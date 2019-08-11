Короткий тест на память: сколько мест было в Волге ГАЗ-24?

Что будет, если поставить колеса с большим вылетом — вы точно знаете?

Некоторые автомобилисты хотели бы видеть свою машину на широко расставленных колесах. Кажется, что такой автомобиль более устойчив при езде, да и выглядит основательнее. Но что происходит с геометрией автомобиля при установке колес с большим вылетом? Эксперт «За рулем» объясняет.