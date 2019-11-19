Выбираем лучший компактный кроссовер 2019 года. Нам важно ваше мнение!

В 2019 году на российском рынке дебютировало сразу несколько интересных автомобилей, каждый из которых в той или иной степени попадает под модное определение «компактный кроссовер». А что вы думаете о каждом из них?

В очередной раз мы с гордостью даем старт наиболее важному событию в жизни нашего журнала — Гран-при «За рулем». Самая престижная автомобильная премия России определит лучшие автомобили из числа тех, что дебютировали на нашем рынке в истекшем, 2019 году. Самые красивые, технически совершенные и практичные машины выявит придирчивое и внимательное жюри — наши читатели.

Онлайн-голосование начнется всего через несколько дней, а в качестве интриги предлагаем уже сейчас выбрать одного из номинантов в самом разношерстном классе, который мы обозначили как «Компактные кроссоверы и внедорожники».

Обычно при голосовании мы предлагаем читателям обратить внимание на три основных критерия.