Семья будет довольна: честный отзыв владельца Ford Kuga

Каким должен быть семейный автомобиль? Удобным, просторным и, конечно, надежным. Примерно так рассуждал Елисей Лавренов из подмосковного Щелкова, когда покупал Ford Kuga. С выбором не прогадал: машина приятная во всех отношениях. Есть, правда, несколько нюансов...

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Досье

Имя: Елисей Лавренов

Возраст: 32 года

Город: Щелково, Московская область

Должность: монтажник систем кондиционирования

Автомобиль: Ford Kuga 2017 г.в., кроссовер, 2.5 (150 л.с.), 2 WD AT, комплектация Trend

Пробег: 46 тыс. км

Приятный дизайн по выгодной цене

— Наш Ford мы с женой брали в кредит, поэтому размер процентной ставки стал одним из решающих факторов при покупке. Бюджет был не сказать что большой, так что машину выбирали долго и тщательно. Что касается соотношения цена-качество, то в этом плане, на мой взгляд, Ford Kuga представляет собой лучшее предложение среди одноклассников. Авто мы приобрели перед новым годом с учетом всех скидок за 1 150 000 рублей. Все машины, что мы смотрели до этого, стоили дороже — взять хотя бы тот же Mitsubishi Outlander. На выбор повлияла не только цена авто, визуально Ford Kuga нам тоже очень понравился — высокая посадка, современный дизайн.

Неубиваемый Focus

Предыдущей машиной был Ford Focus хэтчбек 2010 года. На нем мы отъездили семь лет. За 250 тыс. км пробега проблем не знали вообще. Я менял только масло и фильтры. Ну и, понятное дело, кое-что перебрал по ходовой. Это, кстати, была еще одна из причин выбора Ford. Машина зарекомендовала себя как надежная и абсолютно некапризная в обслуживании. Focus мы покупали, когда в семье только появился первый ребенок и нам понадобился личный транспорт. Втроем нам в хэтчбеке было вполне комфортно. Однако после того как снова произошло пополнение, стало понятно, что места в авто уже маловато. Вот и задумались о покупке кроссовера. Хотелось машину повыше, с более вместительным багажником. Ну и кроме того, пробег у Ford Focus к тому моменту был внушительный, а вкладываться в серьезный ремонт, который рано или поздно все равно бы потребовался, не хотелось.

Мы сдали наш прежний автомобиль в trade-in и купили Ford Kuga. Комплектация Trend считается минимальной. Все очень лаконично, без излишеств: магнитола c CD-проигрывателем, нет никаких USB и AUX, салон тканевый. Дилер установил в подарок пакет «теплых опций» — подогрев руля, подогрев передних сидений, лобового и боковых стекол. Приятным бонусом также стал комплект зимней резины. Вот, собственно, и все. Мы люди не особо привередливые, нам достаточно того, что есть.

Особенности национальной сборки

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Пересев из хэтчбека в кроссовер, конечно, сразу почувствовал разницу. Прежде всего я оценил хорошую обзорность и просторный багажник. Мы всей семьей часто выбираемся за город, много катаемся по России и за ее пределами. Багажник в Kuga для поездок на дальние расстояния подходит отлично. Кстати, мощности авто тоже хватает с лихвой. Специально выбирал простой 2,5-литровый атмосферник — в комплектации повыше идут уже турбированные моторы, но я про них в свое время начитался негативных отзывов, так что решил не рисковать.

Единственный неприятный момент: когда стоишь, например, на светофоре в режиме D, машина начинает вибрировать. Я поначалу даже испугался — думал, что-то сломалось. Обратился к официалам в «Форд центр Измайлово», они мне сказали, что это характерная особенность авто нашей сборки. Причем именно в сочетании 2,5-литрового атмосферного движка и самой обычной коробки автомат — почему-то все машины вибрируют. Для верности почитал еще автофорумы и понял, что моя проблема не уникальна. После этого успокоился и перестал обращать на вибрацию внимание.

Хороший расход

Расход на Ford Kuga меня приятно порадовал. Вот буквально только что мы вернулись из очередной поездки к родственникам в Беларусь. По трассе расход был около 7 литров на сотню, учитывая, что я ехал стабильно 100–110 км/ч. По городу выходит около 9 литров. Не знаю, зачем, но в Kuga установлены сразу две шкалы расхода топлива. Один из счетчиков мы не сбрасывали ни разу с момента покупки машины. Сейчас он показывает средний расход 9,6 л на 100 км за полтора года эксплуатации.

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Про салон ничего плохого сказать не могу. Меня он устраивает, места хватает всем. Двое детей — семилетний сын и трехлетняя дочь — свободно размещаются сзади, могут даже разыграться или усесться внизу на корточки, если устанут сидеть. Даже четверо взрослых будут чувствовать себя в Ford Kuga комфортно. По работе часто езжу в авто с коллегами. Все без исключения отмечают, что салон просторный. Якобы в том же Hyundai ix35 он гораздо меньше. Я на той машине не ездил, так что ориентируюсь исключительно на отзывы. Конечно, если бы салон был кожаный, а не тряпичный, его, вероятно, было бы удобнее мыть. Но мы и так справляемся. Если что-то пролили, супруга быстренько пройдется тряпочкой с чистящим средством по сиденью — и все в порядке. Планируем в будущем купить кожаные чехлы, чтобы салон смотрелся более презентабельно.

Акустика в авто штатная. Мы не меломаны, и ее нам вполне хватает, чтобы послушать пару песенок по радио или включить какой-нибудь диск. Буквально недели две назад начались какие-то писки и хрипы в динамиках. Скорее всего, дело тут не в колонках: я грешу, опять же, на российскую сборку. Учитывая, что машине полтора года, возможно, где-то что-то уже отходит — отсюда и посторонний шум. Не думаю, что с этим можно что-то сделать, так что оставлю как есть.

Без официалов!

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Купив Ford Kuga, мы сразу отказались от идеи проходить гарантийные плановые ТО у дилера. Довольно накладно каждый раз оставлять в техцентре по 15–20 тыс. рублей. За состоянием авто слежу сам. Для примера: когда пробег подобрался к 40 тыс. км, я у знакомых в сервисе заменил масло в коробке и в движке, поменял фильтры. Все вместе с работой обошлось мне в 9,5 тыс. рублей, тогда как официалы зарядили мне ценник в 17 тысяч за одну только коробку! Не вижу смысла так серьезно переплачивать.

В целом мы с женой машиной очень довольны. Про какие-то существенные «минусы» Ford Kuga говорить очень сложно — нам как владельцам видятся одни «плюсы». Даже если и есть какие-то недочеты, они не критичные и на общее впечатление от вождения не влияют. По десятибалльной шкале мы бы поставили авто 9,5 баллов. Объективности ради отнимем полбалла за маленький бардачок. Туда практически ничего не положишь, так что ты вынужден постоянно искать место, куда бы пристроить документы. Некоторые бумаги нельзя просто сложить вдвое или завернуть в трубочку — приходится импровизировать. В остальном все просто отлично.

С заделом на будущее

В перспективе ближайших трех лет новую машину покупать не планируем, пока будем ездить с супругой на Ford Kuga. Тем не менее, в качестве замены мы уже присмотрели 7-местный Ford Explorer. Автомобиль сам по себе побольше, багажник у него еще вместительнее, чем в Kuga. Думаю, моя жена, заядлая дачница, это обязательно оценит. В нем можно будет перевозить не только вещи, но и мешки, коробки, рассаду. Да и, в конце концов, Ford Explorer просто красивый автомобиль. Так что приобретем обязательно — просто чуть-чуть попозже.

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