Вчера, в 10:35 Запотевают фары? Вот что надо делать Конденсат в фарах — явление достаточно частое. В зависимости от симптомов оно может оказаться рядовым или же потребует срочного лечения.
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Внутри
любой фары температура достигает высоких значений и большую часть года сильно отличается от уличной. По этой причине оптику не делают герметичной: нагретому и расширившемуся воздуху нужен выход. Два этих фактора создают условия для образования конденсата.
У большинства машин фары не запотевают. Поэтому те владельцы, кто вдруг замечает подобное явление, сразу начинают беспокоиться. Если неприятный эффект проявляется изредка (например, после мойки) и самостоятельно исчезает через 20–30 минут, поводов для паники нет. Это естественный физический процесс, не требующий вашего вмешательства. Обращение к дилеру ни к чему не приведет: сервисмены, скорее всего, тоже назовут естественным такое явление.
Другое дело,
когда конденсат внутри оптики прописался на постоянной основе. Он снижает эффективность света, искажает его распределение, убивает все компоненты — электропроводку, отражатель, линзу, лампу. В этом случае оставлять проблему без внимания нельзя.
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Естественное желание многих автомобилистов — решить вопрос малой кровью. Кто-то пропихивает в фару пакетик с силикагелем, кто-то умудряется через отверстие для лампочки протереть внутренности ветошью. Но
бороться со следствием глупо, не устранив причину. Не будете же вы залезать в оптику раз в несколько дней?!
Не снимая фару с машины, можно попробовать
прочистить вентиляционные отверстия в ней. Далеко не факт, что они окажутся в хорошем доступе, но попробовать можно. Тем более что грязь в них скапливается и нарушает воздухоток достаточно часто. Вернете сапунам чистоту и работоспособность — и больше конденсат не увидите.
В более сложном случае
фара теряет герметичность и набирает влагу снаружи. Чаще всего — по шву между корпусом и защитным плафоном (раньше его называли рассеивателем, но в современных автомобилях он утратил эту функцию). Такое может произойти как после разборки/сборки оптики в процессе ремонта, так и банально от возраста.
Повезет, если трещину можно заметить визуально, и она на верхней стороне шва. В этом случае
обработать дефект герметиком можно и без снятия фары. Но чаще все же приходится демонтировать ее и въедливо искать «прокол». Проигнорируете эту процедуру — скоро будете искать новую оптику взамен ослепшей. Как пользоваться световыми приборами автомобиля, узнайте тут.
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