Новый способ использования шприца: спасаем стеклоомыватель

Россия в лузерах: нелегкие времена отечественного авторынка За 9 месяцев 2019 года в мире было продано почти 67 млн новых автомобилей. Это на 5,6% меньше, чем за тот же период 2018 года. Наша страна оказалась в самом низу списка 12 стран-лидеров авторынка. С января по сентябрь минувшего года у нас было реализовано 1 271 000 легковых машин. Китайский «Land Cruiser» за два миллиона: большой тест Марка GAC выходит на российский рынок с семиместным кроссовером GS8. На первый взгляд — дорого-богато. 6 хитростей, которые помогут купить машину быстрее перекупа Если вы собираетесь обзавестись машиной или сменить свою «ласточку» на другую, на вторичке вам придется посоперничать не только с покупателями, но и с перекупами. Последние быстро находят выгодные предложения, берут машину по дешевке и сбывают ее с хорошей наценкой. Чтобы вы не пропустили выгодные предложения, мы подготовили список советов, которые помогут опередить перекупщиков.