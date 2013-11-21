— В статье «Пятно контакта шин — важен ли его размер?» сказано, что лысая резина имеет меньшее пятно контакта по сравнению с новой. Странно. Не зря же болиды Формулы-1 ездят на лысой резине!

Протектор гоночной шины для сухой дороги не имеет канавок, к тому же у него совсем другой состав резины. Коэффициент сцепления у слика намного больше единицы — раза в полтора выше, чем у дорожных машин.

— У лысой шины и шины для автоспорта нет почти ничего общего.К тому же слик при движении иначе деформируется и работает исключительно за счет прилипания к дороге. Для мокрого покрытия в Формуле 1 используют промежуточные или дождевые шины с водоотводящими канавками. А дорожная шина — для любой погоды.

Теперь насчет пятна контакта. Шины, у которых канавки протектора стерты полностью, не рассматривались, так как Техрегламент Таможенного союза запрещает эксплуатацию автомобилей с остаточной глубиной протектора менее 1,6 мм. Речь шла о шинах с изношенным протектором. В движении центробежная сила выгибает протектор наружу в поперечном сечении (аналогично ситуации, когда шина перекачана) и, следовательно, уменьшается пятно контакта.

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Фото: Zuma/TASS