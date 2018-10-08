История оружия: как Россия сделала лучшие бронепоезда в мире

Первыми бронепоезд использовали британцы в англо-бурской войне на рубеже XIX-XX веков. Новинку быстро оценили военные всего мира — она позволяла защищать коммуникации от засад и набегов. Не остались в стороне и в русской армии.

Боксерское восстание — пришлите еще!

Бронированные вагоны появились в русской армии еще в 1900 году, во время восстания ихэтуаней (местные повстанческие организации. Их членов называли туань («Отряды») и цюань («Кулаки») в Китае. Тогда русским, высадившимся в бурлящем Тянцзине, потребовалось средство для контроля над железной дорогой. Для этого они захватили состав и укрепили его вагоны — получился так называемый блиндированный поезд.

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Обкатав эрзац, военные остались довольны — в Петербург потянулись донесения с просьбами «прислать такой же, но заводского производства. А еще лучше несколько». В столице идею одобрили, и через некоторое время прислали оперативно созданные комплекты для бронирования поездов. Но опоздали — война уже закончилась.

Следующим шагом стала Первая мировая — и тут отечественное «бронепоездостроение» развернулось широко. Правда, время и место было не лучшее — позиционный фронт Великой войны плохо подходил для использования такого оружия. Противник имел серьезнейшую сеть укреплений и наблюдательных постов, а также готовую к бою и заранее пристрелянную артиллерию.

Бронепоезд был, в первую очередь, маневренным средством, и в позиционной войне его ценность была невелика. Тем более что он зависел от рельсовых путей. Перебить их и загнать поезд в ловушку для противника, с концентрацией артиллерии времен Первой мировой, проблем не было.

Тем не менее бронепоездов построили достаточно, чтобы их стали активно использовать в следующей войне. И, воодушевившись результатами этого использования, строить еще и еще.

Гражданская война — триумф бронепоездов

Первая мировая плавно перетекла в гражданскую. Условия резко изменились — армия массово демобилизовывалась явочным порядком. Уровень производства упал. Страну охватил хаос — центр бурлил, окраины полыхали. Найти где-то нечто, хотя бы отдаленно напоминающее армию, было сложно — первое время война велась, фактически, отдельными отрядами, особенно со стороны красных. Причем уровень управления этими отрядами и их стойкость чаще всего оставляли желать лучшего.

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Это резко поднимало ценность бронепоездов. При отсутствии незыблемой линии фронта в стране, славной огромными расстояниями, они зачастую оказывались оружием, решающим ход боя. Благо, могли воздействовать на плохо организованные отряды противника одним своим видом. А еще насыщенность артиллерией в гражданскую была низкая, и с бронепоездами было трудно бороться, даже когда пехота держалась крепко.

Порой доходило до, казалось, невероятного — например, психической атаки на бронепоезде. Она случилась 1 июля 1919 года под Белгородом. Белый бронепоезд «Офицер» попал в тяжелую ситуацию — против него стояло два бронепоезда красных. Боеприпасы подошли к концу, и командир «Офицера» отдал было приказ на отступление. Но тут удачно пущенный неприятельский снаряд перебил пути, и бронепоезд оказался в ловушке.

Вариантов было немного — плен, бегство или гибель. Но вместо этого бронепоезд двинулся на противника. Увидев это, красные стушевались — видимо, решили, что, раз белый так нагло себя ведет, значит имеет козырь в рукаве. И отступили, от греха подальше. Что дало возможность экипажу «Офицера» починить полотно и скрыться, пока не поздно.

Бронепоезд «Хунхуз» в Киеве, 1915 год (dsnews.ua)

Бронепоезда, как и многое другое, часто меняли в гражданскую своих хозяев. Самый знаменитый пример — «Орлик». Начав, как обычный бронепоезд серии «Хунхуз», он застал начало гражданской в одном из киевских депо. Там он попал в руки Центральной рады, после чего обзавелся показательным названием «Слава Украiни». Затем перешел к Скоропадскому и Петлюре, но в январе 1918-го был захвачен красными.

