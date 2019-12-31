5 россиян, изменивших мировую автомобильную историю

Инженеры, дизайнеры и даже предприниматель... — каждый из них в той или иной степени повлиял на развитие автомобилестроения.

Российская империя по разным причинам не шла, конечно, в авангарде мировой автомобилизации. До Первой мировой войны она, скорее, старательно и в общем успешно догоняла страны Западной Европы и США. Но несколько уроженцев огромной империи умудрились не только сделать успешную автомобильную карьеру на Западе, но и оставить след в истории. Только их имена писали теперь причудливо и латиницей.

Алексей Сахновский

Сахновский А.В., 1901–1964 гг.

Алексей Владимирович Сахновский, родившийся в 1901-м, — граф, сын статского советника, покончившего с собой в 1917-м.

В 1919-м Алексей вступил в Добровольческую армию, а в 1920-м эмигрировал.

Сахновский учился в Школе искусств в Брюсселе, но не закончил ее из-за нехватки средств. Зато, зная несколько языков, получил работу переводчика, а потом и чертежника, поскольку увлекся автомобильным дизайном.

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Alexis de Sakhnoffsky работал в нескольких кузовных фирмах, в том числе в знаменитом бельгийском ателье Vanden Plas, строившей кузова на шасси самых именитых марок в мире. В 1928-м Сахновский переехал в США. Там он сотрудничал со многими автомобильными компаниями, создал знаменитый заказной кузов купе для Cord L-29.

Поскольку Сахновский тяготел именно к футуристической стилистике, в США он получил прозвище Mr. Dream сar. Он много работал, в частности для знаменитой в свое время компании White, производящей грузовики и автобусы, создавая проекты и прототипы авангардных аэродинамических кузовов.

Cord L-29 Special Coupe, 1929 г.

Знаменитый пивной грузовик White, 1947 г.

Проекты Сахновского для фирмы White, 1937 г.

Эскиз Tucker Carrioca



Знаменитые уже послевоенные умопомрачительные грузовики с алюминиевыми панелями на деревянном каркасе, рекламирующие в США пиво, тоже спроектированы выходцем из России. Именно Сахновскому поручил в 1955-м нарисовать свой второй автомобиль — Tucker Carrioca, Престон Такер — знаменитый предприниматель с авантюрной жилкой. Правда, из проекта ничего не вышло. Дизайном Сахновский занимался практически до кончины в 1964-м.

Захман Тамаркин (он же Моррис Маркин)

Маркин М. (1893–1970 гг.)

Выходец из бедной смоленской семьи Захман Тамаркин отправился в Америку в 1912-м, даже не зная языка. Превратившись там в Морриса Маркина, стал помощником портного, потом портным.

Во время Первой мировой войны Маркин заработал на производстве военной формы столько, что вывез из России братьев и сестер и скупил несколько мелких околоавтомобильных производств.

В 1922-м в Каламазу (штат Мичиган) Маркин основал компанию Checker, а в 1929-м стал и владельцем крупнейшей в стране фирмы такси Yellow Cab. Именно поэтому фирма Checker, в основном, и делала машины для такси — просторные, простые, без стилистических и технических изысков, но очень прочные и надежные. Продажи автомобилей не для такси были минимальными.

В отличие от иных американских компаний, фирму Checker даже после войны отличал консерватизм в дизайне и инженерии. Таксистам изыски были не нужны. Двигатели — бензиновые рядные шестицилиндровые (V8 — опция) тоже годами почти не меняли.

Checker G6, 1928 г.

Checker T, 1933 г.

Checker A4, 1950 г.



Дизайн модели Checker Superba 1959 года с минимальными изменениями просуществовал четверть века. Что для США было совсем уж удивительно. Помимо седанов в очень небольших количествах выпускали и универсалы, в том числе — необычный восьмидверный 12-местный Aerobus.

Checker Superba, 1959 г.

Checker Aerobus

Checker Marathon, 1980 г.



