Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя

Для определения времени совсем не обязательно знать, как устроены часы. Но если борткомпьютер показывает неправильную дату, а вы не знаете, как это исправить, как-то неловко бывает, да? Не обязательно знать, как устроен автомобиль, чтобы управлять им, но минимальные познания о том, что как открывается и куда что заливается, все же необходимы.

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1. Как открыть лючок бензобака? У современного автомобиля доступ к заливной горловине бензобака может быть защищен замком, который открывается рычажком из салона. Располагается он чаще всего в пространстве между порогом и водительским креслом. Бывает, что лючок открывается, стоит только нажать на него снаружи (при условии, что двери автомобиля не заблокированы). Если крышка на горловине с замком, то чаще всего он открывается тем же ключом, что и замок зажигания.

2. Как открыть капот? Найти нужную ручку новичку непросто. Автомобильные конструкторы специально прячут ее в укромное место, чтобы капот случайно не открылся во время движения и не перекрыл водителю обзор. Но в любом случае ее нужно искать около водительского сиденья. Многие автопроизводители размещают рукоятку открывания капота в дверном проеме: при закрытой двери вы ее даже не обнаружите. У машин, импортированных из стран с правосторонним движением, ручка открывания моторного отсека может располагаться справа.

И найти ручку — недостаточно. Капот, чуть приподнявшись над передними крыльями, неподвижно замирает. Чтобы открыть его полностью, нужно отжать предохранительный крючок, просунув руку в образовавшуюся щель между капотом и решеткой радиатора. Подсказку вы найдете в инструкции по эксплуатации.

3. Куда заливать омывайку? Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев. Но есть исключения. Например, у многих автомобилей Renault, в частности у Duster, заливная горловина размещается под лобовым стеклом. Обычно горловины закрывают пластиковые крышки синего цвета с пиктограммой фонтанчика. На них и стоит ориентироваться, чтобы не допустить промашки.

Запасы масла пополняют через горловину, расположенную на двигателе. На ней изображена пиктограмму масленки. Ну а необходимость доливки определяют по меткам щупа, который прилегает к блоку мотора и имеет цветную пластиковую ручку (обычно в форме колечка). Впрочем, в современных автомобилях уровень мала определяется автоматически при пуске двигателя. Об этом сигнализирует надпись на дисплее бортового компьютера.

Очень полезно знать, где под капотом размещен расширительный бачок охлаждающей жидкости. В жаркую погоду может возникнуть необходимость долива. Размещаться эти прозрачные пластиковые бачки могут по всему моторному отсеку, но вы их узнаете по метке MIN (минимально допустимый уровень жидкости), и еще по тому, что жидкость в них после поездки на автомобиле довольно долго остается горячей.

5. А если он сам уедет? Остановка и стоянка — не менее важная часть жизни автомобиля, чем собственно поездка. Не забывайте ставить автомобиль на ручной тормоз! Чаще всего ручник прячется между передними сиденьями, там же может скрываться клавиша электрического привода стояночного тормоза, если автомобиль оснащен таковым. На многих моделях Mercedes и «американцах» стояночный тормоз может иметь ножной привод, расположенный под передней панелью, у левой ноги водителя.

Но есть другие способы подстраховаться от случайного «бегства» автомобиля. Например, при стоянке под уклон следует повернуть руль вправо, чтобы правое переднее колесо упиралось в бордюр. При стоянке в горку, наоборот, поверните руль влево, чтобы опять же упереться в бордюр правым передним колесом. Бордюр не позволит машине скатиться. Можно на всякий случай подставить под колесо специальный упор или найденный неподалеку кирпич.

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Это очень ответственный момент в обеспечении безопасности при поездках. Многие современные машины выдают предупреждение на дисплее о неплотно закрытых дверях. Дорогие автомобили оборудованы специальными доводчиками, исключающими возможность оставить дверь незакрытой. Но в любом случае убедиться в том, что двери вашей машины во время движения надежно закрыты, не будет лишним. А также не забывайте каждый раз проверять, все ли двери действительно закрылись, когда вы оставляете машину на стоянке.

7. Где скрывается запасное колесо? Отправляться в путешествие по России без запасного колеса — безрассудство. Но еще хуже не суметь найти его, если оно понадобилось. А ведь бывали и такие случаи!

На ряде моделей запаска может прятаться не в подполье багажного отсека, а под днищем машины. Чтобы добраться до него, требуется покрутить контрольный болт, располагающийся в районе заднего бампера. Это удобно, если багажник забит скарбом — не нужно сначала вытряхивать на дорогу весь багаж. У некоторых автомобилей, например, Лада 4x4, запасное колесо скрывается под капотом моторного отсека.

8. Как заменить пробитое колесо? Как правило, необходимые для этого домкрат и баллонный ключ находятся возле запаски. Иногда необходимый инструмент спрятан за декоративными крышками в боковых нишах багажника.

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Не забудьте дополнительно подстраховаться: чтобы машина не «спрыгнула» с домкрата, подложите упоры под переднее и заднее колеса с противоположной стороны от меняемого колеса.

9. Что за красный значок горит на приборке? На приборной панели множество индикаторов. На какие обратить внимание в первую очередь?

Не следует продолжать движение, если загорятся контрольные лампы:

падения уровня тормозной жидкости;

падения давления в масляной системе;

перегрева двигателя;

снижения давления в шинах;

Check Engine — проверить двигатель.

Увидев вспыхнувшую контрольную лампу запаса топлива, не тяните с заправкой.

10. Что у меня не горит? Зачастую проблемы с электрикой можно решить, заменив перегоревший предохранитель. Карта предохранителей имеется в руководстве по эксплуатации, равно как и рекомендации по поиску самого блока. Он может прятаться под передней панелью, а может скрываться и в моторном отсеке.

Не ленитесь читать руководство по эксплуатации вашего автомобиля! Ну а если неохота листать много страниц, хотя бы возите его в бардачке. Почитаете в случае проблемы.