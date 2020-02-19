Листья, фантики и обрывки бумаги вместе с другой дорожной грязью нередко попадают в скрытые полости кузова автомобиля через довольно широкие отверстия в моторном отсеке. Все это быстро накапливается и начинает гнить. «За рулем» делится простым и незатратным решением проблемы.

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Листва и бумага, набивающиеся внутрь кузова через пустоты в моторном отсеке, могут скапливаться за подкрылками. Именно это произошло на нашей Шкоде Октавии. За одним только подкрылком мы обнаружили примерно полсовка грязи и листьев. И это всего за два месяца эксплуатации! Именно столько времени назад мы прочищали эти полости.

Конечно, можно регулярно проводить такую процедуру, но проще прикрыть отверстие в моторном отсеке. Тем более если сделать это самостоятельно с помощью подручных средств.

Для проведения работ нам понадобится недорогая пластиковая сетка, аналогичная той, которую устанавливают в передний бампер автомобиля для защиты от камушков. Кроме того, будут нужны клеевой пистолет, ножницы и пара крючков.

Прежде чем закрыть сеткой отверстие в моторном отсеке, стоит проверить, сколько песка, земли и более крупной грязи скопилось в подкрылках. Отогнуть каждый можно, если сначала снять брызговик, вынуть лопаткой пистон и отвернуть саморез. Примерно также крепятся подкрылки на любом современном автомобиле. Отведя подкрылок, нужно выгрести набившийся туда мусор. Такую услугу предлагают официальные сервисы, но подобную работу можно провести самому, тем более что специнструмента для этого не требуется.

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После проверки и прочистки подкрылков займемся непосредственно сеткой. Примерим ее к отверстию в моторном отсеке и вырежем необходимый фрагмент. Снова приложим, подсунув внутрь так, чтобы сетка полностью закрыла отверстие. Проверим, везде ли сетка прилегает плотно. Если, как у нас, ей мешают болты крепления кузовных деталей, необходимо вырезать соответствующие фрагменты сетки, иначе ее не удастся зафиксировать.

Убедившись, что сетка прилегает к отверстию по всему периметру, берем клеевой пистолет и кладем дорожку клея, чтобы прихватить часть сетки. Прижимаем ее и ждем, пока клей застынет. Со стороны крыла также кладем клей — в том месте, где к нему будет прилегать сетка. Крючками приподнимаем сетку, фиксируем ее и ждем, пока клей застынет. Все!

Такая мера убережет кузов от крупной грязи: листвы, фантиков и бумажек.

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