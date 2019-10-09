Хочу купить электробайк. Мне точно нужны права?

Читателю «За рулем» отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.

Хочу купить электробайк. В СМИ неоднократно встречал сообщения, что скоро их владельцам будут нужны права. Так ли это? Если да, то какие?

Иван Батов, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Проблема обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации индивидуальных электрических транспортных средств, включая электровелосипеды, электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и прочие, активно обсуждается. Однако каких-либо решений нормативного характера на этот счет пока не принято.

С учетом положений действующего законодательства для управления такими средствами передвижения водительское удостоверение не требуется, а лицо, их использующее, приравнивается к пешеходам.

Исключение составляют велосипеды с электрическим приводом, водители которых должны руководствоваться требованиями раздела 24 Правил дорожного движения, а также транспортные средства, по совокупности технических характеристик и конструктивных особенностей относящиеся к мопедам.

Напомню, что таковым считается двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания рабочим объемом, не превышающим 50 см³, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические характеристики (пункт 1.2 Правил). Для управления таким транспортным средством требуется российское национальное водительское удостоверение категории М либо водительское удостоверение, подтверждающее право на управление транспортными средствами любой из следующих категорий или подкатегорий: А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е, Tm (трамвай), Tb (троллейбус).

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