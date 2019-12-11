Автодом из СССР: эта дача еще и плавала!

Скрипят тормоза? — вот как просто с этим можно справиться

Скрип при торможении может возникнуть когда угодно и на любом автомобиле. Причин может быть несколько. «За рулем» рассказывает, почему возникает скрип и как избавиться от неприятного звукового сопровождения своими силами.