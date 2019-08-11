Волга ГАЗ-24 — интересный факт — журнал За рулем

Короткий тест на память: сколько мест было в Волге ГАЗ-24?

Шесть? Или, может быть, пять? Оба ответа — правильные!

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Знаменитые Волги ГАЗ-24 изначально задумывались и производились как шестиместные: спереди могли усесться водитель и два пассажира — мéста хватало. Так продолжалось с начала их выпуска до осени 1973 года, когда был введен ГОСТ, требующий наличия ремней безопасности на сиденьях переднего ряда всех автомобилей, выпускаемых в СССР.

Переделывать сиденья под новый стандарт не стали, оставили два ремня — для водителя и пассажира. А в переизданных инструкциях по эксплуатации стали указывать вместо расплывчатого количества мест «пять-шесть» определенное «пять».

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Фото: из архива автора

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