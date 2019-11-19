Выбираем лучший компактный кроссовер 2019 года. Нам важно ваше мнение! — журнал За рулем

Выбираем лучший компактный кроссовер 2019 года. Нам важно ваше мнение!

В 2019 году на российском рынке дебютировало сразу несколько интересных автомобилей, каждый из которых в той или иной степени попадает под модное определение «компактный кроссовер». А что вы думаете о каждом из них?

DongFeng AX4
DongFeng AX4

DongFeng > AX4

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Kia Soul
Kia Soul

Kia > Soul

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Suzuki > Jimny

В очередной раз мы с гордостью даем старт наиболее важному событию в жизни нашего журнала — Гран-при «За рулем». Самая престижная автомобильная премия России определит лучшие автомобили из числа тех, что дебютировали на нашем рынке в истекшем, 2019 году. Самые красивые, технически совершенные и практичные машины выявит придирчивое и внимательное жюри — наши читатели.

Онлайн-голосование начнется всего через несколько дней, а в качестве интриги предлагаем уже сейчас выбрать одного из номинантов в самом разношерстном классе, который мы обозначили как «Компактные кроссоверы и внедорожники».

Лада Гранта Cross универсал, 87–106 л.с., передний привод

Kia Soul универсал, 123–200 л.с., передний привод


DFM AX4 универсал, 140 л.с., передний привод

Suzuki Jimny универсал, 102 л.с., полный привод

Обычно при голосовании мы предлагаем читателям обратить внимание на три основных критерия.

Техника

Понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Подавляющее большинство моделей успело побывать на наших тестах, так что вы можете составить полное представление о них. Оцените гамму силовых агрегатов, конструкцию подвески, уровень безопасности, набор опций.

Дизайн

Субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по ее внешности и интерьеру. Красота и гармония в условиях острой конкуренции не менее важны, чем лошадиные силы, секунды и километры в час.

Практичность

Параметр, который каждый оценивает исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию — самый удобный в эксплуатации. Оцените разветвленность дилерской сети, величину дорожного просвета, объем багажника и простор салона, размеры.

Фото: Онлайн-редакция

Какой из этих автомобилей вы считаете лучшим?

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

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