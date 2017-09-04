Компания Porsche выпустила свой первый купе-кроссовер. В Россию привезут лишь 400 машин.

Знаете, на сколько лет Porsche опоздал с дебютом кросс-купе Cayenne Coupe? На семнадцать относительно Infiniti FX и на двенадцать, если считать от BMW X6. Впрочем, опоздание формальное и причины уважительные. В 2009 году немцы показали до сих пор уникальную в представительском сегменте Панамеру. А вышедший в 2014‑м Macan силуэтом вполне заслуживает «приставку» Coupe, хотя ее и не имеет.

Еще один аргумент привел ответственный за маркетинг и продажи проекта Cayenne Coupe Вольфганг Бучек (Wolfgang Butschek):

— Первые два поколения Кайенов были больше внедорожниками, нежели Porsche. Именно поэтому строить на их базе что-то в духе купе мы не спешили. Теперь же Cayenne — чистый кроссовер, так что имиджевая версия органично ­вписалась в семейство.

У меня только один вопрос, риторический: неужели, запуская восемнадцать лет назад первое поколение Кайена, действительно верили, что его владельцам будут нужны внедорожные возможности?

По умолчанию на Cayenne Coupe ставят панорамную крышу. Карбоновая крыша с подштамповкой в стиле Porsche 911 GT3 RS (на фото) — опция.

Брат-близнец

Технически обычный Cayenne и купе — близнецы-братья. На оба ставят двигатели с микрогибридным электрическим довеском, полноуправляемое шасси, электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, «умный» постоянный полный привод — короче, все плоды немецкого инженерного гения, призванные посрамить законы физики. И ведь получается!

Cayenne Coupe может быть четырех- (на фото) или пятиместным. Сзади ничуть не теснее, чем в традиционном Кайене. Заниженная крыша дружелюбна и не норовит познакомиться с макушкой при посадке.

Сенсорные клавиши мне не по нраву: отвлекают от дороги, их нельзя найти на ощупь. Комбинация приборов Porsche с аналоговым тахометром и двумя настраиваемыми дисплеями по краям, на мой вкус, лучшая в автомобильном мире.

Вряд ли нужно лишний раз рассказывать, как рулится Porsche, даже если это высокий Cayenne. По идее, Cayenne Coupe должен это делать чуть четче и ловчее — он ниже на 20 мм, на 30 мм опущено заднее сиденье. И центр тяжести пусть ненамного, но ближе к земле. Однако поймать микроскопическую разницу в заочном сравнении я не смог.

На 99% обе ипостаси Кайена в езде одинаковы: Coupe Turbo с табуном в 550 «лошадей» будоражит кровь и, невзирая на восемь цилиндров, играючи ввинчивается в виражи. Но звук чуть разочаровывает. Не аудиосистемы — естественной «музыки». Выхлоп приятно басит, пока наблюдаешь за машиной снаружи, - а в салоне, даже если выбираешь максимально «громкие» настройки, отчетливо слышен только рык из-за моторного щита. И, что вдвойне обидно, голос у мотора V8 никакой.

Cayenne Coupe S слабее на 110 сил. Оставшихся четырехсот сорокá более чем достаточно, хотя на фоне Turbo проявляются небольшие задержки при разгоне. Но подавляющему большинству хватит и базового мотора в 340 л.с. Любимого россиянами дизеля нет и больше никогда не будет — конец эпохе.

Конфигурация заднего сиденья на цену не вли­яет. Регулируется угол наклона спинок.

Шторки в задних дверях управляются электроприводом: статус обязывает. Отдельной клавиши нет, нужно еще раз нажать на кнопку стеклоподъемника.

Строка в статистике

Силуэт динамичный, без неоднозначности, свойственной BMW X6. Задние крылья на 18 мм шире, чем у обычного Кайена. Базовые колеса 20‑дюймовые, за доплату — на дюйм или два больше. В окрестностях австрийского Граца даже брусчатка и заплатки на асфальте такие ровные, что «двадцать вторые» катки не доставляют дискомфорта. В объеме багажника купе проигрывает обычному Кайену существенно: 600–625 литров (в зависимости от модификации) против 745–770. При том что кузов на 13 мм длиннее.

С выдвинутым спойлером Cayenne Coupe сзади сильно напоминает 911‑й. Даже номер висит так же — на бампере.

«Купеобразные» занимают среди кроссоверов принципиально иное положение, нежели в стане легковушек. На фоне стандартных седанов тираж двухдверок исчезающе мал. А кроссоверы идут ноздря в ноздрю: Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe в России пользуются одинаковой любовью, невелик и разрыв между BMW X5 и Х6.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году на Cayenne пришлось больше 55% продаж Porsche в нашей стране (2848 машин из 5118). Значит ли это, что Coupe добавит в копилку еще 2000–2500 экземпляров? Нет, даже если желающие найдутся. В ожидании ажиотажного спроса по всему миру российским дилерам на 2019 год выделили всего 400 машин. Цены на Porsche Cayenne Coupe начинаются с отметки в 5 877 000 рублей, версия Turbo обойдется минимум в 11 013 000 рублей. Если банковский счет позволяет, торопитесь, пока не разобрали.

Что общего между «братьями по разуму Фольксвагеном Туарегом и Порше Кайеном, читайте в этой публикации.

Если бы Cayenne Coupe не существовал, его стоило бы выдумать Голос мотора не поршевский

Porsche Cayenne Coupe S Coupe Coupe Turbo Длина / ширина / высота / база 4931 / 1983 / 1676 / 2895 мм 4931 / 1983 / 1676 / 2895 мм 4939 / 1983 / 1653 / 2895 мм Объем багажника (VDA) 625–1540 л 625–1540 л 600–1510 л Снаряженная / полная масса 2030 / 2795 кг 2050 / 2825 кг 2200 /2915 кг Двигатель бензиновый, турбо, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт / 340 л.с. при 5300–6400 об/мин; 450 Н·м при 1340–5300 об/мин бензиновый, битурбо, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт / 440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин бензиновый, битурбо, V8, 32 клапана, 3996 см³; 404 кВт / 550 л.с. при 5750–6000 об/мин; 770 Н·м

при 2000–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,0 с 5,0 с 3,9 с Максимальная скорость 243 км/ч 263 км/ч 286 км/ч Топливо / запас топлива АИ-98 / 75 л АИ-98 / 75 л (90 л)* АИ-98 / 90 л Расход топлива: смешанный цикл 9,4 л / 100 км 9,4 л / 100 км 11,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Кирилл Милешкин и Porsche