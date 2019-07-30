Сегодня, в 8:07 Новая лампа-переноска из старого фонарика — простой совет Такое приспособление необходимо в каждом гараже — пользуйтесь на здоровье!
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Многие автолюбители пользуются в гараже лампами-переносками. Из старого аккумуляторного фонарика я сделал компактную переноску на 220 В.
Разобрал фонарик, удалил всю начинку, подрезал часть перегородок, напильником увеличил диаметр отверстия для выхода провода. В корпус фонаря отлично встала 7-ваттная
светодиодная лампа с цоколем GU5.3.
Чтобы ее подключить, мне понадобились патрон, клеммная колодка, многожильный
провод с мягкой изоляцией и электрическая вилка. Е. Рыков, Архангельская область Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Использовать светодиодный фонарь на магнитах, который продается в любом супермаркете, для освещения моторного отсека во время ремонтно-сервисных работ — отличная идея, подсказанная читателем «За рулем». Как это работает, читайте тут. Фото: Е. Рыков
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