Маркин отошел от дел в начале 1960-х, но легендарные седаны — такси, описанные в романе советского эмигранта Владимира Лобаса «Желтые короли», делали до 1982-го (последние версии даже с дизелем), пока время все-таки не победило консерватизм компании. Фирма Checker, прекратив выпуск автомобилей, до 2009 года производила комплектующие для GM. Потом была закрыта.

Борис Луцкий

Луцкий Б.Г. (1865–1942 гг.)

Бориса Григорьевича Луцкого одни считают гениальным конструктором, стоящим у истоков двигателя внутреннего сгорания, иные — чуть ли не авантюристом. В любом случае вклад в историю автомобиля уроженца Бердянска никто не отрицает.

Окончив реальное училище в России, Луцкий учился в Мюнхенской технической школе и, еще будучи студентом, предложил вариант вертикального бензинового мотора.

С 1887-го Boris Loutzky сотрудничал с разными немецкими компаниями, в 1897-м открыл свое бюро, а двумя годами позже в Берлине — и небольшую фирму по производству маленьких машинок Loutzky. Правда, делали их, видимо, в мизерных количествах. Под маркой Loutzky инженер построил и оригинальный почтовый автомобиль.

Loutzky, 1899 г.

Почтовый Loutzky



Борис Луцкий инициировал в 1901-м заказ Морского ведомства России заводу фирмы Daimler Marienfelde на грузовики, в создании которых принимал активное участие. Некоторые считают Луцкого их главным конструктором. Ведь на машинах, которые дособирали на Ижорском заводе, было написано Loutzky. Потом Луцкий некоторое время сотрудничал с Петербургским заводом Лесснер, но вскоре вернулся в Германию. Данные о второй половине жизни Луцкого туманны. Дата смерти тоже неизвестна.

Петр Шиловский

Шиловский П.П. (1871–1957 гг.)

Статский советник Петр Петрович Шиловский, по образованию юрист, увлекся, тем не менее, техникой и получил патент на «устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел».

Шиловский пытался заинтересовать своими работами, в том числе монорельсовой железной дорогой, российское правительство, но не очень успешно.

Гирокар Wolseley

Зато в Британии в 1914-м фирма Wolseley построила опытный образец так называемого гирокара конструкции Шиловского. Двухколесная машина с 24-сильным бензиновым мотором имела и отдельный электродвигатель для маховика массой 600 кг. Опытный образец ездил, но дальше дело не пошло. Машину уничтожили в 1948-м.

А Шиловский, вернувшись в Россию, в 1922-м вновь пытался продвинуть идею монорельсовой дороги. Но стране было не до этого. Шиловский вернулся в Великобританию, где и работал еще три десятилетия инженером.

Яков Савчук

Савчук Я. (1880–1955 гг.)

Яков Савчук родился на территории нынешней Белоруссии, автомобильному миру известен как великий дизайнер и основатель собственного кузовного ателье Jacques Saoutchik.

Кузовами Савчук занялся, поскольку был классным столяром. Его мастерская в пригороде Парижа делала заказные кузова на шасси разных компаний.

Больше всего фирма Saoutchik прославилась роскошными кузовами для самых дорогих и престижных автомобилей мира, скажем огромным кабриолетом на шасси Mercedes-Benz 680S 1928 года. Кузов для легендарного умопомрачительного 16-цилиндрового Bucciali TAV 1932 тоже делала мастерская Савчука.

Berliet c кузовом Saoutchik.

Mercedes-Benz 680S, 1928 г.

Mercedes-Benz 680S, 1928 г.

Delahaye 175S, 1948 г.



Особенно много ателье, понятно, сотрудничало с французскими фирмами. В том числе Delahaye. Уже после войны, в 1948-м, сделали знаменитый футуристический, псевдоаэродинамический, но уж очень эффектный кузов на шасси модели 175S.

Delahaye 235, 1952 г.

Одной из последних работ ателье Савчука стало купе Delahaye 235 (1952 год). В этом году основатель мастерской передал дела младшему брату, но фирма вскоре закрылась, поскольку во Франции, да и в остальной Европе потребность в роскошных и дорогих заказных кузовах резко снизилась.

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Фото: из архива автора