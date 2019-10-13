Крепление номерного знака сбоку часто объясняется не только конструктивными особенностями автомобиля. Это борьба с камерами фиксации нарушений. Кто же побеждает: автовладелец или ГИБДД?

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На дорогах все чаще стали попадаться автомобили, номерные знаки у которых прикреплены не посередине, а сбоку. В большинстве случаев это не мода, а необходимость, вызванная конструктивными особенностями транспортного средства, как у Mitsubishi Lancer Evolution, к примеру.

Но есть и другая причина: некоторые автомобилисты таким образом пытаются обмануть треноги — мобильные камеры фотофиксации нарушений.

Законно ли это?

По закону номерной знак можно крепить на левой половине бампера, если штатное место для него посередине отсутствует. Причем лимита, насколько левее, нет — в вашем распоряжении вся его левая часть. Чтобы исключить претензии со стороны инспекторов ДПС (за излишнее самоуправство можно получить штраф в размере от 500 до 5000 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев по ст. 12.2 КоАП), центральная часть бампера иногда дорабатывается либо устанавливается новый особый бампер, сертифицированный для данной модели автомобиля. На некоторых иномарках, которые не предназначались для продажи на российском рынке, этого не требуется — имеющаяся площадка по центру непригодна для размещения наших номерных знаков. По крайней мере, так было до недавних пор. Однако сегодня в России выдают уже как прямоугольные, так и квадратные номера.

Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии ТС с возможным отклонением не более 3 градусов. В данном случае явно больше — так устанавливать номер нельзя. У Mitsubishi Lancer Evolution номерной знак слева предусмотрен с завода. Так конструкторы обеспечили лучший обдув набегающим потоком воздуха радиатора системы охлаждения.

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Номерной знак, расположенный с левой стороны, реже попадает в зону видимости камер видеофиксации нарушений ПДД. Ведь нередко треноги ставят сразу за правыми поворотами либо прячут поглубже в кусты, откуда они «не видят» левый край переднего бампера. Если же на фото не видна хоть одна цифра номера, то определить, кому высылать «письмо счастья», уже невозможно. Но этот способ обмана треног действует не всегда и, как правило, чреват лишением прав. Так что, если технической необходимости в нестандартной установке номера у вашей машины нет, лучше не экспериментировать.

Главное, помнить: передний регистрационный номер должен крепиться таким образом, чтобы он находился вертикально, не смотрел «в пол» или «в небо» и все цифры и буквы на номере были различимы с расстояния не меньше 20 метров днем.

Что делать, если вы получили ошибочный штраф? Разбираемся на собственном примере, почему 2х2=5.

Фото: Mitsubishi и Константин Васильев