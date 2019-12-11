Автодом из СССР: эта дача еще и плавала! — журнал За рулем

Автодом из СССР: эта дача еще и плавала!

Прицеп-дачу Дон можно было спустить на воду, как обычную лодку.

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В 1978 году Горьковский авиационный завод освоил серийный выпуск лодки-прицепа Дон.

При транспортировке легковушкой такая плавдача выглядела как обычная тележка-прицеп, а после доставки на место дислокации она становилась четырехместным домиком, который можно установить на берегу или спустить на воду.

С подвесным мотором мощностью до 30 л.с. плавдача умела двигаться в режиме глиссирования. Мало того, носовая часть могла использоваться отдельно как быстроходная лодка для выездов на рыбалку или буксировки любителей водных лыж.

Разработка оказалась настолько удачной, что встречается в первозданном виде до сих пор.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие необыкновенные встроенные часы были на Волге ГАЗ-21?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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