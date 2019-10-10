Конвейерное производство сотен тысяч автомобилей в год отнюдь не означает, что все вышедшие из ворот машины имеют одинаковый ресурс. И это не карма, а влияние объективных факторов. Причем некоторые зависят напрямую от владельца, так что продлить жизнь собственной машине вполне реально.

Многим наверняка знакома ситуация: купил что-то по рекомендации знакомого, который остался доволен качеством товара, а тебе он все нервы вымотал поломками. Этим «чем-то» может быть и автомобиль.

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Производства вообще без брака не бывает. Технология нарушилась, сырье подвело, станок износился — и получите отклонение от нормы на выходе. Хорошо, если грех очевиден, но чаще он всплывает позже, уже в процессе эксплуатации. Это применимо к любому изделию. А в каждой машине таких отдельных компонентов — тысячи! Вероятность, что один или несколько попали на сборку со скрытыми дефектами, не такая уж маленькая.

Результат — разное качество автомобилей. Даже среди тех, что идентичны по агрегатам и комплектации и сошли с конвейера друг за другом. Владелец первого станет жаловаться на одни болячки, второго — на другие. Если брак носит единичный характер, он станет проблемой отдельных машин. Массовые же случаи быстро разносятся по интернету, и это уже конструктивный просчет. Их обычно устраняют в рамках отзывных кампаний или сервисных предписаний дилерам.

Получается, уже с конвейера две одинаковые с виду Лады, Тойоты или Ауди сходят невольно запрограммированными на разный ресурс. А дальше на него начинают влиять другие факторы.

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Климат. Автомобиль, прописавшийся на Юге, хуже сохранит краску, но лучше — двигатель и коробку за счет отсутствия холодных запусков.

Режим эксплуатации. Владелец, ездящий в режиме «тапку в пол», будет менять тормоза и резину в разы чаще спокойного водителя на точно такой же машине. И это только внешняя сторона. От резких стартов и торможений пойдет усиленный износ всех узлов. В не меньшей степени отличаются трассовый и городской циклы.

Используемые расходники и график обслуживания. Кто-то купит машину на последние деньги и начнет сразу же экономить на ее содержании: масло подешевле, заменить попозже и в гаражах. А другой станет заезжать на ТО вдвое чаще, чем предписано производителем, и будет въедливо подходить к выбору расходников.

Какой автомобиль окажется в лучшем состоянии при одинаковых цифрах на одометре, объяснять не нужно. Так что имейте в виду: точных копий друг друга в автомобильном мире не существует. Даже если пара экземпляров только-только съехала с конвейера друг за другом.

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