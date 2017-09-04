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Знаете, на сколько лет Porsche опоздал с дебютом кросс-купе Cayenne Coupe? На семнадцать относительно Infiniti FX и на двенадцать, если считать от BMW X6. Впрочем, опоздание формальное и причины уважительные. В 2009 году немцы показали до сих пор уникальную в представительском сегменте Панамеру. А вышедший в 2014‑м Macan силуэтом вполне заслуживает «приставку» Coupe, хотя ее и не имеет.
Еще один аргумент привел ответственный за маркетинг и продажи проекта Cayenne Coupe Вольфганг Бучек (Wolfgang Butschek):
— Первые два поколения Кайенов были больше внедорожниками, нежели Porsche. Именно поэтому строить на их базе что-то в духе купе мы не спешили. Теперь же Cayenne — чистый кроссовер, так что имиджевая версия органично вписалась в семейство.
У меня только один вопрос, риторический: неужели, запуская восемнадцать лет назад первое поколение Кайена, действительно верили, что его владельцам будут нужны внедорожные возможности?
По умолчанию на Cayenne Coupe ставят панорамную крышу. Карбоновая крыша с подштамповкой в стиле Porsche 911 GT3 RS (на фото) — опция.
По умолчанию на Cayenne Coupe ставят панорамную крышу. Карбоновая крыша с подштамповкой в стиле Porsche 911 GT3 RS (на фото) — опция.
Брат-близнец
Технически обычный Cayenne и купе — близнецы-братья. На оба ставят двигатели с микрогибридным электрическим довеском, полноуправляемое шасси, электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, «умный» постоянный полный привод — короче, все плоды немецкого инженерного гения, призванные посрамить законы физики. И ведь получается!
Cayenne Coupe может быть четырех- (на фото) или пятиместным. Сзади ничуть не теснее, чем в традиционном Кайене. Заниженная крыша дружелюбна и не норовит познакомиться с макушкой при посадке.
Cayenne Coupe может быть четырех- (на фото) или пятиместным. Сзади ничуть не теснее, чем в традиционном Кайене. Заниженная крыша дружелюбна и не норовит познакомиться с макушкой при посадке.
Сенсорные клавиши мне не по нраву: отвлекают от дороги, их нельзя найти на ощупь. Комбинация приборов Porsche с аналоговым тахометром и двумя настраиваемыми дисплеями по краям, на мой вкус, лучшая в автомобильном мире.
Сенсорные клавиши мне не по нраву: отвлекают от дороги, их нельзя найти на ощупь. Комбинация приборов Porsche с аналоговым тахометром и двумя настраиваемыми дисплеями по краям, на мой вкус, лучшая в автомобильном мире.
Вряд ли нужно лишний раз рассказывать, как рулится Porsche, даже если это высокий Cayenne. По идее, Cayenne Coupe должен это делать чуть четче и ловчее — он ниже на 20 мм, на 30 мм опущено заднее сиденье. И центр тяжести пусть ненамного, но ближе к земле. Однако поймать микроскопическую разницу в заочном сравнении я не смог.
На 99% обе ипостаси Кайена в езде одинаковы: Coupe Turbo с табуном в 550 «лошадей» будоражит кровь и, невзирая на восемь цилиндров, играючи ввинчивается в виражи. Но звук чуть разочаровывает. Не аудиосистемы — естественной «музыки». Выхлоп приятно басит, пока наблюдаешь за машиной снаружи, - а в салоне, даже если выбираешь максимально «громкие» настройки, отчетливо слышен только рык из-за моторного щита. И, что вдвойне обидно, голос у мотора V8 никакой.
Cayenne Coupe S слабее на 110 сил. Оставшихся четырехсот сорокá более чем достаточно, хотя на фоне Turbo проявляются небольшие задержки при разгоне. Но подавляющему большинству хватит и базового мотора в 340 л.с. Любимого россиянами дизеля нет и больше никогда не будет — конец эпохе.
Конфигурация заднего сиденья на цену не влияет. Регулируется угол наклона спинок.
Конфигурация заднего сиденья на цену не влияет. Регулируется угол наклона спинок.
