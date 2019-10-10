Новый китайский пикап: в России такой нужен!

Топовую версию грузовичка Great Wall Pao, построенного на общей платформе с рамным внедорожником Haval H9, начали продавать в Китае. Модель очень интересная.

С российского рынка марка Great Wall ушла довольно давно, и о ней успели подзабыть. Между тем она недавно сменила концепцию развития. Кроссоверы и внедорожники будут выпускаться под брендами Haval и Wey (они входят в группу Great Wall Motor), а имя Great Wall станут носить исключительно пикапы.

Цель у «Великой стены» тоже великая. Уже в следующем году на домашнем рынке марка хочет продать 200 тысяч машин и занять до 40% сегмента. Затем — экспансия в Австралию, Южную Африку, Латинскую Америку. Учитывая наличие собственного завода под Тулой, нельзя исключить появление пикапов Great Wall и на российском рынке.

Самая интересная модель — Pao, только-только поступившая в продажу в Китае. Она обрастет множеством версий, включая дешевых трудяг с однорядной кабиной, дизелем и скромной отделкой, но пока — только топ-уровень: 2-литровый бензиновый 190‑сильный турбодвигатель, 8-ступенчатый автомат, полный привод с понижайкой. Ничего не напоминает? Это агрегаты, знакомые по рамному Хавейлу Н9, с которым Great Wall Pao имеет общую платформу.

Грузовая площадка представляет собой квадрат со стороной 1520 мм. Дисковые тормозá и пружинная подвеска установлены на всех колесах, есть система стабилизации. Автомобиль получился даже крупнее, чем основные игроки среднего класса Toyota Hilux и Ford Ranger, хотя по размеру платформы этого не скажешь.

Дизайн — не без американизмов. Pao поблескивает хромом решетки радиатора и корпусов зеркал, радует отделанным двухцветной кожей и металлическими вставками салоном. Цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль, мультимедийка с голосовым управлением, люк в крыше.

И всё это богатство в Китае оценивается, в пересчете на наши деньги, максимум в 1,54 млн рублей. При таких ценах впору пожалеть, что Россия не входит в число стран, где Great Wall Pao появится.

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Рекомендуем любителям пикапов и не только обновить перед сезоном динамические и буксировочные ремни и аксессуары к ним.

Фото: Great Wall