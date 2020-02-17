Так дворники не примерзнут: совет читателя

Подставки под рычаги щеток, препятствующие примерзанию, несложно изготовить своими руками.

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Чтобы щетки не примерзали к ветровому стеклу, я использую самодельные подставки под рычаги дворников.

Сделать их просто: надо отрезать от толстостенного резинового шланга диаметром около 20 мм кусок высотой 40–45 мм — это и есть подставка. Через отверстие креплю ее черной бельевой резинкой к поводку. На стоянке устанавливаю подставку под поводок дворника так, чтобы щетка выгнулась дугой и едва касалась стеклá своими концами.

При включении дворников поводок соскакивает с подставки и начинает чистить стекло. А подставка остается на поводке благодаря резинке.

C. Елфимов, Самара

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Эксперты «За рулем» протестировали семь комплектов щеток. И получили ответ на главный вопрос: есть ли смысл переплачивать за чехлы?

Фото: C. Елфимов