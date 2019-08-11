Короткий тест на память: сколько мест было в Волге ГАЗ-24?

Некоторые автомобилисты хотели бы видеть свою машину на широко расставленных колесах. Кажется, что такой автомобиль более устойчив при езде, да и выглядит основательнее. Но что происходит с геометрией автомобиля при установке колес с большим вылетом? Эксперт «За рулем» объясняет.
Volvo XC70 II продавался в нашей стране с 2007 по 2016 год. Автомобиль поистине универсальный, подходящий и для путешествий, и для перевозки большого багажа. Чем еще привлекает автомобиль, рассказываем в обзоре модели.
Отличий у обновленного Суперба немного — преимущественно косметические. Он стал наряднее и ярче. В салоне машин дорогих комплектаций больше хромированного блеска. Оно и понятно: один из главных рынков для Суперба — Китай.
Ducato несколько последних лет — лидер в сегменте LCV по продажам в 12 странах Евросоюза и еще в шести занимает второе место. Поэтому, когда пришла пора модернизации Ducato, фиатовцы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить.
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