Те довольно успешно воевали на нем, пока не отправились в Симбирск, где попытались подавить восстание Чехословацкого легиона. Получилось не очень — в том числе и для бронепоезда, давно поменявшего название на «Свобода или смерть». Его «затрофеили» чехословаки, присвоившие поезду новое имя — «Орлик».

Бронепоезд «Орлик» ощетинился пулеметами (strangernn.dreamwidth.org)

К сентябрю 1920-го Чехословацкий легион отбыл из России через порт Владивосток. Какое-то время поезд числился на балансе Дальневосточной республики, но после переворота в мае 1921 года достался белым. Те еще какое-то время «потрепыхались», но в итоге потерпели поражение и эвакуировались из страны. Состав, чтобы не достался красным, отогнали в Маньчжурию. Что с ним было дальше, сказать сложно, но его могли захватить и японцы, вторгшиеся в регион десятью годами позднее.

Великая Отечественная — битва за выживание

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Победившая в Гражданской войне сторона помнила пользу от бронепоездов и активно вкладывалась в их развитие. Средства были, конечно, несопоставимы с тем, что вливалось в авиацию или танкостроение. Но к началу Великой Отечественной бронепоезда РККА были лучшими в мире. Те же немцы, например, с бронепоездами ощутимо отставали, так как помнили Первую мировую, а не гражданскую — а там бронированные составы показали себя «не очень». Позже, когда произойдет активизация партизанского движения, немцам придется «догонять» и строить свои бронепоезда.

А в июне 1941 года выяснились две вещи. Во-первых, эффективность бронепоездов никак не могла сравниться с таковой в годы Гражданской — этого, правда, никто и не ждал. Во-вторых, она оказалась заметно больше, чем в ту же Первую мировую.

Советский бронепоезд у станции Люблино, январь 1942 года (waralbum.ru)

Зенитное орудие бронепоезда «Железняков», Крым, весна 1942 года (waralbum.ru)

Война стала маневренной, и в 1941 году РККА отступала. А бронепоезд в условиях Второй мировой лучше всего работает в отступлении. Мог бы помогать и в наступлении, но обычно отходящая сторона разрушает за собой пути. А так мобильная бронированная платформа была всегда кстати. Бронепоезда прикрывали отступающие части, после чего оперативно отходили сами в последний момент. И так или до тех пор, пока РККА сама не перейдет в наступление, или бронепоезд не будет уничтожен артиллерией или авианалетом. Хотя последнее случалось не так часто, как могло бы в условиях тяжелейшей первой половины войны. За всю Великую Отечественную было потеряно 90 бронепоездов из 244-х — то есть заметно меньше половины.

Чеченская война — возвращение к началу

Несмотря на наступление атомной эры, русские бронепоезда вернулись. Их последним (на момент написания статьи) появлением стала война в Чечне. С самого ее начала встал вопрос засад и налетов — противник действовал сравнительно небольшими отрядами. Пользовался знанием местности, внезапно атаковал, отходил.

Самыми уязвимыми объектами для ударов были линии коммуникаций — минимум охраны и максимум возможностей для грабежа в случае успешного нападения. То есть во многом те же железные дороги. Русские вспомнили богатый опыт и принялись делать бронепоезда из того, что было.

Бронепоезд федеральных сил в Чечне (topwar.ru)

Бронепоезд «Байкал», 2010-е годы

Например, артиллерийские точки сделали из старых или неисправных танков, установленных на открытые платформы. Конструкция таких эрзац-бронепоездов уступала тому, что можно было изготовить на заводе, но охранять пути надо было здесь и сейчас. В условиях чеченских войн бронепоезда показали себя хорошо — благо, чем больше проходило времени, тем больше было модернизаций, и тем профессиональнее они выполнялись. Показательно, что некоторые бронепоезда (например, «Амур» или «Байкал») числятся в составе Вооруженных сил РФ до сих пор, активно участвуя в учениях.

Автор: Тимур Шерзад