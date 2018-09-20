Если в салоне запахло бензином — вот простой способ решения — журнал За рулем

Если в салоне запахло бензином — вот простой способ решения

Совет читателя «За рулем» пригодится владельцам не только Оки, но и других автомобилей.

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Конструкция автомобиля Ока поражает техническими просчетами.

Например, трубка топливопровода проходит по полу машины, под ковролином. Несмотря на защитное покрытие, трубка при попадании влаги под коврики ржавеет — и в салоне появляется запах бензина. Да так и сгореть недолго!

При очередной замене трубки надел на нее термоусадку и прогрел, таким образом надежно защитив от коррозии.

Совет подойдет и владельцам других автомобилей, столкнувшимся с подобной проблемой.

М. Левин, Тольятти

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • 20 причин, из-за которых автомобиль может загореться (и способы профилактики возгорания), — тут.
  • Перепад температуры, реагенты и другие внешние факторы ускоряют развитие коррозии. Подготовив автомобиль при помощи ЦИНКОРа, не допустите разрастание ржавчины на кузове.

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