении, и даже оценить ее в движении — на подземной парковке ждут автомобили для тест-драйва. Нужно время подумать? Выбранную комплектацию и полный расчет сделки купли-продажи отправят на вашу электронную почту. Решились на покупку? Внесите предоплату или всю сумму и выберите способ получения своей машины.

В Nissan City Hub можно не только посмотреть на виртуальные автомобили, здесь представлены все варианты отделки салона и цвета кузова «в натуре».

Moscow Calling

Следующий Nissan City Hub откроют в Берлине, затем — в Токио и Шанхае. Скорее всего, появится такой хаб и у нас: Павел Харченко, директор по развитию дилерской сети Nissan в России, уверен, что концепция приживется в городах-миллионниках. Уже сейчас продавцы в дилерских центрах используют планшеты, позволяющие в процессе общения с покупателем оперативно подобрать машину, аксессуары, а также страховую программу и кредитные условия.

Пока через парижский City Hub удалось продать лишь несколько машин, хотя за выходные его посещают около двухсот человек. Тем не менее схожие по функционалу центры уже открыли на Елисейских Полях Renault и Jeep. В Москве можно заглянуть в Hyundai MotorStudio на Арбате и Audi Center Moscow на Никольской. Infiniti обещает в этом году подключить к онлайн-продажам всех российских дилеров. Активно развивают онлайн-ритейл и мультибрендовые продавцы — Фаворит Моторс, Рольф, Автомир. Чувствуют ­перспективу?

На подземной парковке торгового центра — автомобили для пробных поездок.

О расчетах. Не так давно все платили за автомобили преимущественно наличными, поскольку за расчет по карте банки брали комиссию в размере 2–5%. Поэтому в онлайн-режиме было выгодно лишь зарезервировать машину, внеся первый взнос. Теперь крупные банки снизили комиссию до 1–3% и онлайн-расчеты стали менее обременительными.

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При этом они намного безопаснее, нежели оплата налом. К безналичной оплате добавляются банковские «плюшки» — бонусы, спецусловия на финансовые ­продукты.

Для производителей подобные виртуальные точки продаж — это доступ к молодой и активной аудитории при сохранении консервативных клиентов. Для дилеров — возможность сократить расходы на открытие новых салонов и расширить свою географию. Их функции сведутся, по сути, к сервисному обслуживанию. Кстати, в Европе основной доход дилерам дает сервис.

Конечно, производитель и дилер по-прежнему будут работать в связке. Например, Nissan City Hub открыт в сотрудничестве с крупнейшим парижским дилером Group Altair, взявшим на себя 40% расходов. Поэтому все покупаемые в хабе машины оформляются только через Group Altair, он же организует доставку приобретенного автомобиля в один из своих традиционных дилерских центров или к дому клиента.

Непривычно? Страшновато? Когда-то и первый iPhone казался диковинной ­причудой яппи.