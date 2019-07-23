Просто очень хорошая машина: честный отзыв владельца Kia Rio

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Имя: Александр Киричев

Возраст: 31 год

Город: Пушкино, Московская область

Должность: начальник грузовой зоны в крупной российской сети гипермаркетов

Автомобиль: Kia Rio 2016 г.в., седан 1.6 (123 л.с.) 2 WD AT комплектация Luxe

Пробег: 35 тыс. км

Все такое новое

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— Kia Rio — первый автомобиль, который я приобрел в салоне. До этого у меня было много машин, как отечественных, так и иномарок, но все они были старше 6–7 лет и часто ломались. В какой-то момент я понял, что чем регулярно тратиться на расходники, проще купить новый автомобиль и спокойно ездить на нем лет пять. С таким расчетом я и выбрал Rio. Предварительно пересмотрел в интернете много обзоров, посоветовался со знакомыми, с таксистами. В итоге пришел к выводу, что это лучший автомобиль в своем классе — надежный в эксплуатации и совсем неприхотливый. Да и цена довольно заманчивая. В 2016 году топовая комплектация обошлась мне в районе 800 тысяч рублей. Бонусом шел пакет «Теплые опции», сигнализация и приятные мелочи вроде летних ковриков.

Ощущения от вождения нового авто, конечно, не сравнить с теми, что испытываешь за рулем подержанной машины. Все кругом новое, нигде ничего не бренчит и не скрипит.

Не могу не отметить дизайн Kia Rio. На мой взгляд, внешне авто выглядит гораздо выигрышнее своих «одноклассников», того же Hyundai Solaris или Nissan Almera. Хотя, конечно, это дело вкуса. Почти сразу после покупки я произвел небольшой апгрейд: поставил титановые диски (15-дюймовые. — Прим. ред.), затонировал стекла. Правда, на зиму приходится растонироваться.

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Еще когда выбирал авто, слышал отзывы, что, мол, качество ЛКП у Kia Rio оставляет желать лучшего. Отъездив без малого три года, ничего плохого сказать не могу — даже намека на «рыжиков» нет. А с мелкими сколами по кузову рано или поздно сталкивается любой автовладелец. В конце концов, все мы ездим по трассам, где от «пескоструя» и щебня никто не застрахован.

По части управляемости у меня нет никаких нареканий: Rio уверенно держит дорогу на скорости, подвеска хорошо отрабатывает небольшие ямы и кочки. Конечно, динамики при разгоне недостает, но к недостаткам я бы это относить не стал. Все-таки, когда покупаешь такой автомобиль, примерно понимаешь, чего от него стоит ожидать, а чего — нет.

Мне машина нужна главным образом для того, чтобы передвигаться от работы до дома, а на выходных с семьей отправиться за город или по магазинам. С этими задачами Rio справляется на ура. Багажник очень вместительный (объем 500 л. — Прим. ред.). Например, сейчас там хранится зимняя резина, так как с гаражом возникли временные трудности. При этом остается место, чтобы разместить какую-нибудь мелочь — те же пакеты с продуктами. Конечно, мебель и стройматериалы я в багажнике не вожу. Да и зачем нагружать автомобиль? Для подобных целей существуют ГАЗели.

Про салон тоже ничего плохого не скажу. Как ни крути, а большую часть времени владелец машины проводит именно внутри нее, так что, если бы меня что-то не устраивало в части мультимедиа или интерьера, я бы просто не купил ее. Сиденья очень удобные, места в салоне всем хватает. Единственный момент: сейчас сзади я вожу только маленького ребенка. Не знаю, что будет, когда он подрастет, — может, придется брать машину с салоном попросторнее. Посмотрим. И еще хотелось бы перетянуть салон кожей (текстиль очень быстро пачкается), но так как это отнюдь не дешевая услуга, то в список планируемых семейных расходов она не входит.

За 35 тысяч километров пробега я выявил у Rio только один существенный недостаток: кондиционер «съедает» много топлива. На трассе бортовик показывает в среднем 7 литров на 100 км без кондиционера. Если его включить, могут быть и все 10 литров. Для такого объема движка это многовато, я считаю.

Прощание с официалами

Пока автомобиль на гарантии, я обслуживаюсь у официального дилера, но еще не решил, продолжу ли... Уж больно высокая цена у них на некоторые виды работ.

Например, не так давно мне в лобовое стекло прилетел камень, поползла трещина. Обратился к официалам — мне насчитали за замену около 30 тысяч рублей. Заехал в самый обычный сервис: там мне готовы поставить новое стекло за 6 тысяч. Понятно, что неофициалы при этом установят не самое качественное стекло какого-нибудь китайского производителя, чего официалы не могут себе позволить. Но ведь и стоимость самой работы отличается в разы. Почувствуйте разницу.

Так что скорее всего я от услуг официального дилера откажусь — масло в двигателе и сам поменять могу. Машина относительно новая, и я не думаю, что в ближайшем будущем может случиться серьезная поломка.

Жаль только, что с прекращением гарантийного обcлуживания для моего Rio автоматически перестанет действовать программа помощи водителям на дорогах Kia Assistance. Допустим, что-то случилось с машиной на трассе — звонишь на горячую линию, и к тебе присылают ремонтников, которые устраняют неисправность или эвакуируют машину в ближайший сервис. Помогут во всем, вплоть до тех случаев, когда спустило колесо. Это очень удобный сервис.

Восемь из десяти

По десятибалльной шкале поставил бы Kia Rio твердую «восьмерку». Машина очень хорошая. Ну разве что шумоизоляция немного хромает и подвеска слегка жестковата. Но надо понимать, что вы берете не Мерседес за несколько миллионов рублей, а обычный автомобиль для людей со средним достатком. О смене машины пока не думал, но почти уверен, что следующей тоже станет Kia, но уже кроссовер по типу Sportage. На седане я поездил, теперь хочется перейти на что-то посолиднее.

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