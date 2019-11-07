Сегодня, в 16:00 Провалы при разгоне — откуда они берутся и что с ними делать «За рулем» объясняет, как отличить пустяковую неисправность от серьезной по характеру разгона автомобиля.
Материалы по теме
Двигатель не работает, если либо нечему гореть, либо нечем поджечь. Народная мудрость
Народ прав. Практически любые недостатки в работе двигателя сводятся именно к этим причинам. А еще бывают ситуации, при которой поджог топливовоздушной смеси состоялся не вовремя — раннее или позднее зажигание.
Какие бывают провалы при разгоне? Единичный провал — исчезновение тяги в течение нескольких секунд. Раскачивание — следующие друг за другом провалы. Рывок — потеря тяги продолжительностью не более секунды. Подергивание — последовательность из нескольких рывков. Основные причины провалов при разгоне Недостаточное давление топлива (из-за недостаточной производительности топливного насоса). Как только двигатель начинает расходовать топлива больше, чем обеспечивает насос, давление в топливной рампе падает и распыл форсунок ухудшается вплоть до прекращения. Обороты двигателя снижаются, потребление топлива уменьшается, насос начинает справляться, обороты растут и т.д. по замкнутому кругу.
Материалы по теме
Засоренная сетка топливоприемника, забитый топливный фильтр и сильный износ насоса. А после вылазок на бездорожье можно встретить смятую топливную трубку под днищем, которая пропускает топливо буквально по капле. Вода в топливе. Попадание даже отдельных капель воды в рампу, а затем в форсунку приведет к мгновенному пропуску сгорания в цилиндре, что воспримется как временная потеря тяги. Что уж говорить, если воды в топливе окажется чуть больше. Рассогласование в работе отдельных датчиков и исполнительных механизмов системы управления двигателем. Например, если в системе с тросовым приводом акселератора заглючил датчик положения дроссельной заслонки, то электронный блок управления будет дергать двигатель. Основываясь на неправильных данных от датчика, будет обогащать или обеднять топливовоздушную смесь невпопад. То же происходит и в случае с неисправным датчиком массового расхода воздуха. Возможно еще множество сочетаний неполадок в многочисленных датчиках системы впрыска топлива. Понаблюдайте за лампой «Check Engine», возможно, ее загорание и провалы связаны. Пробои изоляции свечей зажигания и высоковольтных проводов. Неисправности катушки Все эти дефекты могут проявляться только на некоторых режимах, и очень вероятно, что как раз на разгоне, когда от двигателя требуется максимальная отдача.
зажигания.
Материалы по теме
Дефектные фазовращатели и механизмы управления ими могут спровоцировать неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Самый опасный случай, который может привести к капитальному ремонту двигателя, — перескок цепи или ремня привода ГРМ на несколько зубьев. Если на автомобиле установлена , то причина может быть и в них. Такое бывает при неисправном (пробуксовывающем) гидротрансформаторе. Механические и роботизированные коробки могут давать те же признаки при дефектных механизмах сцепления. автоматическая коробка передач или вариатор
Основное средство
профилактики — своевременное проведение регламентных работ по автомобилю. Плюс рекомендую освоить хотя бы простенькую диагностику системы управления двигателем с помощью сканера ELM 327. Он поможет вам отделить более опасные неисправности автомобиля от тех, с которыми можно добраться до автомастерской. Как вести себя, увидев, что загорелся Check Engine? Об этом читайте тут.
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter