Функция «Свободное правое ухо»: идея для дальних поездок

Конструкцию, разработанную читателем «За рулем», без особых финансовых и трудозатрат можно внедрить в любой автомобиль.

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Часто езжу на машине с женой и дочкой на дальние расстояния. В дороге очень помогает рация, но мои спутницы не хотят слушать радиопереговоры водителей.

Я купил удлинитель кабеля для наушников 3,5 мм и подсоединил через него наушники к рации. Провод протянул под облицовкой туннеля, закрепил пластиковыми хомутами под водительским сиденьем и вывел наушник к подголовнику.

При поездках вставляю его в левое ухо — запас провода позволяет наклоняться и вертеть головой. Голосá из рации не мешают моим пассажиркам, а я слушаю одновременно и их, и радиоэфир.

И. Запевалов, Нижний Новгород

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Смонтировать освещение перчаточного ящика в автомобиле совсем не сложно — если воспользоваться советом читателя «За рулем».

А если в багажнике есть комплект антибуксов или браслетов противоскольжения, вы сможете самостоятельно справиться с бездорожьем.



