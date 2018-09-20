Совет читателя «За рулем» пригодится владельцам не только Оки, но и других автомобилей.

Конструкция автомобиля Ока поражает техническими просчетами.

Например, трубка топливопровода проходит по полу машины, под ковролином. Несмотря на защитное покрытие, трубка при попадании влаги под коврики ржавеет — и в салоне появляется запах бензина. Да так и сгореть недолго!

При очередной замене трубки надел на нее термоусадку и прогрел, таким образом надежно защитив от коррозии.

Совет подойдет и владельцам других автомобилей, столкнувшимся с подобной проблемой.

М. Левин, Тольятти

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