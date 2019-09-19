10 000 км с Renault Logan Stepway: он поджирает масло

Логан в модном исполнении Stepway, с самым мощным в линейке 113-сильным мотором и вариатором живет в редакции с января 2019 года. Машину мы нагружали как могли, но пока она ведет себя молодцом. Хотя есть одна особенность...

Материалы по теме Renault Logan Stepway на 6000 км: первая странная неисправность

Renault Logan Stepway живет в редакции с января 2019 года. Удивительно, что за прошедшее время средний расход топлива практически не изменился. Можно было бы свалить всё на бортовой компьютер, но я проверял по чекам с АЗС, а это реально потраченный бензин. Выходит, что летом наш Logan съедает те же 10,6 л/100 км, что и зимой (в обоих случаях — в городском цикле). Видимо, топливо, что зимой тратилось на прогрев двигателя, летом расходуется на работу кондиционера и более интенсивный разгон — сцепление с дорогой в теплое время года лучше, а средняя скорость движения выше.

Машину мы нагружали как могли: регулярно выкручивали стрелку тахометра к максимальным значениям, специально не объезжали ямы и просевшие колодезные люки. Даже скорость перед «лежачими полицейскими» не всегда снижали до черепашьей. Но Logan так и не дал слабину. В работе подвески и рулевого управления не появилось никаких посторонних звуков, в обивках салона не поселились «сверчки». Неубиваемая машина.

Кстати, о подвеске Stepway-версии . Сильно ли она отличается от подвески обычного Логана? Оказалось, сильно. Пружины и амортизаторы, а также передние стабилизаторы поперечной устойчивости у Степвея оригинальные. Даже жесткость задней балки иная. Так что не верьте разговорам о том, что машину просто «лифтанули».

Renault Logan Stepway City

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с января 2019 года

Пробег на момент отчета — 10 000 км

На стенде Logan выдал 101,5 силы (75 кВт) при 5611 об/мин и 145,8 Н·м при 4100 об/мин. А производитель обещал 113 л.с. (83 кВт) при 5500 об/мин и 152 Н·м при 4000 об/мин.

Бóльшую часть крутящего момента двигатель выдает уже на 2200 об/мин. Правда, на средних оборотах есть небольшой провал, который ощущается при разгоне. Ускорение до 100 км/ч у нашего Логана занимает 13,5 секунды вместо обещанных 12,1.

Stepway настраивали комплексно. Что это дало? «Высокий» Logan рулится не хуже обычного Логана. Даже в предельных режимах движения нет и намека на излишнюю валкость, продольную или диагональную раскачку. Отличная работа, специалисты Renault!

Единственная неисправность, которая случилась за это время, - пропал ближний свет фар на пробеге 6000 км. Причину обнаружили быстро — плохой контакт в левом подрулевом рычажке. Контакт (а вместе с ним и ближний свет) появлялся, если пошевелить наконечник рычажка. Дело в том, что производитель с целью удешевления конструкции исключил реле из электрической цепи ближнего света. Из-за этого через контакты проходит довольно большой ток, со временем они обгорают, вот машина и «слепнет». Но обычно это происходит на больших пробегах (после 100 000 км). Видимо, наш Logan оказался исключением. Но еще более странно, что неисправность самоустранилась без вмешательства ремонтников через неделю после появления (машина эксплуатируется ежедневно) и больше не проявлялась.

Заправочный объем масла для двигателя H4M составляет 4,8 литра. Производитель допускает расход масла не более 0,5 л/1000 км.

Расстояние между метками на щупе соответствует полутора-двум литрам масла в системе.

На 9400 км в крутом повороте загорелся индикатор недостаточного уровня моторного масла. Достал я щуп — масло на минимуме. Пришлось долить примерно литр, чтобы восстановить уровень, который был изначально.

Вообще, производитель предписывает обратиться в сервис при расходе масла свыше 0,5 литра на 1000 км (конечно, если речь идет не о периоде обкатки двигателя). При этом интервал между отметками MINI и MAXI на щупе соответствует объему 1,5–2 литра (в зависимости от модели двигателя).

В нашем случае обкатка уже закончилась и на 5000 км расход составил примерно литр масла. А это в пределах нормы, хотя и на грани. Масляных подтеков на корпусе двигателя не обнаружено. Получается, мотор поджирает масло, причем с неплохим аппетитом.

Опыт эксплуатации других машин альянса Renault-Nissan говорит о том, что расход масла ниссановских моторов 1.6 (серия H4M) из-за конструктивных особенностей чуть выше, чем у двигателей аналогичного рабочего объема из стана Renault (K4M). До первого ТО еще 5000 км — понаблюдаем за динамикой расхода масла и расскажем о результатах ­ в следующем материале.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1300–10 000 км)*

Расходы на содержание 41 740 руб.

Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,6 л/100 км) 40 950 руб.

Моторное масло Elf Evolution 900 SXR 5W-40, синтетическое, 1 л 540 руб.

Набор для ремонта шины (жгуты и клей) 250 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,8 руб.

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.