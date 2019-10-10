Конвейерное производство сотен тысяч автомобилей в год отнюдь не означает, что все вышедшие из ворот машины имеют одинаковый ресурс. И это не карма, а влияние объективных факторов. Причем некоторые зависят напрямую от владельца, так что продлить жизнь собственной машине вполне реально.
Уже в следующий понедельник Автокод выложит первый ролик с подбором машины за 200 тысяч рублей. Выбирать автомобили на б/у рынке будут известные автоблогеры — Александр Сошников, Братья Габриэль и Дмитрий Рогов!
Вряд ли кто-то будет спорить, что автоматическая коробка передач в городе предпочтительнее механической. Это главный и очевидный плюс любой машины с АКП. Но есть у такого Патриота и другие преимущества. Впрочем, недостатки тоже.
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