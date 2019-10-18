Функция «Свободное правое ухо»: идея для дальних поездок

Видео, на котором Яна Данькова накричала и набросилась с кулаками на таксиста в Москве, стало вирусным в соцсетях. Девушка какое-то время хранила молчание, но, не выдержав, рассказала в Instagram, как она видит произошедшее.
Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.
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