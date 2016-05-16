А у вас что-то номер потертый! Походите годик без прав!

Постановление Пленума ВС РФ от 25 июня 2019 года поставило владельцев автомобилей с потертыми номерными знаками в пикантную ситуацию: между подложным, видоизмененным и нестандартным номерами образовались очень тонкие грани.

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Если номерной знак на вашем немолодом автомобиле изрядно обтрепался, а некоторые цифры или буквы потеряли окантовку, такой знак нужно срочно заменить — иначе встреча с инспектором ГИБДД на дороге грозит вам лишением прав на срок от полугода до года по статье 12.2.4 КоАП РФ.

Опытные водители сразу спросят: при чем здесь статья «Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками»? Знак настоящий, выдан на автомобиль, который принадлежит гражданину, этим автомобилем управляющему. В чем подложность?

Дело в том, что Верховный суд расширительно трактовал понятие подложности номерного знака. Теперь это не обязательно чужой номерной знак. Подложные номерные знаки Пленум ВС РФ в своем постановлении описывает так:

«…изготовленные в соответствии с техническими требованиями государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы, в частности один из них (например, выдавливание, механическое удаление символа (символов), подчистка, подкраска), и допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака».

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Таким образом, если вы являетесь обладателем потертого номерного знака, да еще и с потертой буквой О, которая с определенного угла (или при некотором воображении инспектора) может превратиться в С, вам грозит статья за управление автомобилем с заведомо подложным номером и тяжелые последствия в виде длительного лишения прав.

Понятно, что «иное прочтение» — крайне субъективное дело. Один человек прочитает номер правильно, другой — нет. Но вероятность того, что суд примет ваши аргументы (это буква О!), а не инспектора (это буква С!), весьма небольшая. Гораздо проще номерные знаки, которые частично стерлись и допускают даже мизерную вероятность иного прочтения, поменять, не дожидаясь оформления протокола и дальнейших судебных разбирательств.

Менее тяжкий грех — не подложные, а видоизмененные номерные знаки, за наличие которых вас в лучшем случае ждет переквалификация на статью 12.2.2 КоАП РФ со штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок от месяца до трех. Верховный суд уточнил определение видоизмененного номерного знака:

«Видоизмененным является выданный на данное транспортное средство государственный регистрационный знак, в который были внесены изменения, искажающие нанесенные на него символы либо один из них».

Искажение символов — широкое понятие. Это могут быть символы, закрытые бумажкой, пакетом, снежком или осенним листом, то есть искаженные до неузнаваемости. А еще символы могут быть частично искажены без внешних предметов, например из-за частой мойки, когда черная краска немного слезла с букв. Так что частое посещение портальных моек может обернуться как минимум штрафом в 5000 рублей.

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Единственная соломинка, за которую может ухватиться водитель машины с плохо читаемыми номерами, - признание своего частично стертого регистрационного знака нестандартным. В своем постановлении Верховный суд указал, что для нестандартных знаков следует применять статью 12.2.1 КоАП РФ, которая подразумевает штраф 500 рублей или предупреждение. Нестандартным знаком считается государственный регистрационный знак, «если он не соответствует требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, связанным с условиями эксплуатации государственных регистрационных знаков (например, нарушение целостности покрытия государственного регистрационного знака)». Значит, если покрытие на регистрационном знаке стерлось естественным путем, что привело к нечитаемости номера, то вам грозит лишь предупреждение или штраф 500 рублей.

Вы уже запутались? Я тоже! После постановления Пленума ВС РФ между подложным, видоизмененным и нестандартным регистрационными знаками образовались очень тонкие грани. Любой нечитаемый или плохо читаемый номер может быть признан инспектором ГИБДД как минимум видоизмененным и проходить по статье 12.2.2 КоАП РФ (штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от месяца до трех). А водитель будет вынужден доказывать в суде естественный характер изменений на номере, - правда, пока никто не понимает как. Разве только делать селфи на фоне номерного знака каждый день пять лет подряд — тогда ­возрастные изменения будут видны не только на вашем лице, но и на номере автомобиля. В этом случае суд, возможно, поверит вам, что краска стерлась (и морщины появились) не от хорошей жизни. Но это не точно.

Люди — новая «нефть» России. Наиболее платежеспособные — водители: есть машина — значит есть деньги. А если есть машина — заплатишь.

Автор: Петр Шкуматов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС