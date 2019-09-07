Чтобы не тратиться на новый видеорегистратор, аккумулятор которого перестал заряжаться от бортсети автомобиля, читатель «За рулем» подключил устройство к батарее из магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Проверено — работает!

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Встроенный аккумулятор видеорегистратора при многократных зарядках довольно быстро «кончается», а мертвая батарея от бортовой сети автомобиля уже не заряжается. Приобретать новую под конкретную модель регистратора проблематично и дорого.

Альтернативный вариант — запитать устройство от внешнего аккумулятора большей емкости. Приобрел в отделе аксессуаров для мобильных телефонов батарею на 2000 мА∙ч, прикрепил липучкой к верхней части зеркала заднего вида и подключил к видеорегистратору.

Аккумулятор работает уже два года.

Ю. Румянцев, Санкт-Петербург

Приз автору совета — дневные ходовые огни фирмы Osram.

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