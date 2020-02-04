Вам это не понадобится, но без этого автомобиль встанет (загадка от «За рулем»)

Опытные автопутешественники планируют остановки. Они не едят где попало и не заправляются на безымянных АЗС. Но однажды...

Однажды мы собирали две водительские аптечки: первую готовил эксперт «За рулем», вторую — медик скорой помощи. Профессиональная получилась раза в три больше, но зато там было многое типа «вам это, скорее всего, никогда не понадобится, но если что, то только это и спасет».

Для вашего автомобиля работает тот же подход: многое вам никогда не понадобится (особенно если вы по городу постоянно), но если что… Трос, цепи, домкрат, лопата, банка тормозной, банка антигеля… Багажник большой — все поместится.

Шанс в 15%

Представим частую ситуацию: топливо на исходе, но заправка, на которую рассчитывали, закрыта. Другая приличная далеко, зато под боком — безымянная, с выцветшей от времени вывеской. Думаешь: «плесну» десяток литров, доберусь до сетевой, разбавлю качественным топливом. Рискнул. Плеснул. Через 10 км машина задергалась и встала. Обиднее всего то, что этот сюрприз состряпал себе ты сам из-за спешки, лени и неправильной бережливости.

Современные двигатели весьма чувствительны к качеству топлива. Особенно — дизельные, из-за конструкции топливной системы. Меж тем и возможностей «нахимичить» с дизельным топливом едва ли не больше, чем с бензином.

По данным Росстандарта, 15% дизельного топлива в России можно причислить к фальсифицированному. В зимнем топливе суррогатным оказывается уже каждый четвертый литр! И это при том, что в последние годы ситуация улучшилась: в 2015 году доля поддельного дизтоплива составляла 30%.

Отчасти виновата погода. Например, нынешняя зима в центральную часть страны практически не заглядывала. Вероятно, на каких-то АЗС еще продают межсезонное или даже летнее дизельное топливо. Но кто знает, что будет на них завтра, когда ударит —10? Правильный ответ: никто.

Уже при —5°С дизельное топливо становится мутным: это в составе сгущаются парафины. Специалисты так и называют этот процесс — парафинизацией. Сам по себе он не страшен, но плохо то, что с падением температуры воздуха летнее (или даже межсезонное) топливо может потерять текучесть и закупорить всю топливную систему автомобиля. А если это произошло в мороз и далеко от дома?.. Или бросай машину, или отогревай ее. Но нечем!

Кстати! Разделение дизтоплива на три вида (летнее, зимнее и арктическое) в зависимости от температуры среды несколько устарело (хотя и сохранилось в шоферском жаргоне). Попробуйте запомнить новую классификацию. Теперь есть четыре группы (кроме зимнего, летнего и арктического — еще и межсезонное топливо), четыре вида (в зависимости от содержания серы), шесть сортов от А до F для умеренного климата, в зависимости от температуры использования, от +5°С до —20°С. В районах с холодным климатом — своя классификация.

До или между

Вспомним историю с аптечкой: что-то из нее вам может понадобиться только раз, но это будет тот самый случай с вопросом жизни и смерти. Северные водители на автомате кидают в багажник так называемые антигели — химические составы, предотвращающие образование сгустков парафина и застывание дизельного топлива в системе. Чем дальше на юг, тем привычка все меньше распространена. И зря.

Использовать очень просто: залить в горловину бака перед заправкой. Можно заливать антигель и между заправками — в таком случае нужно хотя бы примерно рассчитать дозировку в зависимости от объема топлива. Но, как утверждает производитель ASTROhim относительно своего продукта, незначительная передозировка для топливной системы безопасна.

Но вообще вещь полезная даже в профилактическом смысле: запуск в мороз будет легче, обещают также снижение расхода топлива, продление службы топливного насоса высокого давления и форсунок.

Несколько научных слов

Материалы по теме Антигели для дизтоплива — помощники или вредители?

Антигель — это чтобы водители запомнили. Научное название — депрессорная присадка для дизельного топлива. Некоторые производители, например, ASTROhim, добавляют в состав диспергаторы, которые предотвращают расслаивание дизтоплива и стабилизируют его. Таким образом присадка уже относится к более высокому классу и называется депрессорно-диспергирующей. Кстати, внутри астрохимовского антигеля ко всему прочему — пакет присадок немецкой фирмы BASF, что, собственно, объясняет высокую эффективность геля. Он годится для дизелей и с Common Rail, и с насос-форсункой.

* * *

У меня сейчас дизельный автомобиль. Я, как и все, не знаю, какая будет завтра погода. Сейчас с семьей планируем очередную длительную поездку в регион, где раньше не бывали. И я осторожный водитель (впрочем, слово «опытный» звучит лучше, да?), поэтому в багажнике уже лежит эквивалент 100 рублям или двум литрам дизтоплива — астрохимовский антигель. В сравнении со средней стоимостью ремонта ТНВД в 8 тысяч… — нечего обсуждать даже.