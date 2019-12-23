Сегодня, в 8:00 Хочу старые Жигули. «Квадратные» номера дадут? Читатель «За рулем» опасается: не запретят ли эксплуатацию автомобилей, выпущенных лет тридцать-пятьдесят назад? Отвечает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Мечтаю приобрести ранний ВАЗ‑2101, то есть выпуска начала 1970‑х годов. Сейчас как раз нахожусь в поиске живого экземпляра. Смогу ли я поставить его на учет в свете разговоров про запрет на старые автомобили? Если да, можно ли получить на него «квадратный» задний номер по новому ГОСТу? Семён, Москва
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Органы государственной власти Российской Федерации никаких решений относительно
запрета эксплуатации транспортных средств старше определенного возраста не принимали, и, насколько мне известно, это не планируется. Таким образом, препятствий для регистрации транспортного средства при условии, что оно удовлетворяет требованиям законодательства и технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», не имеется.
Государственная регистрация осуществляется регистрационными подразделениями Госавтоинспекции на общих основаниях. Для получения
регистрационного знака типа 1А (для автомобилей и автобусов с нестандартным местом крепления) по ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» взамен имеющегося стандартного (тип 1) знака необходимо обратиться к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, зарегистрированным в Российской Федерации, являющимся изготовителями государственных регистрационных знаков транспортных средств. Фото: Unsplash
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