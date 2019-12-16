Ситуация кажется абсурдной, но жизнь подбрасывает и не такие сюжеты. Допустим, вы действительно встретились с пьяным гаишником на дороге. Как быть?

Девятого декабря в Сети появилось видео с новосибирским гаишником, заливающим в бачок омывателя служебной машины виски со словами «могу себе позволить, работая в ДПС». Оценил гаишник и аромат в салоне после того, как помыл стекло. Как сообщают СМИ, областное управление организовало проверку. Даже если это веселая постановка, вряд ли «актеру» скажут спасибо за антипропаганду ГИБДД.

Наверное, вы помните скандальную историю с актером Дмитрием Смолевым, изображавшим пьяного гаишника у стен Кремля в перерыве съемок клипа. Даже его, человека сугубо гражданского, наказали за «шалость» — дали 8 суток в изоляторе временного содержания за незаконное ношение форменной одежды и мелкое хулиганство.

А за два года до этого инцидента в Сеть выложили видео с пьяным сотрудником ДПС, спорившим на 300 тысяч рублей с прохожим на то, что ему ничего не будет за пьяное вождение. Проспорил: со службы уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Вероятность встречи с пьяным гаишником мала, но она все-таки существует, увы. На водительских форумах полно историй на эту тему. Теперь о том, что делать. В первую очередь — убедиться в том, что сотрудник ДПС именно пьян, а не болен, например. Пьяного выдаст запах алкоголя. Во-вторых, не провоцировать конфликт. Угроз сорвать погоны дорожные полицейские слышат немало, и если гаишник пьян, он этой реплики точно не испугается. Скорее впадет в ярость. К тому же пока не доказано, что гаишник пьян, он действует в рамках закона.

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Правильный метод — позвонить в Управление собственной безопасности МВД и описать ситуацию, сказав, что вас остановил человек в форме ДПС, который ведет себя как пьяный и от него идет запах спиртного. Утверждать, что это действительно гаишник и он на самом деле пьян, вы не можете, так как для этого нужна проверка. Телефоны отделов собственной безопасности есть на бортах патрульных автомобилей. Их нетрудно найти и в интернете. В крайнем случае можно набрать единый экстренный номер 112 (или 911). Либо просто 02. Такой звонок необходим: даже если от пьяного гаишника не пострадали вы, могут пострадать другие или он сам. Например, у него может быть не опьянение, а инсульт, симптомы которого можно принять за опьянение. И чем раньше будет оказана помощь, тем лучше.

Нет связи — ищите ближайший стационарный пост ДПС и рассказывайте о случившемся (говоря о подозрительных людях в полицейской форме).

Если вас приглашают быть свидетелем при освидетельствовании — не бойтесь. Если вы были в машине с пассажирами, они также могут быть свидетелями. Главное — не закрывайте глаза на происходящее. Пьяный за рулем, да еще вооруженный и облеченный властью, опасен для всех.