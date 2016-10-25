7 автомобилей В-класса, которые вам будет невозможно продать

В-класс в популярности на российском рынке уступает разве что кроссоверам. Но даже в мегавостребованном сегменте найдутся модели, с которыми никто не хочет связываться. Правда, при ближайшем рассмотрении нередко оказывается — дело-то не в том, что некоторые машины вышли неудачными, а в особенностях нашего рынка.

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Оговорюсь: рассматривать продукцию из Китая не будем — почти все модели из Поднебесной тяжело продать в дальнейшем, только на их перечисление уйдет уйма места.

Datsun mi-DO и on-DO — эту пару мы не станем разделять, поскольку и седан, и хэтчбек одинаково мало востребованы на рынке. Конструктивно это копии Лады Гранты. И двигатели вазовские — 8- и 16-клапанные объемом 1,6 литра и мощностью 87 и 106 л.с. соответственно. Коробки — пятиступенчатая механика или четырехдиапазонный автомат Jatco. Подвеска — неубиваемая. Но если та же Гранта или Калина отлично продаются и на вторичном рынке, то Датсуны пользуются меньшим спросом, теряя больше трети стоимости за первые три года. А у хэтчбека этот показатель может доходить до 40–45 % за тот же период.

Ford Fiesta — одна из причин, по которым марка практически ушла с российского рынка. Вероятно, этого могло бы и не случиться, если бы фордовцы локализовали Ford Escort, который построен на платформе второго Фокуса и продается в Китае. У нас он стал бы достойным конкурентом Фольксвагену Поло и корейской паре Kia Rio/Hyundai Solaris.

Но увы — из-за постановки на производство кроссовера EcoSport было решено выпускать у нас Фиесту, которая базируется на той же платформе. В итоге провалились оба. Непопулярность Фиесты с кузовом седан закономерна — она заметно теснее внутри, чем многочисленные конкуренты, и при этом дороже. У седана Fiesta, в отличие от хэтчбека, не все ладно с управляемостью. Ко всему прочему вместо традиционного автомата — строптивый робот, который отпугивает покупателей. Неудивительно, что на вторичке многие предпочитают за те же деньги купить более просторный Focus, пусть он и будет чуть старше, чем Fiesta.

Volkswagen Polo попал в эту компанию не случайно. Конечно, проблем с популярностью у калужского седана нет, да и вряд ли появятся. А вот с хэтчбеком, который так и не был локализован, история иная. Компактные хэтчи у нас вообще не в чести. А хэтчбек Polo к тому же уступает седану не только по вместительности багажника, но и по простору на втором ряду, ведь колесная база у него меньше. Ну и «контрольный» выстрел по ликвидности: 1,2-литровый турбомотор и роботизированная коробка — самое непопулярное сочетание в России. Такого силового агрегата многие покупатели боятся как огня (и небезосновательно).

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Nissan Almera так и не стал хитом продаж, хотя, казалось, все шансы на это есть. В основе платформа неубиваемого Renault Logan, плюс более вместительный багажник и растянутая колесная база. Да еще и сборка на заводе в Тольятти и как следствие — умеренная цена. Чего еще желать?

Впрочем, первое время спрос на эту машину был стабильно неплохой. Но со временем популярность модели устремилась вниз, что привело к снятию ее с производства.

На вторичном рынке Альмеру тоже не спешат покупать, с чем наша редакция тоже столкнулась. Редакционную Almera мы пытались продать почти полгода. Главные недостатки: слабоватый для этой машины мотор (да еще и прожорливый), откровенно устаревший и не самый надежный четырехступенчатый автомат и ощущение экономии на чем только можно. Плюс неудачная «логановская» эргономика. Как результат, Альмера — один из аутсайдеров вторичного рынка.

Chevrolet Aveo, в отличие от брата по марке — Chevrolet Cobalt, не стал столь же популярным. С одной стороны — автомобиль вышел стильным и интересным. С другой — оказался капризным в эксплуатации. Подвеска не отличается долговечностью: даже на автомобилях с небольшими пробегами часто начинают стучать стойки стабилизатора. Гремят передние суппорты. Автоматическая коробка передач оказалась надежнее механической — редкий случай. «Четырехглазая» оптика со сложным рельефом на наших «чистых» дорогах собирает всю грязь, какую только можно. В итоге многие покупатели отдают предпочтение более консервативному и надежному Кобальту.

Citroen C-Elysee стал неудачной попыткой французов закрепиться на нашем рынке в В-сегменте. Традиционно у Ситроена есть и ближайший родственник под маркой Peugeot — модель 301. Французский седан — не самая плохая машина. Но он оказался дороже конкурентов. Да и старый, набивший оскомину, четырехступенчатый автомат AT8 (он же DP2 у Renault) не добавил очков. В итоге «Елисей», как его прозвали у нас, не стал популярным. И даже сейчас, на вторичном рынке, многие отдают предпочтение более старшему Citroen C4.

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Ну и на десерт — итальянская вишенка с восточным привкусом Fiat Albea. Автомобили Fiat никогда не котировались в России. Но если те же Punto или Fiat 500 хотя бы интересны для водителя — обладают неплохой динамикой, достойной управляемостью, то седану Albea зацепить покупателя вообще нечем. Не самый симпатичный с виду седан, без версии с автоматом в гамме модификаций, который к тому же не отличается ни надежностью, ни вместительностью, а на первичном рынке был дороже Логана первого поколения, уступая ему в потребительских свойствах. Потому связываться с Фиатом многие не захотели тогда, не хотят и сейчас — продать такую машину на вторичном рынке сложно.

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И все же назвать плохими автомобили нашего рейтинга было бы несправедливо. Хэтчбеки Fiesta и Polo — очень достойные машины и подойдут тем, кому нужно просто приличное средство передвижения для себя и максимум одного пассажира. Французские седаны также вполне приемлемая альтернатива примелькавшимся «корейцам» и Поло-седанам. Если вас не сильно волнует проблема последующей продажи, это неплохие варианты.