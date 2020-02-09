Новый способ использования шприца: спасаем стеклоомыватель — журнал За рулем

Новый способ использования шприца: спасаем стеклоомыватель

Одноразовый шприц отлично прочищает заизвесткованные форсунки.

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Обнаружил, что через форсунки омывателя не идет жидкость: они оказались наглухо забиты чем-то вроде известкового налёта.

Выручила игла от одноразового шприца на два кубика. По диаметру она отлично входит в канал форсунки, а за счет скошенного конца может быть использована как сверло.

Чередуя поступательные и вращательные движения, я быстро пробил и прочистил каналы. Омыватель заработал как новый.

С. Усов, Самара

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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