Шторки в задних дверях управляются электроприводом: статус обязывает. Отдельной клавиши нет, нужно еще раз нажать на кнопку стеклоподъемника.
Шторки в задних дверях управляются электроприводом: статус обязывает. Отдельной клавиши нет, нужно еще раз нажать на кнопку стеклоподъемника.
Строка в статистике
Силуэт динамичный, без неоднозначности, свойственной BMW X6. Задние крылья на 18 мм шире, чем у обычного Кайена. Базовые колеса 20‑дюймовые, за доплату — на дюйм или два больше. В окрестностях австрийского Граца даже брусчатка и заплатки на асфальте такие ровные, что «двадцать вторые» катки не доставляют дискомфорта. В объеме багажника купе проигрывает обычному Кайену существенно: 600–625 литров (в зависимости от модификации) против 745–770. При том что кузов на 13 мм длиннее.
Силуэт динамичный, без неоднозначности, свойственной BMW X6. Задние крылья на 18 мм шире, чем у обычного Кайена. Базовые колеса 20‑дюймовые, за доплату — на дюйм или два больше. В окрестностях австрийского Граца даже брусчатка и заплатки на асфальте такие ровные, что «двадцать вторые» катки не доставляют дискомфорта. В объеме багажника купе проигрывает обычному Кайену существенно: 600–625 литров (в зависимости от модификации) против 745–770. При том что кузов на 13 мм длиннее.
С выдвинутым спойлером Cayenne Coupe сзади сильно напоминает 911‑й. Даже номер висит так же — на бампере.
С выдвинутым спойлером Cayenne Coupe сзади сильно напоминает 911‑й. Даже номер висит так же — на бампере.
«Купеобразные» занимают среди кроссоверов принципиально иное положение, нежели в стане легковушек. На фоне стандартных седанов тираж двухдверок исчезающе мал. А кроссоверы идут ноздря в ноздрю: Mercedes-Benz GLE и GLE Coupe в России пользуются одинаковой любовью, невелик и разрыв между BMW X5 и Х6.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году на Cayenne пришлось больше 55% продаж Porsche в нашей стране (2848 машин из 5118). Значит ли это, что Coupe добавит в копилку еще 2000–2500 экземпляров? Нет, даже если желающие найдутся. В ожидании ажиотажного спроса по всему миру российским дилерам на 2019 год выделили всего 400 машин. Цены на Porsche Cayenne Coupe начинаются с отметки в 5 877 000 рублей, версия Turbo обойдется минимум в 11 013 000 рублей. Если банковский счет позволяет, торопитесь, пока не разобрали.
- Что общего между «братьями по разуму Фольксвагеном Туарегом и Порше Кайеном, читайте в этой публикации.
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Если бы Cayenne Coupe не существовал, его стоило бы выдумать
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Голос мотора не поршевский
|
Porsche Cayenne
|
Coupe
|
S Coupe
|
Coupe Turbo
|
Длина / ширина / высота / база
|
4931 / 1983 / 1676 / 2895 мм
|
4931 / 1983 / 1676 / 2895 мм
|
4939 / 1983 / 1653 / 2895 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
625–1540 л
|
625–1540 л
|
600–1510 л
|
Снаряженная / полная масса
|
2030 / 2795 кг
|
2050 / 2825 кг
|
2200 /2915 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, турбо, V6, 24 клапана, 2995 см³; 250 кВт / 340 л.с. при 5300–6400 об/мин; 450 Н·м при 1340–5300 об/мин
|
бензиновый, битурбо, V6, 24 клапана, 2894 см³; 324 кВт / 440 л.с. при 5700–6600 об/мин; 550 Н·м при 1800–5500 об/мин
|
бензиновый, битурбо, V8, 32 клапана, 3996 см³; 404 кВт / 550 л.с. при 5750–6000 об/мин; 770 Н·м
при 2000–4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
6,0 с
|
5,0 с
|
3,9 с
|
Максимальная скорость
|
243 км/ч
|
263 км/ч
|
286 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-98 / 75 л
|
АИ-98 / 75 л (90 л)*
|
АИ-98 / 90 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
9,4 л / 100 км
|
9,4 л / 100 км
|
11,4 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
полный привод; А8
Фото: Кирилл Милешкин и Porsche